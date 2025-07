Call of Duty : enfin de la nouveauté pour la franchise ? Faisons le point sur les rumeurs des opus de 2026 et 2027

Call of Duty tourne en rond avec les MW et BO





Cette année encore, Activision publiera un nouveau jeu Call of Duty. Nous avons rendez-vous à la gamescom 2025 pour découvrir en détail Call of Duty: Black Ops 7, développé par Treyarch et Raven Software. Oui, ce sont les mêmes studios qui ont accouché de Call of Duty: Black Ops 6 en 2024, autant dire que les fans auraient aimé un peu plus de nouveautés. Ces dernières années, Activision n'a pas pris de risque avec le reboot de la trilogie Modern Warfare et des opus estampillés Black Ops. La dernière sous-franchise originale date de 2021, il s'agissait de Call of Duty: Vanguard, un épisode prenant place pendant la Seconde Guerre mondiale et développé par Sledgehammer Games, déjà derrière Call of Duty: WWII.

Un Call of Duty: Modern Warfare en Corée pour 2026 ?





En 2026, c'est Infinity Ward qui proposera son nouvel épisode de Call of Duty. Selon les informations de l'insider TheGhostOfHope, il s'agirait de Call of Duty: Modern Warfare 사, un opus prenant place en Corée du Sud et en Corée du Nord, aux côtés de l'Armée de la république de Corée, du Special Air Service (SAS) et de la Task Force 141. Les joueurs devraient arrêter Makarov et son groupe Konni, qui menaceraient de déclencher une Troisième Guerre mondiale. L'histoire prendrait place après MWIII, où Price a tué Shepherd et Makarov a éliminé Soap. Un titre avec des technologies et armes futuristes, mais toujours dans l'ère moderne.

Déjà des infos sur le Call of Duty de 2027 !





Toujours selon TheGhostOfHope, Sledgehammer Games développerait de son côté le Call of Duty de 2027. Selon l'insider, le Call of Duty de 2027 serait une toute nouvelle sous-franchise, prenant place durant l'ère moderne. Le titre mettrait l'accent sur les mouvements sans jetpack (l'Omnimouvement ?), avec des arts martiaux pendant les combats, comme des coups de pied et de poing, façon karaté. Enfin, le mode Get High devrait faire son retour, mais il n'y aurait pas de mode Zombies.

Quand sortira Call of Duty: Black Ops 7 ?





Bien évidemment, tout cela est à prendre avec de grosses pincettes et il faudra attendre de longs mois avant l'officialisation de ces prochains jeux de la franchise. Pour l'instant, c'est Call of Duty: Black Ops 7 qui est sous le feu des projecteurs, le prochain volet de la licence sortirait le 14 novembre 2025 sur PC (Steam, Xbox Store, Battle.net), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PS4, ainsi que dans le PC Game Pass et le Game Pass Ultimate, toujours selon TheGhostOfHope. Activision officialisera sans doute la date de sortie lors de la gamescom Opening Night Live le mois prochain.

