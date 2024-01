CES 2024 : Razer dévoile sa nouvelle chaise Iskur V2 et un coussin gaming avec des retours haptiques HD

Razer est évidemment présent au CES 2024 avec de nombreuses nouveautés pour les gamers. Le constructeur dévoile notamment une version V2 de son fauteuil Iskur, mais surtout le Projet Esther, un coussin gaming équipé de retours haptiques HD avec la technologie Razer Sensa HD Haptics.

Razer détaille ces nouveautés :

La chaise gaming Razer Iskur V2 : un soutien lombaire inégalé pour un confort optimal

La Razer Iskur a marqué une véritable révolution dans le monde du design de la chaise gaming en établissant de nouveaux standards aussi bien en termes d'ergonomie que de confort. Conçue en étroite collaboration avec certains des meilleurs joueurs esport, ainsi que différents experts dans le domaine de l'ergonomie, la première itération de la gamme s'est rapidement imposée dans le cœur des joueurs. Forte de son héritage, la Razer Iskur V2 élève à son tour les standards de l'industrie en repoussant les limites de l'innovation.

La chaise se distingue grâce à un système unique au monde de soutien lombaire en 6 dimensions, capable de s'ajuster aux différentes positions et de s'adapter aux courbes naturelles de la colonne vertébrale. Le mécanisme à ressort s'adapte en temps réel au poids et à la posture du corps, tandis que les molettes de réglages situées sur les côtés permettent un ajustement personnalisé. Grâce à son soutien précis de la région lombaire, le système garantit un ajustement sur-mesure aux différents besoins individuels de confort.

La Iskur V2 est également dotée de coussins avec une mousse haute densité pour un meilleur soutien et un confort optimal. Le fauteuil offre plusieurs choix d'inclinaison, avec un dossier capable de s'incliner jusqu'à 152 degrés. Chaque joueur pourra alors opter pour l'angle de l'assise ou du dossier qui lui sied le mieux, que ce soit pour ses parties compétitives ou ses moments de détente.

La chaise se pare d'une robe en cuir synthétique EPU de qualité supérieure, qui respire la qualité et résistera aux aléas du quotidien. Il est également possible d'ajuster la hauteur, la position et l'angle des accoudoirs 4D pour une installation adaptée à chaque utilisateur. De son côté, l'appuie-tête en mousse à mémoire de forme offre un soutien infaillible de la tête et de la nuque, idéal pour les longues sessions de jeu.

Quintessence de la chaise gaming, la Razer Iskur V2 a été conçue pour résister à l'épreuve du temps. Elle assure un confort optimal, le tout avec style !

Projet Esther, le premier coussin gaming au monde à intégrer des retours haptiques HD grâce à la technologie Razer Sensa HD Haptics

Lors du CES, Razer a notamment dévoilé Razer Sensa HD Haptics, une technologie révolutionnant l'immersion dans les jeux vidéo. Cette innovation est mise en œuvre au travers du Projet Esther, un concept démontrant les possibilités du Razer Sensa.

La technologie Razer Sensa HD Haptics propulse l'expérience de jeu vers de nouveaux sommets et brouille davantage les frontières entre réalité et monde virtuel. Matérialisé dans un coussin à destination des chaises, Razer Sensa rend chaque action de jeu plus réelle, plus palpable. Des explosions les plus impressionnantes au plus subtil des battements de cœur, l'utilisateur reste toujours au centre de l'action. Cette innovation n'est pas seulement un bond en avant technologique, elle refaçonne la conception même de l'immersion dans les jeux.

C'est en 2018, avec le casque Razer Nari Ultimate et ses retours haptiques qui reposent sur des actionneurs Voice-Coil à large bande et un traitement numérique du signal avancé, que les joueurs ont découvert les possibilités d'immersion liées à la technologie Razer HyperSense. En 2022, Razer a acquis Interhaptics, la plateforme leader dans le champ du développement haptique pour les studios de création de jeux.

En 2024, Razer Sensa HD Haptics continue de repousser les limites de l'immersion, grâce à une plateforme sophistiquée de logiciel intégré de gestion des équipements utilisant la technologie Interhaptics. Les développeurs profitent ainsi de plus grandes possibilités de personnalisation, pour des expériences de jeu plus riches et plus complètes avec un contrôle total sur les directions des retours haptiques, les scénarii nécessitant des enclenchements multiples des actionneurs, mais aussi sur l'intégration et la communication entre les différentes plateformes et divers périphériques. En plus de proposer une pléthore de possibilités de personnalisation, le logiciel offre également une solution plug-and-play, grâce à la conversion automatique de l'audio en retours haptiques HD.

Le Projet Esther, premier coussin gaming au monde propulsé par des retours haptiques HD, souligne la volonté inébranlable de Razer de repousser les limites de l'innovation. Ce concept innovant intègre les fonctionnalités suivantes :

Des retours haptiques haute définition à large bande : capables de reproduire des sensations tactiles complexes et réalistes pour une immersion inégalée.

: capables de reproduire des sensations tactiles complexes et réalistes pour une immersion inégalée. Des retours haptiques avec des repères positionnels : 16 actionneurs haptiques parviennent à créer une véritable sensation de direction, de distance et de position dans les jeux.

: 16 actionneurs haptiques parviennent à créer une véritable sensation de direction, de distance et de position dans les jeux. Des sangles ajustables et universelles : compatibles avec la plupart des chaises de gaming ou de bureau, elles garantissent une installation sur-mesure.

: compatibles avec la plupart des chaises de gaming ou de bureau, elles garantissent une installation sur-mesure. Razer HyperSpeed Wireless : la technologie assure une faible latence pour les jeux et les contenus multimédia avec les appareils compatibles.

Le Projet Esther, comme la technologie Razer Sensa HD Haptics, incarnent tous deux une avancée significative dans l'industrie du gaming et réaffirment l'engagement continu de Razer à repousser les limites de l'immersion dans les jeux.