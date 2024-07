The Karate Kid: Street Rumble, un beat'em all rétro adapté des films annoncé en vidéo

Film culte des années 80, Karaté Kid, le moment de vérité a eu droit à des suites, un remake et même une série YouTube, Cobra Kai. Les films d'arts martiaux ont toujours la cote, un nouveau long-métrage va voir le jour l'année prochaine avec Ralph Macchio et Jackie Chan. Mais avant cela, les joueurs vont pouvoir mettre les mains sur un nouveau jeu vidéo.

L'éditeur GameMill Entertainment et le développeur Odaclick Game Studio viennent de dévoiler The Karate Kid: Street Rumble, un beat'em all 16 bit à défilement horizontal, dans la pure veine des jeux d'action des années 80. Le titre permettra d'incarner les personnages principaux des films, à savoir Daniel LaRusso, Mr. Miyagi, Kumiko et Ali Mills, afin d'affronter Johnny Lawrence, John Kreese ou encore Terry Silver au travers de 12 niveaux. L'histoire suivra celle de la trilogie originale avec un gameplay axé sur les combos et les combats de boss. Les fans retrouveront plusieurs lieux emblématiques des films, une bande originale chiptune et même du multijoueur local jusqu'à quatre joueurs.

La date de sortie de The Karate Kid: Street Rumble est fixée au 20 septembre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. En attendant, vous pouvez retrouver Karaté Kid, le moment de vérité en Blu-ray à partir de 11,99 € sur Amazon et Fnac.