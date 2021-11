TEST Forza Horizon 5 : le Mexique, terre de perfection

Le Mexique, ses couleurs et ses hypercars





Alors que Turn 10 prépare le prochain Forza Motorsport, Playground Games lance quant à lui Forza Horizon 5, penchant arcade de la franchise qui nous emmène hors des sentiers battus pour foncer à vive allure dans la nature. Après le Colorado, l'Europe, l'Australie et plus récemment la Grande-Bretagne, ce nouvel opus opte pour le Mexique, pour un voyage riche en sensations fortes. Le meilleur épisode de la franchise ? Voyons cela dans ce test.

Cette carte de Forza Horizon 5 nous en fait voir de toutes les couleurs.

Comme tous les autres épisodes, Forza Horizon 5 s'ouvre par des largages aériens, balançant diverses voitures aux quatre coins de la carte pour nous introduire ce nouvel environnement. Une introduction qui met directement le joueur dans le bain, avec des sensations immédiates. Que ce soit sur terre, sur l'herbe ou sur route, la prise en main est immédiate, avec des réglages arcade par défaut, la voiture répond au doigt et à l'œil, le plaisir de conduite est instantané, mais surtout, cette séquence est là pour présenter le Mexique. Un désert de sable, de la verdure à perte de vue, des zones rocailleuses, un énorme volcan, de la jungle, des bords de mer paradisiaque, cette carte de Forza Horizon 5 nous en fait voir de toutes les couleurs, les paysages sont bien plus variés qu'au Royaume-Uni, mais attention à ne pas se tromper de véhicules.

Car si le jeu est orienté arcade, il est évidemment bien plus facile de se perdre dans la jungle boueuse au volant d'un Ford Bronco plutôt que dans une Ferrari F40 Competizione. À l'inverse, les hypercars révèlent tout leur potentiel sur les routes en asphalte, le joueur peut changer de voiture quand il le veut en mode Exploration, et lors des épreuves, le jeu propose une sélection de voitures recommandées. De toute façon, les catégories des épreuves (sur route ou terre, de rues, drag ou cross-country) sont suffisamment distinctes et explicites pour que le joueur ne s'y perde pas, mais il est tout à fait possible de lancer une course dans la cambrousse à bord d'une Lamborghini Centenario, l'IA optera alors pour des véhicules similaires afin de ne pas trop déséquilibrer la course. Mais pour la gagner, bon courage, à moins de réduire le niveau de difficulté ou de passer auparavant par le garage pour modifier le véhicule. Car oui, Forza Horizon 5 offre une grande liberté de personnalisation, cosmétique évidemment, mais aussi sous le capot et le châssis. Cela influe sur diverses caractéristiques du véhicule comme son poids, sa vitesse ou sa puissance, lui attribuant au final une note de catégorie. Si vous avez déjà joué à un Forza Horizon, vous ne serez pas trop perdus, mais les néophytes doivent y aller doucement pour ne pas trop être largués, ou acheter des réglages déjà préparés par d'autres joueurs. Autant dire qu'avec les 526 véhicules proposés au lancement, vous ne risquez pas d'être à court d'idées.

Un festival au programme chargé





Globalement, la recette reste donc la même et le déroulé du jeu aussi. Le joueur est ici invité à participer au Festival Horizon Mexico, offrant quelques épreuves à accomplir pour gagner de l'expérience, au cœur de la progression. Plus le joueur gagne d'XP, plus il monte de niveaux, permettant de lancer un tirage pour débloquer un contenu (voiture, emote, klaxon ou crédits) et surtout d'ouvrir de nouveaux pôles Horizon.

Impossible de s'ennuyer dans Forza Horizon 5.

Outre la scène principale, il y en a cinq à débloquer, à savoir Apex, Wilds, Baja, Rush et Street Scene, permettant à chaque fois d'accéder à de nouvelles épreuves classiques, mais également d'autres activités, dont les Rassemblements et Expéditions. Les premiers sont bien connus, il s'agit de courses épiques avec des adversaires... atypiques, nous vous laissons bien sûr la surprise, mais la mise en scène est au rendez-vous, pour des duels marquants. Et il en est un peu de même avec les Expéditions, des missions scénarisées avec de petits objectifs ancrant encore un peu plus Forza Horizon 5 dans la culture mexicaine, nous faisant voyager dans des endroits insolites et variés, comme des pyramides antiques. Là encore, c'est un régal, avec des décors magnifiques et une mise en scène assez travaillée, des moments qui cassent la routine des épreuves traditionnelles, même si le défi n'est pas vraiment au rendez-vous.

Ce concept de missions scénarisées va encore plus loin avec le retour des Histoires, de petites épreuves bien différentes des courses, permettant de prendre place dans des véhicules variés afin de se prendre pour un cascadeur de film, de faire revivre une vieille Coccinelle, d'effectuer « des analyses de terrain » (un prétexte pour se balader à fond au Mexique) ou encore de devenir un luchador de la route. Ces missions se font par étapes, le scénario ne vole pas bien haut, mais arrive à motiver le joueur à enchaîner les épreuves pour connaître la suite, et cela donne lieu à des séquences originales pour un Forza Horizon, nous plongeant dans des tempêtes de sable ou au milieu d'un ouragan, pour des moments intenses et inoubliables. Pour en finir avec le contenu, nous retrouvons bien sûr les défis de route (sauts, zones de vitesse, radars, zones de drift et exploration pionniers), des épreuves saisonnières, des trésors de grange pour obtenir de vieux véhicules de légende (et la possibilité de remettre une voiture de sa collection dans la grange pour les autres joueurs en ligne), de l'Arcade multijoueur, des épreuves de labo conçues par la communauté et tout un tas d'autres courses en ligne, dont l'Eliminator et l'Arène, sans oublier la présence des Drivatars de ses amis et d'autres joueurs, sur la carte en mode Exploration, de quoi ancrer le titre dans une dimension encore plus multijoueur et lancer à la volée des duels sur route. En plus de cela, des Distinctions, de petits défis bien précis, sont à accomplir pour obtenir des récompenses, comme dans les tirages (voitures ou éléments de personnalisation). Bref, impossible de s'ennuyer dans Forza Horizon 5, le joueur a déjà un tas d'épreuves et défis à découvrir au lancement, et de la nouveauté arrivera régulièrement.

Forza Horizon 5 est aussi une invitation au voyage, et après quelques minutes de jeu, le joueur n'a que deux envies : continuer d'explorer tous les recoins de la carte ou prendre un billet pour aller au Mexique. Le titre est totalement dépaysant, nous plongeant dans la culture mexicaine à chaque instant, avec évidemment des environnements typiques de cette région du sud de l'Amérique du Nord, mais aussi des œuvres d'art peintes sur des panneaux ou à même les maisons, des histoires locales racontées dans les missions Histoires, sans oublier les musiques. La radio est toujours présente dans cet opus, avec des stations variées diffusant toutes sortes de styles musicaux, mais les développeurs ont mélangé les artistes connus du monde entier avec des musiciens locaux, pour une immersion complète dans la culture mexicaine. Un régal !

Des carrosseries éclatantes





Pour faire un bon jeu de course, il faut soigner trois éléments. Nous avons déjà abordé le gameplay, offrant des sensations folles de vitesse grâce à une maniabilité arcade, que le joueur peut paramétrer pour une expérience un peu plus réaliste en désactivant les aides à la conduite. Le contenu est conséquent comme évoqué plus haut, mais qu'en est-il des graphismes ? Forza Horizon 5 est le premier volet à débarquer sur les nouvelles Xbox Series X|S de Microsoft et, même s'il sort sur la console de génération précédente, il a la lourde tâche d'être une vitrine technologique pour les machines du constructeur. Alors ?

Forza Horizon 5 en met plein les yeux, mais aussi les oreilles.

Eh bien, le pari est réussi, Forza Horizon 5 est une véritable claque graphique. Nous avons d'abord testé le jeu sur Xbox Series S avec une TV 4K HDR, qui propose un mode Performances en 1080p à 60 fps, les textures arborent un peu d'aliasing et les éclairages sont un peu moins resplendissants, mais cela est largement compensé par le framerate élevé qui décuple les sensations de vitesse. Le mode Graphismes bloque quant à lui le taux de rafraîchissement à 30 fps, mais arbore une image de meilleure qualité, sans aliasing et avec un éclairage un peu plus soigné, et ce sans ray-tracing, la technologie étant réservée au mode Forzavista pour admirer ses voitures au garage. Cependant, lors de ce test, ce mode était bloqué en Full HD, il passera en 1440p au lancement du jeu. Nous avons également testé le jeu sur le PC Gamer Cybertel Level équipé d'une RTX 2080 Ti, d'un i9-9900K et de 32 Go de RAM, le titre nous a fait d'abord trembler, avec des temps de chargement ultra longs et un énorme lag in-game, affichant régulièrement un message d'erreur. Un problème venant ici du disque dur, pas assez rapide pour supporter le jeu avec les réglages graphiques à fond. Heureusement, après une réinstallation sur le SSD, le jeu reprend ses esprits, tout revient à la normale, et cette fois, aucune limite de framerate ou d'affichage. Forza Horizon 5 est ici encore une folie visuelle, avec des graphismes ultra réalistes en Extrême et une fluidité folle, si vous avez le PC adéquat, c'est la version à privilégier. Pour chipoter, nous pouvons rapidement passer sur les dégâts affichés sur les carrosseries qui restent encore assez peu réalistes après un gros carambolage, logique pour un jeu arcade, ou encore sur le très léger clipping de verdure lorsque le bolide est lancé à plus de 300 km/h, mais que ce soit sur ordinateurs ou consoles, le jeu est magnifique, les décors sont sublimes et resplendissants, les voitures brillent de mille feux, jamais le rouge des bolides au cheval cabré n'a été aussi flamboyant, le taureau de Ferrucio est plus puissant que jamais et les nostalgiques ont le plaisir de réentendre le moteur de la Renault 5 Turbo.

Parce que oui, Forza Horizon 5 en met plein les yeux, mais aussi les oreilles. Playground Games a introduit une technologie de ray-tracing audio, modifiant la réverbération du son en fonction du lieu dans lequel se trouve la voiture. Pour faire simple, l'écho est important au pied d'une montagne et quasiment inexistant en ville. Sur le papier, c'est bien joli, mais dans le jeu, c'est assez discret, la différence n'est pas flagrante avec les haut-parleurs d'une télévision, mieux vaut utiliser un casque pour en profiter. Mais là où le joueur a les esgourdes qui frétillent, c'est avec la caméra à la première personne, en vue interne dans la voiture. L'immersion est totale, le moteur gronde dans l'habitacle, c'est vraiment la caméra à recommander pour les sensations les plus intenses et réalistes, même si foncer dans la jungle avec cette vue n'est pas des plus simple. Pour en finir avec l'audio, sachez que tous les dialogues du jeu sont doublés en français et que le personnage parle, avec une voix féminine ou masculine.

De quoi accentuer l'identification avec l'avatar, d'autant que les développeurs ont pensé à moult choses pour créer son pilote virtuel. Quelques visages sont proposés, pas si nombreux, mais suffisamment variés pour que chacun y trouve son compte. En plus de cela, le joueur peut choisir d'arborer des prothèses aux bras et aux jambes, d'utiliser un surnom et surtout de choisir parmi un tas d'objets de personnalisation, de la tête au pied, pour un personnage charismatique ou ridicule, vous avez l'embarra du choix, à condition de débloquer ces éléments dans les tirages ou en lâchant quelques crédits gagnés dans les courses. Un éditeur de personnage très complet et inclusif, même s'il faut bien reconnaître que le joueur ne voit pas si souvent son avatar, si ce n'est sur le podium de fin de course et lors de quelques courtes cinématiques.

Complet, voilà le mot qui résumerait à lui seul ce Forza Horizon 5. Le jeu de course de Playground Games est une réussite sur tous les points, reprenant la formule déjà bien calibrée des précédents volets, mais insufflant une bonne dose de nouveautés grâce à davantage de missions légèrement scénarisées pour nous plonger dans l'ambiance du Mexique. La culture locale est omniprésente, que ce soit dans les décors ou les musiques, avec énormément de variété dans les environnements, donnant envie de prendre un aller simple pour le Mexique. Et comme toujours avec la franchise, le contenu est énorme, le joueur ne s'ennuie jamais, le plaisir de conduite est immédiat et ne vous lâche jamais, sans parler des graphismes somptueux, qu'importe le mode ou la machine utilisée. Forza Horizon 5 est indubitablement le meilleur opus de la franchise, et sans doute le meilleur jeu de course arcade jamais réalisé à ce jour. Oui, rien que ça.

Forza Horizon 5 est disponible sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One, il est inclus dans le Xbox Game Pass (29,99 € pour trois mois) ou à 55,49 € sur Amazon.

Les plus Le Mexique, un pays magnifique

Le gameplay arcade ultra satisfaisant

Les graphismes somptueux, avec ou sans ray-tracing

La personnalisation des véhicules complète

Un contenu monstre, en solo comme en ligne

Les Rassemblements et Expéditions, des moments toujours intenses

Les Histoires, toujours un régal

L'éditeur de personnage inclusif et complet Les moins SSD obligatoire sur PC pour y jouer en Extrême

La formule stagne un peu (mais reste excellente)

Un très léger clipping toujours présent en roulant à fond (oui, ça chipote)

Notation Graphisme 18 20 Bande son 18 20 Jouabilité 18 20 Durée de vie 18 20 Verdict 18 20