Fortnite : un nouveau concert numérique annoncé et daté, place aux Rêves d'aventure de The Kid LAROI

Les évènements musicaux ont déjà été nombreux dans Fortnite, mais Epic Games avait dernièrement abaissé leurs ambitions avec Onde Sonore, une série de concerts sur des îles du mode Créatif ayant notamment mis en lumière Aya Nakamura. Les représentations numériques de Travis Scott et Ariana Grande n'ont donc pas encore été dépassées, mais un nouveau challenger va tenter sa chance.



Il s'agit de The Kid LAROI, jeune chanteur étasunien de 19 ans, populaire depuis 2019 et qui a explosé en 2021 avec son hit Stay, en featuring avec Justin Bieber. Il prépare un nouvel album, et présentera en avant-première trois de ses titres et son nouveau single Love Again sur une île spéciale appelée Rêves d'aventure de The Kid LAROI, pour une expérience dynamique et interactive jouable du 28 janvier à minuit heure française jusqu'au 28 avril. Des éléments de personnalisation seront à débloquer gratuitement en vivant le concert, mais une skin de la série Icônes et d'autres objets pourront être achetés dans la boutique pour s'habiller comme The Kid LAROI.

Devenu populaire en 2019, le rappeur, chanteur et parolier australien The Kid LAROI est aujourd'hui un artiste incontournable, dont les tubes spectaculaires et émouvants résonneront bientôt dans Fortnite. Découvrez l'île des Rêves d'aventure de The Kid LAROI dès le samedi 28 janvier 2023 à minuit (CET) pour vivre une expérience musicale immersive retraçant le périple de The Kid LAROI, de ses débuts modestes à sa célébrité planétaire.



Sur cette île, découvrez de nouveaux morceaux de LAROI, dont « Love Again » (sortie prévue le vendredi 27 janvier). Trois morceaux inédits feront également leur apparition, à la fois sur cette île et sur l'île de l'After.







Avant le lancement des Rêves d'aventure de The Kid LAROI, découvrez les tenues The Kid LAROI et LAROI hors-la-loi dans la boutique d'objets dès le 27 janvier. Dès le 24 janvier, participez à la Coupe The Kid LAROI pour essayer de déverrouiller les tenues en avance et d'obtenir une icône de bannière spéciale et une émoticône !



Les Rêves d'aventure de The Kid LAROI

Dans cette expérience interactive, les joueurs doivent accomplir des quêtes dans la ville futuriste de Laroitown, avant d'assister à un concert à guichets fermés de LAROI, comprenant les morceaux préférés des fans ainsi que de nouvelles chansons. Une fois le concert terminé, les joueurs peuvent se joindre à LAROI durant l'After pour y découvrir la vie de l'artiste en tournée et au-delà, tout en écoutant en boucle la compilation des Rêves d'aventure.



Au cours des deux expériences, les joueurs peuvent accomplir les quêtes des Rêves d'aventure de The Kid LAROI pour gagner de l'EXP et des objets spéciaux LAROI, comme les musiques de salon Love Again et Thousand Miles, l'écran de chargement LAROI et le hors-la-loi et les aérosols LAROI était ici et Empreinte de LAROI. Les quêtes des Rêves d'aventure de The Kid LAROI seront disponibles du 28 janvier à minuit (CET) au 4 février à minuit (CET).







Aperçu de l'écran de chargement LAROI et le hors-la-loi :







Les Rêves d'aventure de The Kid LAROI seront disponibles dans le jeu pendant une durée limitée, du 28 janvier à minuit (CET) au 28 avril à minuit (CEST). Pour y assister, sélectionnez le carré LES RÊVES D'AVENTURE DE THE KID LAROI dans l'écran Découvrir, ou entrez le code d'île 2601-0606-9081. Peu importe l'option choisie, vous arriverez sur l'île « Les Rêves d'aventure de The Kid LAROI », conçue en collaboration avec Alliance Studios, Team Atomic et TheBoyDilly. Elle contient également une vidéo réalisée par Adrien Wagner et produite par La Pac.



L'After des Rêves d'aventure de The Kid LAROI, qui se déroulera également sur une île créée par Alliance Studios, Team Atomic et TheBoyDilly, sera disponible du 28 janvier à minuit (CET) au 28 avril à minuit (CEST). Pour y assister, sélectionnez la case L'AFTER DES RÊVES D'AVENTURE DE THE KID LAROI dans l'écran Découvrir, ou entrez le code d'île 4294-0410-6136.



Stylé comme LAROI

Vous voulez des produits dérivés de LAROI avant d'assister à son concert ? Les tenues The Kid LAROI et LAROI hors-la-loi (et les objets qui vont avec) seront disponibles dans la boutique d'objets dès le 27 janvier à 1h00 (CET) !



La tenue et l'accessoire de dos The Kid LAROI





Réalisez vos rêves et atteignez le sommet avec la tenue The Kid LAROI, qui comprend le style Électrifié, en plus du style par défaut. Cette tenue est livrée avec l'accessoire de dos Get My Bag, qui comprend le style par défaut bleu et le style Tout seul rose.



La tenue, l'accessoire de dos et pioche, et le revêtement LAROI hors-la-loi





Pourchassez et éliminez vos ennemis sur le champ de bataille avec la tenue LAROI hors-la-loi, qui comprend le style Électrifié, en plus du style par défaut. Cette tenue est livrée avec l'accessoire de dos Lame tragique, que vous pouvez dégainer pour vous en servir de pioche. Découvrez également dans la boutique d'objets le revêtement Freestyle de LAROI, assorti à la tenue.



Emotes et musique de salon





La fête continue même après l'After grâce à ces objets disponibles dans la boutique :

Emote Toujours à flot - Laissez-vous porter tranquillement... ;

- Laissez-vous porter tranquillement... ; Emote Cœur de roi - Remontez sur le trône de l'amour ;

- Remontez sur le trône de l'amour ; Musique de salon Stay - Ressentez ses sentiments en musique.

L'emote Toujours à flot, l'emote Cœur de roi et la musique de salon Stay peuvent être achetées individuellement ou via le pack de démarrage de la fête de LAROI, qui contient également l'écran de chargement Rêves d'aventure :





Gardez la tête dans les nuages.

Faites preuve d'audace au combat : Coupe The Kid LAROI

Sur scène, LAROI est intrépide. Vous aussi, soyez intrépide sur le champ de bataille lors de la Coupe The Kid LAROI. Participez à une compétition Zéro construction en duo le 24 janvier et tentez d'atteindre le haut du classement régional pour déverrouiller la tenue The Kid LAROI (et l'accessoire de dos Get My Bag) ainsi que la tenue LAROI hors-la-loi (et l'accessoire de dos/pioche Lame tragique) en avance. Gagnez au moins 8 points pour déverrouiller une icône de bannière LAROI et l'émoticône Sourire de LAROI !







Les participants peuvent jouer jusqu'à dix parties dans leur région pendant un créneau d'environ trois heures. Les horaires des événements pour chaque région sont visibles dans l'onglet Compétition du jeu. L'attribution des points se fait comme suit :

Placement dans la partie

Victoire royale : 25 points

2e : 22 points

3e : 20 points

4e : 18 points

5e : 17 points

6e : 16 points

7e : 15 points

8e : 14 points

9e : 13 points

10e : 12 points

11e : 11 points

12e : 10 points

13e : 9 points

14e : 8 points

15e : 7 points

16e : 6 points

17e : 5 points

18e - 19e : 4 points

20e - 21e : 3 points

22e - 23e : 2 points

24e - 25e : 1 point



Chaque élimination

1 point







Entre autres, les joueurs doivent avoir activé l'authentification à deux facteurs sur leur compte Epic et doivent avoir un compte de niveau 15 ou supérieur pour participer (vous pouvez consulter votre niveau de compte dans l'onglet Carrière du jeu). Pour la liste complète des conditions de participation à la coupe, veuillez consulter le règlement officiel de la Coupe The Kid LAROI.



Création de contenu à partir des Rêves d'aventure de The Kid LAROI et de l'After des Rêves d'aventure de The Kid LAROI

Les créateurs de contenu inscrits dans le programme Soutenez un créateur pourront publier des vidéos à la demande des Rêves d'aventure de The Kid LAROI et de l'After des Rêves d'aventure de The Kid LAROI sur YouTube et les monétiser. La monétisation des contenus à la demande sera active pendant sept jours, du 28 janvier à minuit (CET) au 3 février à 23h59 (CET). Pendant ces sept jours, vous ne devriez pas recevoir d'avertissement de suppression. Plus d'informations :

Pour pouvoir monétiser leur contenu des Rêves d'aventure de The Kid LAROI ou de l'After des Rêves d'aventure de The Kid LAROI, les membres du programme Soutenez un créateur doivent associer leurs comptes YouTube et Soutenez un créateur.

IMPORTANT : assurez-vous de rendre votre contenu public ou non répertorié lors de sa publication sur YouTube. Si vous publiez votre vidéo en privé, vous pourriez recevoir une revendication de monétisation.

En ce qui concerne le contenu sur d'autres plateformes, et plus particulièrement la façon dont vous pouvez éviter les revendications de droits d'auteur, veuillez vous référer aux instructions fournies par la plateforme concernée.



Vous ne faites pas partie du programme Soutenez un créateur ? Vous pourrez tout de même partager vos moments préférés de l'expérience (ou des expériences), mais vous ne pourrez pas monétiser ce contenu sur YouTube.



Remarque : pour les créateurs qui souhaitent diffuser l'expérience (ou les expériences) sur Twitch, nous ne sommes pas en mesure d'empêcher le signalement de votre vidéo à la demande par les systèmes de détection des droits d'auteur tiers. Le meilleur conseil que nous pouvons vous donner est de couper le son sur vos vidéos ou de les désactiver totalement afin d'éviter les revendications de droits d'auteur ou les suppressions. Pour en savoir plus, consultez l'article de Twitch relatif à la protection des droits d'auteur.



AVERTISSEMENT AUX PERSONNES PHOTOSENSIBLES

L'expérience Les Rêves d'aventure de The Kid LAROI contient des lumières clignotantes. Si vous avez des antécédents de photosensibilité, consultez un médecin avant de vous y exposer. Si vous ressentez un inconfort, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT.