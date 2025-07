Marvel Cosmic Invasion : deux personnages de plus viendront lutter contre la Vague d'Annihilation, avec la parole qui plus est !

Présentation de Marvel Cosmic Invasion





En début d'année, Dotemu et Tribute Games nous ont surpris lors d'un Nintendo Direct en annonçant Marvel Cosmic Invasion, qui aura comme antagoniste principal Annihilus, un vilain apparu pour la première fois du côté des Quatre Fantastiques en 1968. Il n'est autre que le seigneur de la guerre de la Zone négative et a été dans les comics à l'origine de la Vague d'Annihilation avec l'évènement associé en 2006. Ce sont ces prémisses qui ont été utilisées pour ce jeu vidéo prenant la forme d'un beat'em up dans la veine de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, nous faisant contrôler un duo à tout moment avec même de la coop jusqu'à quatre et du cross-play. Il n'était donc pas surprenant de voir à sa révélation des héros de l'univers cosmique de Marvel (Nova et Phyla-Velle, qui a été la quatrième Captain Marvel) en plus de divers représentants terrestres (Captain America, Spider-Man, Storm, Venom et Wolverine). Il nous était alors promis 15 personnages jouables. Depuis, Rocket Raccoon et She-Hulk ont rejoint le casting. Sans surprise, le roster a continué de s'étendre en cette fin de semaine.

Deux annonces galactiques en direct de San Diego





C'est évidemment à l'occasion de la SDCC 2025 qu'un panel dédié à Marvel Cosmic Invasion a été tenu, avec là encore la révélation de deux personnages jouables supplémentaires. Le premier est bien connu du grand public depuis 2007, à savoir Le Surfeur d'argent Norrin Radd. D'ailleurs, Galactus est présent à de multiples reprises dans le décor. Alors que Shalla-Bal vient de faire ses débuts au cinéma dans Les 4 Fantastiques : Premiers pas, le timing a été bien choisi.

L'autre sera sans doute plus obscur pour beaucoup, surtout avec cette apparence de Thor. Pourtant, Beta Ray Bill a eu droit à pas mal d'aventures et faisait lui aussi partie de l'évènement Annihilation. D'ailleurs, si vous cherchiez d'où vient le nom de la hache Stormbreaker du MCU, vous avez désormais la réponse. Et visiblement, Hela fera office de boss.

Le Surfeur d'argent est un alien humanoïde métallique venu de la série Les Quatre Fantastiques. L'ancien héraut de Galactus plane dans les airs et près du sol, pourchassant inlassablement les envahisseurs insectoïdes qu'il peut mettre hors d'état de nuire avec son pouvoir cosmique.

Beta Ray Bill est l'un des personnages préférés des fans, allié de valeur du puissant Thor. Moitié cyborg, moitié Korbinite, il porte son propre marteau dévastateur nommé Stormbreaker qui peut écraser les bataillons d'insectes qui se dressent sur sa route.

Un point sur le casting vocal anglophone





Une autre surprise est venue rythmer ce panel, à savoir la révélation de doublages en anglais ! Il y aura du beau monde et ce n'est évidemment pas terminé puisqu'il y a encore quatre protagonistes non dévoilés, sans parler des antagonistes pouvant bénéficier de ce traitement.

Brian Bloom (Captain America, Surfeur d'argent).

Steve Blum (Venom, Beta Ray Bill).

Trevor Devall (Rocket Raccoon).

Cal Dodd (Wolverine).

Josh Keaton (Spider-Man).

Matt Mercer (Nova, Annihilus).

Aileen Mythen (Phyla-Vell).

Elysia Rotaru (Miss Hulk).

Alison Sealy Smith (Tornade).

En revanche, toujours aucune date de sortie en vue pour Marvel Cosmic Invasion, simplement prévu pour 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC.