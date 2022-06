Forza Horizon 5 : une extension qui va rappeler de bons souvenirs aux fans de Forza Horizon 3 en fuite

Xbox Game Studios et Turn10 Studios l'avaient prévu avant même le succès public et critique de Forza Horizon 5 : 2 extensions payantes doivent étendre le contenu du jeu de course, pour le plus grand plaisir des fans. La nature de la première vient d'ailleurs sûrement d'être découverte par le biais d'une bannière promotionnelle Steam mise à jour trop tôt.

Les joueurs ont en effet vu que la page produit dédiée au Lot d'Extensions Premium (qui ajoute le contenu de l'édition Premium au jeu de base) faisait de la publicité pour un DLC... Hot Wheels ! Oui, comme Forza Horizon 3, ce nouvel épisode devrait proposer des voitures et circuits délirants inspirés des célèbres voiturettes de Mattel, une bonne manière de prolonger le fun du récent Hot Wheels Unleashed. Le visuel a disparu depuis, mais est encore visible via Web Archive.



En toute logique, l'extension Hot Wheels devrait être officialisée lors du Xbox & Bethesda Games Showcase de ce dimanche. D'ici là, vous pouvez vous procurer Forza Horizon 5 à partir de 47,38 € sur Amazon.fr.

