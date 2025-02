Sonic Racing: CrossWorlds, les fans de Sonic Riders aux anges avec cette première bande-annonce de gameplay à vive allure !

Le hérisson bleu de SEGA est toujours aussi populaire et a partagé l'affiche ces derniers mois avec son camarade Shadow, que ce soit dans le remaster agrémenté de nouveautés qu'est Sonic X Shadow Generations ou au cinéma dans Sonic 3, le film. L'éditeur japonais compte bien continuer de décliner la licence à toutes les sauces et a annoncé lors des derniers Game Awards un certain Sonic Racing: CrossWorlds, nouveau jeu de course dans lequel sera évidemment présent la « Forme de vie ultime ». En amont du State of Play, le producteur de la licence Joel Youkhanna a retweeté l'info avec un message laissant supposer une présence de Sonic avant de le supprimer, comme la rapporté Nintendo Life. De plus, de possibles visuels en piètre qualité ont fuité, montrant l'écran titre et deux circuits. Sans surprise, cette production s'est donc enfin dévoilée au travers d'une excitante bande-annonce sur les chapeaux de roue.

L'illustration principale met donc en avant Sonic, Shadow, Knuckles, Tails et Eggman pilotant des véhicules pour le moins variés, mais aussi Jet the Hawk sur son Extreme Gears tout droit tiré de Sonic Riders ! Oui, les courses s'effectueront aussi bien sur terre, dans les airs que sur les flots et surtout à travers les mondes avec l'introduction d'une mécanique de gameplay transportant les joueurs en plein milieu d'un circuit dans d'autres dimensions à l'aide d'anneaux, et ce en temps réel, les fameux CrossWorlds.

Les transformations de nos bolides seront de retour, en faisant une véritable évolution de Sonic & All-Stars Racing Transformed. Leur personnalisation sera aussi au cœur de l'expérience avec la possibilité d'intervertir les pièces, ainsi que modifier les pouvoirs et compétences pour coller à notre style de jeu. Un large roster de personnages de l'univers Sonic est également promis, le plus grand jusqu'à présent pour une telle production. En plus de ceux déjà évoqués, nous apercevons Metal Sonic, Sage de Frontiers, Amy Rose, Vector, Silver, E-123 Omega, Cream (avec un Chao) et Big.

Des visuels sont disponibles en page suivante et sachez qu'un Network test sera proposé prochainement, dont l'ouverture des inscriptions débutera le 21 février.

En attendant l'arrivée de Sonic Racing: CrossWorlds sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam et Epic Games Store), Sonic X Shadow Generations peut être acheté dès 36,99 € chez Cdiscount et à la Fnac.