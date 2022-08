TEST Forza Horizon 5: Hot Wheels, une extension renversante !

Petites voitures, maxi plaisir





Forza Horizon 5 fait déjà le bonheur des amateurs de jeux de course depuis la fin d’année dernière, et les développeurs proposent chaque semaine des défis in-game pour débloquer de nouvelles voitures, mais il manquait quelque chose d’un peu plus marquant, comme une extension. Et justement, Playground Games a lancé le DLC Hot Wheels de Forza Horizon 5 récemment, reprenant pas mal d’idées de celui proposé dans le troisième opus.

Si vous avez déjà retourné Forza Horizon 5 dans tous les sens, l'extension Hot Wheels est incontournable.



Nous avons donc évidemment pris la piste pour découvrir cette extension... renversante. Le DLC Hot Wheels de Forza Horizon 5 rajoute une nouvelle carte, totalement séparée de celle au Mexique, située dans les airs et accessible via un temps de chargement. Nous retrouvons trois biomes, à savoir un volcan enneigé, une forêt luxuriante et un désert montagneux, reliés par plus de 150 routes orange et bleues. Oui, l’ambiance un peu loufoque des voitures de Mattel est bien présente, c’est un festival de couleurs et la logique est mise de côté pendant un temps afin de proposer de nouveaux circuits renversants avec d’énormes courbes, de longues lignes droites avec des accélérateurs pour atteindre les 500 km/h, des loopings, des surfaces verglacées, des zones aimantant la voiture à la piste pour faire des vrilles et même des toboggans aquatiques pour descendre à vive allure, si vous arrivez à contrôler votre voiture. Les décors en mettent plein la vue, Forza Horizon 5 est bien sûr toujours aussi joli, et le joueur peut profiter de magnifiques panoramas parfois mis en scène avec des ralentis, entre deux courbes.

Playground Games a également repris le système de progression du DLC de FH3, le joueur se lance dans cette extension en ne pouvant piloter que des voitures de catégorie B. Il faut gagner des points en réussissant des épreuves (courses, mais aussi défis) afin de débloquer la catégorie A, puis S1, S2 et enfin X. Une progression à l’ancienne, mais finalement bien adaptée au contenu de l’extension et surtout à ses tracés. Les pistes composées de blocs orange et bleus sont en effet assez étroites, il faut un peu de doigté pour éviter de rentrer dans le mur (ce qui n’est pas punitif en course, mais beaucoup plus en mode Rival) et surtout pour contrôler la voiture pendant les loopings ou dans les grandes courbes, qui font grandement pencher le véhicule. D’ailleurs, il est ici possible de réaliser des prouesses Forza-G lorsque la voiture est inclinée, comme indiqué par un nouveau réticule tournant comme un gyroscope, mais très envahissant à l’écran (vous pouvez le retirer dans les options d’accessibilité). Le système de progression est bien pensé, la difficulté augmente au fur et à mesure, et le joueur débloque des voitures de plus en plus rapides, exclusives à cette extension, même s’il est évidemment possible de piloter les bolides de son garage, à condition d’avoir accès à la catégorie adéquate.

En plus de ces tracés sur routes, le joueur peut également sortir de la piste pour rouler sur le sable, la neige et l’herbe des trois biomes, de petites zones bien moins amusantes que la carte au Mexique à cause d’un environnement très vertical, qu’il faut tout de même explorer lors de certaines courses sur terre et surtout pour trouver les panneaux XP à casser. Eh oui, le joueur retrouve ces petites activités annexes, avec également des mascottes à percuter dans les airs, des sauts, des zones de danger, des secteurs de drift, bref, les défis habituels, ainsi qu’une Histoire Horizon inédite (mais très courte). Tout cela nous donne une bonne durée de vie pour une extension, comptez environ cinq heures pour terminer toutes les courses et débloquer la catégorie X, mais autant d’heures, voire davantage, pour réussir tous les défis et récolter tous les bonus. Bien sûr, vous pouvez faire et refaire les courses, mais aussi obtenir deux défis hebdomadaires en plus avec ce DLC, et même vous lancer sur des tracés créés en EventLab par d’autres joueurs. Un éditeur de circuit est présent, avec des dizaines de blocs colorés différents à assembler pour réaliser le tracé de vos rêves et le partager avec toute la communauté.

Alors, faut-il craquer pour cette extension Hot Wheels de Forza Horizon 5 ? Eh bien oui, évidemment, le contenu est au rendez-vous, Playground Games nous propose là un nouveau terrain de jeu bien différent du Mexique, l'occasion de repasser des heures derrière le volant pour terminer tous les défis. Mais tout cela manque un peu de surprises, les développeurs ont repris les codes du DLC de FH3, c'est très bon, mais assez convenu. Reste que le mariage entre les deux franchises fonctionne toujours aussi bien, et si vous avez déjà retourné Forza Horizon 5 dans tous les sens, l'extension Hot Wheels est incontournable.

Lire aussi : TEST Forza Horizon 5 : le Mexique, terre de perfection

Forza Horizon 5 est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S. L'extension Hot Wheels est incluse dans la version Premium Edition ou dans le Lot d'extension, qui regroupera les deux DLC majeurs du jeu. Le DLC est également disponible seul contre 19,99 €, à combiner avec le jeu de base dans le Game Pass, l'abonnement coûte 29,99 € pour trois mois.

Les plus La rencontre entre Forza Horizon et Hot Wheels encore réussie

Des tracés astucieux et renversants

C'est toujours aussi beau !

Un système de progression à l'ancienne, mais bien adapté

Trois petits biomes à explorer avec de nouvelles voitures Les moins Assez convenu si vous avez déjà joué au DLC de Forza Horizon 3

L'Histoire Horizon trop courte

Notation Graphisme 18 20 Bande son 18 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 15 20 Verdict 17 20