TEST Forza Horizon 5 : Aventure de Rallye, le WRC façon arcade

Nouvelle étape de rallye, au Mexique





Novembre 2021, Playground Games lançait Forza Horizon 5, son nouveau jeu de course arcade en monde ouvert, qui nous emmenait cette fois au Mexique. Le titre était déjà excellent, mais les développeurs ont depuis rajouté du contenu avec une première extension, Hot Wheels, qui nous propulsait dans les airs sur des routes en plastique rouges et bleues pour des sensations de vitesse folle. Playground Games est de retour avec une seconde extension, Aventure de Rallye (ou Rally Adventure en version originale), pour une expérience bien différente des petites voitures.

Aventure de Rallye est un régal, la région de Sierra Nueva est réussie, c’est un plaisir à explorer.

Comme pour Hot Wheels, Aventure de Rallye démarre par une expédition à démarrer sur la carte du Mexique, nous introduisant à une nouvelle région, qui est accessible via le menu par la suite. Direction donc Sierra Nueva, une zone inédite avec des biomes variés et pas mal de petits points d’intérêts comme la ville de Pueblo Artza, une forêt de palmiers, des dunes ou encore une carrière déserte. C’est notre nouveau théâtre de jeu, mais au départ, il n’y a pas grand-chose à faire, il faut bien sûr avancer dans le petit scénario pour débloquer le contenu. Aventure de Rallye nous demande de rejoindre des équipes, chacune avec un thème : Horizon Raptors pour les épreuves sur terre, Apex Predator pour les affrontements sur route et Grit Reapers avec des courses de nuit. Rien de bien neuf dans la progression : en remportant une épreuve, le joueur débloque de nouvelles courses et des défis inédits (panneaux de danger, zones de vitesse ou éléments à détruire dans le décor, etc.) afin d’arriver finalement à un duel contre le champion de chaque équipe. Un moment qui est normalement épique dans les Forza Horizon, mais vraiment ici : ces trois courses ponctuant l’aventure de l’extension sont très banales, plutôt plaisantes, mais manquent du côté grandiose des expéditions du jeu de base. C’est fun, mais pas bien original.

Heureusement, les épreuves classiques sont là pour apporter un peu de nouveauté, avec les rallyes, d’où le nom de l’extension. Les courses permettent de s’élancer dans deux différents affrontements : Rallye ou Course. La seconde, ce sont des courses tout ce qu’il y a de plus classiques, à douze, pas de grosse surprise ici, tout l’intérêt vient des épreuves de rallye. Avec un copilote à la radio (qui bug actuellement en français), le joueur s’élance seul sur la piste, avec des points de contrôle à franchir le plus rapidement possible jusqu’à la ligne d’arrivée. Le jeu propose de désactiver le tracé d’aide au sol pour se focaliser sur les indications du copilote et les petits panneaux s’affichant en temps réel à l’écran, comme dans tout bon jeu de rallye. Le joueur sait alors quel type de virage l’attend, s’il doit freiner ou accélérer, voire déraper au frein à main pour gagner un maximum de temps et obtenir le meilleur chrono à la fin de l’étape. Du pur rallye en contre-la-montre qui offre des sensations immédiates, le joueur se met vite dans la peau d’un vrai pilote et fonce parfois presque à l’aveugle sur la piste, c’est un plaisir total. Il faut dire que la Sierra Nueva est pensée pour le rallye avant tout : les routes sont peu propices à la vitesse pure, mais plutôt aux longues courbes, aux virages serrés et aux lignes droites bosselées, faisant rapidement décoller la voiture dans les airs. Sur route ou sur terre, tout est pensé pour le rallye et les dérapages.

Cependant, il faut bien reconnaître que les habitués de jeux sous licence officielle WRC vont être un peu frustrés, l'expérience est très arcade, tout est fait pour faciliter le gameplay et les panneaux sont parfois un peu douteux, affichant l'arrivée de virages moyens alors que c'est finalement une courbe très serrée qui se profile devant nous. Les sensations sont là, le réalisme un peu mois, mais pour un Forza Horizon, c'est presque un peu normal (à quand la même chose dans un Forza Motorsport ?). Et même s’il est donc possible de terminer l’extension en ne faisant que des Courses, ce sont bien les Rallyes qui sont à l’honneur, Playground Games a voulu nous plonger dans la véritable ambiance des courses, avec par exemple la présence d’un hélicoptère suivant notre voiture tout au long de l’étape, soulevant au passage un paquet de poussière pour des effets visuels toujours aussi impressionnants.

De manière globale, l’extension Aventure de Rallye en met plein la vue, comme dans le jeu de base, avec des environnements variés et bourrés de détails, des effets réalistes et des lumières soignées, les conditions climatiques qui varient sont là pour proposer des paysages qui ravissent les amateurs du mode Photo, ce dernier va chauffer au fil des prochaines semaines. Par ailleurs, notons la présence d’une mise à jour pour tous les joueurs avec notamment l’ajout d’une dizaine de nouveaux véhicules, surtout pensés pour le rallye, ainsi que la radio Epitaph Records avec de nouvelles musiques très Punk/Rock. Oui, la station de Forza Horizon 3 fait son retour, avec des pistes différentes, mais dans le même style, de quoi bien se mettre dans l’ambiance pendant les épreuves.

Aventure de Rallye est donc encore une fois une très bonne extension pour Forza Horizon 5, mais comme pour Hot Wheels, elle laisse un petit sentiment de frustration. La qualité est là, au contraire de l’audace et de la nouveauté. Playground Games propose ici un contenu qui prend le mot « extension » à la lettre, c’est dans la pure lignée du jeu de base sans réellement rebattre les cartes ou bouleverser les habitudes des pilotes virtuels. Ça, c’est pour pinailler, car si vous avez aimé Forza Horizon 5, la première extension Hot Wheels et que vous relancez régulièrement le jeu pour les défis hebdomadaires, eh bien, Aventure de Rallye est un régal, la région de Sierra Nueva est réussie, c’est un plaisir à explorer et les joueurs ont de quoi passer quelques heures avec des épreuves inédites sur des routes sinueuses, le tout avec un gameplay arcade.

Aventure de Rallye est disponible à l’unité contre 19,99 €, ou dans le Lot d’Extension (et la Premium Edition) de Forza Horizon 5 en bundle avec l’extension Hot Wheels. La Premium Edition est disponible contre 53,22 € sur Amazon.

Les plus Des pures sensations de rallye

L'expérience Rallye avec un copilote et des panneaux, comme en vrai

Une carte pensée pour ces nouvelles étapes avant tout

La Sierra Nueva, variée et riche en détails Les moins Ça manque toujours d'un peu de folie

Les duels finaux assez fades par rapport au reste

Notation Verdict 17 20