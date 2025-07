Killing Floor 3 dévoile déjà sa bande-annonce de lancement pleine de Zeds et de sang

Repoussé, Killing Floor 3 arrive très vite





Cela fait près de deux ans que les joueurs attendent Killing Floor 3, un FPS coopératif annoncé lors de la gamescom 2023. Tripwire Interactive devait sortir son jeu en mars dernier, mais deux semaines avant le lancement, il a décidé de le repousser afin de l'améliorer et proposer un titre à la hauteur des attentes des fans de la franchise. La sortie est désormais prévue pour la semaine prochaine.

Une bande-annonce de lancement sanglante





Tripwire Interactive est pressé et dévoile dès maintenant la bande-annonce de lancement de Killing Floor 3. Une nouvelle vidéo qui met en avant des séquences de gameplay toujours aussi violentes et sanglantes, mais également Mr. Foster et le groupe Crépuscule affrontant des hordes de Zeds. La vidéo dévoile au passage de nouveaux environnements, des armes inédites et des monstres cauchemardesques.

Un Killing Floor dans le futur





Killing Floor 3 se déroulera en 2091, 70 ans après les évènements de KF2. La mégacorporation Horzine a réussi à créer une arme ultime : les Zeds, des monstres répondant au doigt à l'œil grâce à la bioingénierie. Le groupe Crépuscule tente d'arrêter cette menace. Le jeu permet d'incarner un spécialiste aux côtés de cinq autres joueurs pour survivre à des vagues toujours plus puissantes.

Quand sortira Killing Floor 3 ?





La date de sortie de Killing Floor 3 est fixée au 24 juillet 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez précommander le jeu à partir de 35,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.

