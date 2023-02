Forza Horizon 5 quitte les pistes pour défier les jeux WRC avec l'extension Rally Adventure, date de sortie et premier trailer

Après l'excitante extension Hot Wheels, Forza Horizon 5 devait accueillir un autre DLC ambitieux, attendu au tournant par les fans. Il a comme prévu été présenté ce jour lors d'un direct appelé Let’s ¡GO! : il portera le doux nom de Rally Adventure et sera disponible le 29 mars pour 19,99 € ou dans le cadre du Lot d'Extensions ou de la Premium Edition.

Il nous invitera à explorer la toute nouvelle région de Sierra Nueva et ses 6 biomes dont des cratères, une carrière abandonnée et une forêt de palmiers. Il s'agira de l'extension avec le plus d'épreuves de l'histoire de la série, toutes inspirées par le rallye et ses dérivés, comme le gymkhana. Nous devrons choisir notre écurie parmi trois équipes, suivre les indications d'un copilote, utiliser à notre avantage une nouvelle interface avec notamment des indications de direction en temps réel et nous lancer dans des contre-la-montre haletants.

Nous pourrons exploser les scores avec 10 véhicules à débloquer, à personnaliser grâce à un anti-lag avec retour de flammes et un launch control. Et, cerise sur le gâteau, Playground en profitera pour intégrer une radio punk inédite afin d'animer nos parties.

Bienvenue à Sierra Nueva

Sierra Nueva offre des kilomètres de routes et ces dernières font partie des plus extrêmes que nous n’ayons jamais conçues, riches en virages imprévisibles aux dénivelés vertigineux, en crêtes à la visibilité réduite et en sauts. Vous laisserez des nuages de poussière impressionnants derrière vous et ferez l’expérience de pistes de sable se modifiant en temps réel au fil des passages des roues de vos adversaires.

Ce lieu inédit propose différents biomes à explorer, dont la ville de Pueblo Artza, une immense carrière abandonnée parfaite pour le Gymkhana, des dunes de sable épiques, l’étroite Vallée du désert et ses méandres, des collines verdoyantes et une forêt de palmiers entièrement destructible.

Rejoignez une équipe pour entrer au panthéon des héros

Pour tirer pleinement avantage de cet environnement incroyable, nous avons créé les tracés les plus excitants de l’histoire de Forza Horizon. Il y a plus d’événements de course dans cette extension que dans aucune autre développée auparavant.

Ces événements sont rassemblés au sein d’un nouveau mode campagne, qui vous laissera rejoindre trois équipes de rallye et mettre le cap sur des épreuves chronométrées comme sur des courses avec plusieurs participants. Dans ces modes, vous roulerez sur terre comme sur l’asphalte et devrez participer à de redoutables missions de nuit pour prouver que vous maîtrisez tous les aspects du rallye.

Une expérience de rallye authentique

Écoutez les indications de votre nouveau co-pilote, qui suivra chaque course depuis l’hélicoptère dynamique d’Horizon Rally. Ce dernier garantira votre succès sur les tracés les plus complexes, même de nuit, grâce à son projecteur. Surveillez également la nouvelle interface de près, elle contiendra des informations utiles comme un mini tableau des scores, une notation de votre allure pendant la course et les changements de position. Vous pourrez choisir d’afficher ou de masquer toutes ces informations.

De nouveaux accessoires viendront enrichir l’EventLab, comme des barrières, des drapeaux et des véhicules civils, qui vous permettront de créer de nouveaux tracés qui auront tout d’un événement Horizon Rally ! Ces éléments seront disponibles pour toutes et tous, que vous possédiez l’extension ou non.

Les monstres du rallye

Que serait une nouvelle extension de Forza sans voitures ? Nous vous proposons 10 véhicules tout-terrain incroyables, mais également de toutes nouvelles pièces, dont un système anti-lag qui permet d’obtenir plus de puissance pour les moteurs turbo, et propose des effets de retour de flamme spectaculaires ainsi qu’un son pétaradant ! Vous pourrez aussi profiter des départs parfaits du rallye, quel que soit votre niveau, grâce au launch control, une nouvelle assistance disponible pour toutes les voitures.

Parmi les nouveaux véhicules, vous retrouverez l’impressionnante et toute électrique Ford F-150 Lightning Platinum de 2022, l’incroyable Hoonigan Volkswagen Baja Beetle Class 5/1600 ‘Scumbug’ de 1973 ainsi qu’une légende du rallye, la Ford #4 Ford Focus RS de 2001.

Lâchez-vous sur du son du punk !

Pour célébrer la sortie de Forza Horizon 5 Rally Adventure, nous allons ajouter des morceaux inédits pour tout le monde, via Epitaph Radio qui signe son grand retour et proposera une playlist de morceaux punk. Vous profiterez d’une bande originale parfaite pour accompagner les tracés les plus sales et poussiéreux jamais vus dans un épisode de Forza Horizon. Cette nouvelle station sera ajoutée à la liste des radios de Forza Horizon 5 via une mise à jour gratuite, disponible lors de la sortie de l’extension.

Prêt pour l’aventure ?

Si vous débutez dans Forza Horizon 5,il faudra d’abord terminer la première expérience du jeu principal (les 15 premières minutes du titre) avant de débloquer Sierra Nueva et vous pourrez ensuite y accéder via l’icône Rally Adventure sur la carte ou le menu pause si vous possédez l’extension.