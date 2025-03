Marvel Cosmic Invasion : un beat'em all rétro avec un gros casting dévoilé en vidéo

Le Nintendo Direct d'aujourd'hui a été l'occasion de découvrir de nombreux jeux multiplateformes, dont un beat'em all avec la licence la plus emblématique de la pop culture. Dotemu et Tribute Games (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge) viennent de dévoiler un nouveau jeu d'action rétro : Marvel Cosmic Invasion. Et comme dans Avengers: Doomsday, le casting va ravir les fans.

Marvel Cosmic Invasion permettra en effet d'incarner de nombreux personnages, les studios en dévoilent une première partie : Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom et Nova. La bande-annonce ci-dessus montre déjà un peu de gameplay, c'est du pur beat'em all à l'ancienne comme savent si bien le faire les deux studios.

Tribute Games et Dotemu, en collaboration avec Marvel Games, s'associent à nouveau pour créer un beat'em up original. Avec ses combos dynamiques et ses graphismes époustouflants en pixel art, cette aventure interplanétaire est une véritable déclaration d'amour à l'univers Marvel. « LE COSMOS DOIT ÊTRE ANÉANTI POUR QUE JE PUISSE VIVRE ! »



Ainsi s'exprime Annihilus, la Mort qui marche ! La vie elle-même est menacée par une attaque sans précédent à l'échelle de la galaxie. Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Captain America et bien d'autres héros, terrestres ou cosmiques, vont devoir unir leurs forces pour combattre la redoutable Vague d'Annihilation au cours d'une aventure interstellaire tumultueuse. De New York aux tréfonds de la Zone négative, la survie de l'Univers se jouera parmi les étoiles dans MARVEL Cosmic Invasion ! 15 HÉROS JOUABLES



Les inconditionnels de la vieille école et les fans de fraîche date ont rendez-vous avec des visages familiers et de nouvelles stars grâce à une sélection de personnages tirés de l'univers Marvel ! MAÎTRISEZ LE SYSTÈME PAR ÉQUIPES COSMIC SWAP



Le système par équipes Cosmic Swap permet de choisir deux héros à chaque niveau et de passer instantanément de l'un à l'autre. Créez des combos uniques et de puissantes attaques spéciales grâce aux capacités des personnages qui encouragent les associations inventives et une approche plus tactique des combats. UNE DIRECTION ARTISTIQUE RÉTRO RENVERSANTE



MARVEL Cosmic Invasion rend hommage à l'une des époques les plus emblématiques de Marvel avec ses exceptionnels graphismes en pixel art haut en couleur. DU MULTIJOUEUR INTUITIF ET LUDIQUE, ACCESSIBLE À TOUS



En famille ou entre amis, MARVEL Cosmic Invasion vous offre la possibilité de jouer en local ou en ligne, et de bénéficier d'un système s'adaptant au niveau de chacun. Une bataille cosmique vous attend !

Marvel Cosmic Invasion sortira en 2025, à une date encore inconnue, sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. En attendant, vous pouvez retrouver Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge à partir de 24,98 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.