Razer x Pokémon : la collection de périphériques gaming avec Pikachu enfin disponible en France

Une collection Razer x Pokémon jusqu'ici réservée à l'Asie





Dans sa boutique de périphériques pour gamers, Razer propose un tas de produits, dont des accessoires aux couleurs d'autres franchises. Le constructeur avait notamment lancé une collection sous licence officielle Pokémon, qui était jusqu'ici réservée au marché asiatique (comme les écouteurs Hammerhead dans une sublime Poké Ball à l'époque), mais ces produits vont enfin arriver chez nous.

La collection Razer x Pokémon arrive en France !





Razer annonce que la collection Pokémon est enfin disponible en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Amérique latine, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ces périphériques mettent à l'honneur Pikachu et les starters de la première génération de la région de Kanto, à savoir Bulbizarre, Salamèche et Carapuce.

Quels sont les périphériques de la collection Razer x Pokémon ?





Quatre produits composent cette collection Razer x Pokémon, les voici :

Razer BlackWidow V4 X – Édition Pokémon



Conçu pour une précision hors pair et un contrôle total, ce clavier mécanique RGB est doté de 6 touches macro et de switches tactiles et clicky. Il est tout indiqué pour parcourir la terre entière et en apprendre plus sur les Pokémon et leurs mystères. Razer Kraken V4 X – Édition Pokémon



Ce casque filaire RGB offre un son immersif et un micro de haute qualité. Démarquez-vous des autres Dresseurs tout en illuminant chaque étape de votre voyage d'apprentissage ! Razer Cobra – Édition Pokémon



Conçue pour vous suivre jusque dans les plus hautes sphères de la Ligue Pokémon, cette souris filaire RGB est équipée de switches optiques durables et précis, parfaits pour créer ce lien indéfectible avec votre compagnon. Razer Gigantus V2 Medium – Édition Pokémon



Ce tapis de souris souple assure des mouvements rapides et fluides pour ajuster sa stratégie de combat à la volée afin de devenir le meilleur Dresseur.

Combien coûtent les périphériques Razer x Pokémon ?





Comme souvent avec Razer, il faudra débourser une grosse somme pour s'offrir cette collection Pokémon, voici les prix :

Clavier Razer BlackWidow V4 X – Édition Pokémon : 189,99 € ;

: 189,99 € ; Casque Razer Kraken V4 X – Édition Pokémon : 109,99 € ;

: 109,99 € ; Souris Razer Cobra – Édition Pokémon : 69,99 € ;

: 69,99 € ; Tapis Razer Gigantus V2 Medium – Édition Pokémon : 39,99 €.