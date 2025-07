PS5 : une mise à jour bêta dévoilée avec une grosse nouveauté pour la manette DualSense

La PS5 se met à jour (en bêta)





Comme tous les constructeurs de consoles, Sony met régulièrement à jour sa PlayStation 5. Pour cela, il passe par des phases de bêtas afin de permettre à quelques utilisateurs d'essayer les nouvelles fonctionnalités et s'assurer que tout marche correctement. Demain, Sony lancera une nouvelle mise à jour bêta sur PS5, qui s'axe sur la manette DualSense.

Une grosse nouveauté pour les manettes DualSense





Vous le savez, la manette DualSense est pensée pour la PlayStation 5, mais elle est également compatible avec d'autres appareils comme les PC, Mac, smartphones et tablettes. Jusqu'ici, il fallait à chaque fois déconnecter la DualSense pour la connecter à un autre appareil, une opération vraiment fastidieuse pour les joueurs qui alternaient régulièrement entre deux machines. Eh bien grâce à cette mise à jour, les joueurs vont pouvoir associer les manettes DualSense et DualSense Edge à plusieurs appareils à la fois, sans avoir à réassocier la manette. Voici concrètement comment marche cette fonctionnalité :

Comment associer votre manette à plusieurs appareils



En appuyant sur une combinaison de touches (touche PS et l’une des touches d’action Triangle/Cercle/Croix/Carré), vous pouvez attribuer un appareil à l’emplacement désiré. Si un câble USB est connecté à votre manette, débranchez-le avant de lancer l’association. Assurez-vous que la barre lumineuse et l’indicateur de joueur de votre manette sont éteints. S’ils sont allumés, maintenez enfoncée la touche PS jusqu’à ce qu’ils s’éteignent. Maintenez enfoncées l’une des touches d’action (Triangle, Cercle, Croix ou Carré) et la touche PS pendant plus de cinq secondes. La barre lumineuse et l’indicateur de joueur clignotent deux fois. Activez le Bluetooth sur votre appareil, puis sélectionnez l’option permettant d’ajouter des périphériques Bluetooth. Votre appareil détecte les périphériques Bluetooth à proximité. Sélectionnez votre manette dans la liste des périphériques détectés. La barre lumineuse s’allume et l’indicateur de joueur clignote pour indiquer le numéro d’emplacement. Comment passer d’un appareil à un autre



Une fois qu’un appareil a été enregistré sur votre manette, vous pouvez alterner entre les appareils en appuyant sur la touche PS et sur la touche d’action (Triangle, Cercle, Croix ou Carré) correspondant à un emplacement. Vous pouvez effectuer cette action que la manette soit allumée ou éteinte. Allumez l’appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Maintenez enfoncées l’une des touches d’action et la touche PS pendant environ trois secondes. Lorsque la barre lumineuse et l’indicateur de joueur clignotent, relâchez les deux touches. La barre lumineuse s’allume et l’indicateur de joueur clignote pour indiquer le numéro d’emplacement. Numéro d’emplacement Touche utilisée Lumières de l’indicateur de joueur Appareil connecté (exemple) Emplacement 1 Touche PS et touche Triangle Une lumière allumée PS5 Emplacement 2 Touche PS et touche Cercle Deux lumières allumées PS5 Pro Emplacement 3 Touche PS et touche Croix Trois lumières allumées PC Windows Emplacement 4 Touche PS et touche Carré Quatre lumières allumées iPhone

Un mode d'économie d'énergie rajouté





En plus de cette fonctionnalité liée à la manette DualSense, Sony introduira avec cette mise à jour une option pour économiser l'énergie. Le constructeur veut en effet atteindre des émissions de gaz à effet de serre nulles d'ici 2040 et, grâce à cette option, « les jeux PS5 compatibles réajusteront leurs performances afin de réduire la consommation électrique de votre PS5 ». Activer l'option rendra indisponible le mode VR et limitera certaines fonctionnalités de gameplay. Le réglage sera évidemment totalement facultatif et désactivé de base.

Sony indique enfin que ces fonctionnalités seront rajoutées sur les PS5 du monde entier « au cours des prochains mois », il faudra patienter un moment avant d'avoir accès à ces options. Vous pouvez retrouver la PS5 Slim en bundle avec Call of Duty: Black Ops 6 à 549,99 € sur Cdiscount et Fnac.