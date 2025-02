Forza Horizon 5 : la version PS5 trouve sa date de sortie avec des infos pour la mise à jour Horizon Realms

Le mois dernier, après quelques rumeurs, Microsoft et Playground Games ont officialisé la version PlayStation 5 de Forza Horizon 5, le jeu de course sorti à l'origine en 2021 sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One. Le portage sera accompagné d'une mise à jour Horizon Realms sur toutes les plateformes, elle s'offre aujourd'hui une présentation en bonne et due forme :

Le Monde en évolution de Forza Horizon 5 accueillera 12 nouveaux emplacements, dont le Stradium Track et 11 lieux jusqu'ici limités dans le temps, à savoir Stunt Park, Ice Rink, Oval Track, Summer Party, Neon Airstrip, Día de Muertos, Winter Wonderland, Lunar Drift Arena, Retrowave Highway, Cars and Coffee et Stadium Maze. Horizon Realms rajoutera également plus de 60 Accolades, cinq par lieu, permettant de débloquer 12 badges inédits.

Bien évidemment, la mise à jour inclura des véhicules, les joueurs pourront piloter la Lamborghini Revuelto 2024 hybride, la Lamborghini Huracán Sterrato 2023, la Lotus Exige Cup 430 2018 et le Hennessey Mammoth 6x6 2022, idéal pour rouler sur la glace. Un pack Nissan Retro Rides sera quant à lui vendu 4,99 € avec la Nissan Pao 1989, la Nissan Figaro 1991, la Nissan Scargo 1989 et la Nissan Be-1 1987. Les possesseurs de l'Ultimate Car Pack auront droit à ce DLC sans frais supplémentaires.

La date de sortie de Forza Horizon 5 est fixée au 29 avril 2025 sur PlayStation 5, avec la mise à jour Horizon Realms. Les joueurs pourront également acheter la Deluxe Edition avec 42 véhicules additionnels dans le Car Pass, sans oublier la Premium Edition qui rajoute les extensions Aventure de Rallye et Hot Wheels, un statut VIP et un accès anticipé dès le 25 avril. Enfin, les joueurs qui précommanderont FH5 avant sa sortie obtiendront la Mercedes-AMG ONE 2021 présente sur la jaquette, 5 000 Forzathon Points pour acheter et personnaliser des voitures et cinq Backtage Passes pour débloquer des véhicules rares.

Playground Games précise enfin que Forza Horizon 5 aura deux modes de rendus : Performance à 60 fps et Qualité à 30 fps avec du ray tracing sur les voitures en course et en navigation libre. Vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.