Razer dévoile Instinct, sa nouvelle collection de vêtements pour sportifs

Razer est avant tout un constructeur de périphériques pour gamers et il continue de dévoiler régulièrement de nouveaux produits, mais il se diversifie aussi, avec notamment des collections de vêtements. Et il présente aujourd'hui Instinct, une ligne de vêtements et un sac de transport pensés pour les sportifs.

La collection Instinct est composée d'une brassière de sport, d'un débardeur, d'un legging taille haute, d'un tee-shirt et d'un short, ainsi que d'un sac de transport Duffel (mais pas chez nous). Razer détaille tout cela :

La collection Instinct

La collection Instinct a été conçue pour allier style et praticité afin d'offrir plus de polyvalence aux joueurs. Ces vêtements de sport sont fabriqués avec un tissu respirant, extensible et léger pour assurer un confort tout au long de la journée. Le tissu évacue également la transpiration, ce qui permet aux joueurs de rester au sec et au frais pendant les séances d'entraînements ou de jeu intenses.

Facilement reconnaissable, la collection arbore le noir et vert de la marque, l'emblématique logo du serpent à trois têtes de Razer, ainsi que le slogan « For Gamers. By Gamers ». La ligne pour femme se compose d'un débardeur, d'une brassière de sport ainsi que d'un legging taille haute, tandis que celle pour homme comprend un t-shirt, un débardeur et un short. Ces habits souples et pratiques peuvent être portés en ensemble ou bien associés et superposés à d'autres vêtements décontractés, permettant ainsi aux joueurs de jongler entre leurs sessions de jeu et d'entraînement, en intérieur comme en extérieur.

Le sac de transport Duffel

Le sac est à la fois chic, spacieux, durable et résistant à l'usure due aux frottements. Conçu pour transporter et protéger son contenu, le sac de transport Duffel est également résistant à l'eau et comprend deux poches filet extérieures qui se ferment via un cordon, pour un rangement bien aéré. Imaginé pour les joueurs qui veulent mettre leur précieux matériel à l'abri, le sac comporte de multiples poches intérieures pour une organisation et une accessibilité accrues, tandis que la sangle amovible et les deux poignées latérales facilitent le transport. Enfin, situées sous le sac, des sangles élastiques permettent de charger des équipements plus volumineux. Le sac de transport Duffel sera disponible exclusivement en Amérique du Nord.

Prix et disponibilité