Echoes of the End dévoile sa date de sortie et son gameplay

Lors du Futur Games Show en juin dernier, Deep Silver dévoilait enfin officiellement Echoes of the End, un jeu jusqu'alors simplement évoqué au lancement de son label Prime Matter quatre ans plus tôt. Développé par Myrkur Games, le jeu d'action et d'aventure sortira dans moins d'un mois et s'offre une longue vidéo de gameplay :

17 minutes de gameplay pour Echoes of the End





Cette longue vidéo d'Echoes of the End met en avant plusieurs mécaniques de gameplay, notamment les capacités de Ryn, mais aussi les déplacements, les interactions avec l'environnement ou encore les différents types d'ennemis qu'il faudra affronter. L'histoire d'Echoes of the End suivra Ryn et son frère Cor, qui tombent dans une embuscade tendue par les forces de Reigendal, le royaume voisin. Ryn rencontre alors Zara, une autre puissante vestige capable de manier la magie.

Quand sortira Echoes of the End ?





Myrkur Games annonce qu'Echoes of the End comprendra 10 chapitres « remplis de cinématiques impressionnantes, de personnages mémorables et de décisions importantes ». La date de sortie d'Echoes of the End est fixée au 12 août 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, uniquement au format numérique. Vous pouvez retrouver des cartes prépayées PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.