Razer s'associe à EVISU pour une collection de périphériques gaming et vêtements

Razer ne produit pas que des souris, claviers, casques et autres périphériques pour gamers, il se diversifie au fil des années et propose depuis un moment déjà des vêtements. Après la capsule Instinct, Razer annonce ainsi une collaboration avec la marque de denim japonaise EVISU.

Connu pour ses vêtements streetwear et son logo goéland, EVISU va donc produire avec Razer une collection en série limitée, mais aussi des produits pour gamers. Du côté des vêtements, nous retrouvons un hoodie noir arborant le casque BlackShark V2 X, un jeans délavé à coupe carotte et un tee-shirt avec le logo goéland et le motif collaboratif Daicock. Pour les périphériques, les joueurs peuvent craquer pour le tapis de souris Gigantus V2, la souris sans fil Orochi V2 et le clavier mécaniques BlackWidow V3, aux couleurs de cette collaboration. Addie Tan, associate director of business development chez Razer, rajoute :

Razer a d'ores et déjà lancé plusieurs collaborations avec des acteurs incontournables de la mode qui ont rencontré un franc succès. Nous sommes heureux de pouvoir travailler sur cette nouvelle collection capsule avec les équipes d'EVISU, reconnues pour leur exigence et leur savoir-faire. En alliant notre connaissance du marché gaming à l'expertise d'EVISU sur la conception de denim et de la mode streetwear, cette nouvelle collection a tout pour séduire les fans.

Tout cela sera disponible en édition limitée sur le site officiel de Razer à partir du 24 février prochain, et évidemment, ça coûtera un bras : comptez 160 € pour le tee-shirt, 360 € pour le hoodie et 550 € pour le jeans, 120 € pour la souris, 60 € pour le tapis et 240 € pour le clavier.