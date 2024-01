CES 2024 : Razer dévoile l'Aether, une barre lumineuse pour écrans

Razer est présent en force au CES 2024 de Las Vegas, le constructeur a notamment présenté ses nouveaux ordinateurs portables Blade, la chaise gaming Iskur V2 et un coussin à retours haptiques encore en prototype, mais il dévoile également des accessoires un peu plus originaux.

Razer présente l'Aether, une barre lumineuse à destination des écrans et qui se rajoute aux lampes Aether Gamer Room pour un éclairage LED personnalisable, en utilisant la technologie Chroma RGB du constructeur.

La barre lumineuse pour écran se distingue par un indice de rendu des couleurs (IRC) de 95, qui offre un éclairage vif et naturel sur une surface étendue (mesurée à 60 cm x 30 cm avec une puissance d'éclairage à 500 Lux). Avec barre lumineuse pour écran Aether, les setups vont rayonner !

Razer Chroma RGB est bien entendu au cœur de cette expérience immersive. Situées à l'arrière de la barre, les LED projettent sur le mur de somptueux effets RGB pour installer une ambiance unique dans la pièce. Avec plus de 16,8 millions de couleurs et une multitude d'effets lumineux, Chroma RGB transforme la pièce en un environnement qui réagit en symbiose avec ce qui se passe à l'écran pour une immersion totale.

Conçue pour s'adapter à la plupart des tailles d'écran, standards ou incurvés, le système de pince propose une installation facile et stable. Une simplicité d'utilisation que l'on retrouve avec ses touches tactiles : les utilisateurs peuvent modifier la luminosité, la température et les effets Chroma pour appliquer les réglages qui leurs conviennent le mieux d'une simple pression.

La barre intègre également les nouveaux standards unifiant les objets connectés et se synchronisera avec les différents appareils compatibles grâce au protocole de domotique Matter. Il sera également possible d'ajuster les différents paramètres et créer des routines automatisées via l'application Razer Gamer Room, un écosystème intégré simple d'utilisation mais riche en fonctionnalités.

La barre lumineuse pour écran Razer Aether rejoint la gamme Razer Gamer Room, dévoilée lors de la RazerCon 2023, qui est constituée des lampes Aether et Aether Pro, d'une ampoule ou encore d'une bande LED et de ses extensions.