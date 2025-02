Call of Duty : Activision arrête enfin de se moquer des joueurs et apporte une précision sur Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 a fait couler pas mal d'encre en fin d'année dernière avec la sortie de la Saison 1 Rechargée, rajoutant comme toujours du contenu additionnel, ici sur le thème de Noël et des fêtes de fin d'année. Mais les fans ont ri jaune en voyant apparaître à l'écran Necrocalus, un Père Noël zombie qui a clairement été généré par une intelligence artificielle... pas suffisamment intelligente pour créer une main à cinq doigts (une erreur récurrente avec les visuels générés par l'IA) :

Comme le précisait 80LV à l'époque, Treyarch avait recruté plus tôt l'année dernière un artiste 2D à l'aise avec les outils d'IA générative. Activision et ses studios ont été pointés du doigt (celui en trop) pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais Steam n'a pas échappé aux critiques. La plateforme de Valve demande aux développeurs de préciser sur la page du jeu si de l'IA générative a été utilisée pour créer du contenu, une règle simple remise en avant en janvier dernier. Cependant, Activision n'avait pas officialisé l'utilisation de l'IA générative dans Call of Duty: Black Ops 6, laissant penser que Valve accordait un traitement de faveur à l'éditeur... ou que ce dessin était bien réalisé par un humain de A à Z.

Bon, finalement, après des semaines dans le flou, Activision met enfin à jour la page Steam de Call of Duty: Black Ops 6 et affirme que « notre équipe utilise des outils d'IA générative comme aide pour développer certains éléments du jeu ». Une mention qui reste très vague, la plupart des développeurs entrent un peu plus dans les détails pour expliquer leur utilisation de l'IA générative et ainsi rassurer les joueurs. Ici, Activision semble simplement se plier à la règle de Steam, sans fioritures.

Le Necrocalus n'est d'ailleurs pas le seul artwork réalisé avec l'intelligence artificielle, un internaute a fait une petite compilation avec une icône de Prestige, un écran de chargement ou encore un tableau présent dans un niveau. Notons par ailleurs que SteamDB (qui n'a aucun lien avec Valve) vient de mettre à jour son site pour trier les jeux qui utilisent l'intelligence artificielle, CoD: BO6 apparaît en haut de liste (aux côtés de Stellaris, The Finals, InZOI ou encore The Outlast Trials), ce qui a sans doute permis aux joueurs de découvrir cette mention légale sur le FPS d'Activision.

Pour rappel, l'intelligence artificielle est un sujet brûlant dans le milieu du jeu vidéo, les IA génératives peuvent produire des visuels et voix en permettant aux studios de se passer d'artistes ou de comédiens de doublage. De son côté, Microsoft va plus loin et a présenté Muse, une IA générative pour la conception de gameplay.

Vous pouvez quand même acheter Call of Duty: Black Ops 6 à partir de 62,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.