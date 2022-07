Forza Horizon 5 : l'extension Hot Wheels est disponible, voici tout ce qu'il faut savoir

Depuis la fin d'année dernière, les joueurs peuvent rouler au Mexique dans Forza Horizon 5, mais Microsoft et Playground Games n'en ont pas terminé avec leur jeu de course. Après plusieurs saisons de contenus et évènements, les studios lancent cette semaine la première extension, avec des Hot Wheels.

Les petites voitures de Mattel prennent donc vie ici avec un contenu additionnel débloquant une nouvelle zone de jeu, avec des routes inspirées des morceaux de plastique orange et bleus. Il y a un tas de nouveautés à découvrir dans cette extension Hot Wheels, les développeurs ont décidé de faire le point :

Nouveaux biomes et pistes inédites

Le Hot Wheels Park propose de nombreux biomes originaux et variés, du Canyon des Géants au Chaudron de Glace où la toundra fond au contact de la lave en fusion, en passant par les Chutes de la Forêt qui vous entraînent au-dessus de la canopée et de ses chutes d’eau impressionnantes, et l’incroyable Nexus Horizon, où le Festival Horizon est suspendu au beau milieu de pistes Hot Wheels entrelacées.

Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons inclus 212 kilomètres de pistes Hot Wheels, pour rendre l’expérience unique. Vous devrez rouler sur des pistes glacées, glisser sur l’eau, garder le contrôle et même défier la gravité sur les pistes magnétiques futuristes. En plus de l’accélération instantanée des boosts de vitesse, les nouvelles pistes aériennes vous octroieront un bonus de vitesse constant, qui vous permettra d’aller progressivement toujours plus vite pour atteindre des vitesses impressionnantes.

Quoi de neuf ?

En plus de la nouvelle carte d’Hot Wheels Park, située au-dessus des nuages du Mexique, vous pourrez découvrir bien de nouvelles choses. Voyons ce qui vous attend !

Devenez une légende de Hot Wheels : vous devrez prouver que vous êtes capable de maîtriser la vitesse vertigineuse d’Hot Wheels Park avant de pouvoir débloquer des classes de voitures toujours plus rapides. L’Académie Hot Wheels offre un nouveau système de progression divisé en cinq paliers contenant des récompenses, des événements et des missions propres.

Une nouvelle histoire Horizon : Hot Wheels: A History of Speed propose cinq chapitres, que vous débloquerez au fil de votre progression et qui vous conteront l’histoire de Hot Wheels tout en vous laissant vous essayer aux cascades et aux défis les plus fous.

Roulez avec vos amis et avec toute la communauté : pour la première fois dans la série, l’intégralité de l’extension est jouable dès le début en coopération, ce qui inclut l’expédition Hot Wheels, qui fait office de prologue.

Créez votre propre aventure Hot Wheels dans le Labo d’Épreuves : le kit de création Hot Wheels vous laisse utiliser plus de 80 pièces qui peuvent s’assembler entre elles instantanément. Les plans créés sur la carte de base du Mexique avec des éléments Hot Wheels pourront également être utilisés par celles et ceux ne possédant pas l’extension.

Affûtez vos talents : vous allez découvrir un nouveau réticule, que l’on appelle G-Forza. Cet indicateur change de manière dynamique selon la rotation de votre véhicule pendant la conduite et vous marquerez des points en fonction de la vitesse et de l’angle de votre voiture. Vous pourrez encaisser ces points après une distance minimum ou faire en sorte de conserver votre combo en pilotant de manière extrême, mais propre.

Nouvelles options d’accessibilité pour Forza Horizon 5 : des options inédites pour le champ de vision de la caméra seront disponibles pour la première fois sur console, exclusivement quand vous jouerez sur Hot Wheels Park, dont les options Caméra de Poursuite ou Caméra de Poursuite Éloignée. Par défaut, celles-ci sont calibrées au maximum et vous ne pourrez pas les activer en conduisant au Mexique. Les joueuses et joueurs PC pourront personnaliser ces paramètres et utiliser les options Caméra Pilote, Caméra Tableau de Bord, Caméra Capot et Caméra Pare-Choc.

Vous pourrez également modifier le flou de mouvement sur console, pour le régler au minimum, au maximum, ou le désactiver. Une nouvelle option d’assistance pour les cascades Hot Wheels vous aidera à vous éloigner des bords de la piste lorsque vous conduirez sur des surfaces particulièrement inclinées ou inversées.

Les voitures avant tout : enfin, vous pouvez vous attendre à conduire 10 voitures inédites dans Forza Horizon 5: Hot Wheels. Après avoir terminé l’Expédition Hot Wheels, vous arriverez au Hot Wheels Park au volant de la première d’entre elles : la Hot Wheels Baja Bone Shaker de 2013.

Comment jouer ?

Forza Horizon 5: Hot Wheels est inclus dans le Lot d’extensions Premium de Forza Horizon 5, la Premium Edition ainsi que dans le Lot d’extensions. Si vous ne possédez aucun de ces packs, vous pouvez acheter l’extension Forza Horizon 5: Hot Wheels séparément, au prix de 19,99 €.

Les joueuses et les joueurs possédant les packs décrits ci-dessus peuvent commencer leur périple dès maintenant en trouvant l’icône Expédition Hot Wheels près de Gran Caldera, au nord de la carte du Mexique. Une fois l’expédition terminée, vous pourrez accéder au Hot Wheels Park via le menu pause ou grâce au voyage rapide. Dans Hot Wheels Park, le voyage rapide est gratuit et accessible instantanément.

Si vous découvrez Forza Horizon 5, il faudra d’abord terminer la première expérience du jeu principal (les 15 premières minutes du titre) avant de débloquer le Hot Wheels Park et vous pourrez ensuite y accéder.