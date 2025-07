Sonic Racing: CrossWorlds, une excellente nouvelle pour les joueurs Switch 2

Un jeu de course avec Sonic et un tas d'amis





Alors que les possesseurs de Nintendo Switch 2 s'amusent sur Mario Kart World, d'autres joueurs attendent la sortie de Sonic Racing: CrossWorlds à la rentrée, sur toutes les plateformes. Un jeu de course arcade développé par SEGA qui permettra d'incarner Sonic, ses amis, mais aussi un tas de personnages issus d'autres franchises (Hatsune Miku, Persona, Minecraft, Bob l'éponge, Avatar, les Tortues Ninja).

Sonic Racing: CrossWorlds dévoile ses options de personnalisation





Si les joueurs auront l'embarra du choix du personnage, il sera également possible de personnaliser son kart avec « des centaines de pièces et d'autocollants ». SEGA annonce ainsi plus de 70 000 combinaisons uniques, cela permettra d'influer sur l'accélération, la tenue de roue, la maniabilité, la puissance et la vitesse de pointe du véhicule. Sonic Racing: CrossWorlds proposera aussi d'utiliser des gadgets pendant les parties, 70 objets seront disponibles, avec des combos pour décupler leur puissance. Tout cela est à découvrir dans la nouvelle bande-annonce ci-dessus.

Sonic Racing: CrossWorlds sortira-t-il sur Switch 2 ?





SEGA a également annoncé que Sonic Racing: CrossWorlds sortira aussi sur Nintendo Switch 2, mais il faudra patienter jusqu'à la fin de l'année 2025. Pour rappel, le titre sortira dès le 25 septembre sur PC, PlayStation, Xbox et Switch 1. Le jeu de course aura évidemment droit à son édition physique, mais cette version boîte ne sortira pas avant le début d'année 2026. Il y a quand même une nouvelle rassurante pour les collectionneurs : l'intégralité du contenu de base sera présente sur la cartouche. Bien sûr, il faudra télécharger les mises à jour post-lancement pour obtenir les personnages additionnels, mais c'est un choix rassurant après Sonic X Shadow Generations, qui était vendu sous la forme d'une carte clé de jeu. Un format qui ne plaît pas vraiment aux joueurs.

Où acheter Sonic Racing: CrossWorlds ?





Vous pouvez précommander Sonic Racing: CrossWorlds à partir de 62,99 € sur Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.