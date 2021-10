Fortnite : La Fondation débarque à Gotham en vidéo, introduisant la skin Le Batman qui rit et le nouveau comics Batman/Fortnite: Foundation

Les univers super-héroïques des comics et Fornite, c'est une histoire d'amour qui perdure au fil des années avec de nombreuses collaborations. C'est notamment le cas avec DC, qui a déjà donné lieu à un comics Batman/Fortnite: Zero Point, avec les skins qui vont bien au passage. En amont de l'évènement DC FanDome 2021, l'éditeur et Epic Games ont sorti le grand jeu en annonçant une nouvelle collaboration livresque appelée Batman/Fortnite: Foundation, qui sera à nouveau associée à du contenu in-game introduit en vidéo.

Eh oui, vous vous souvenez de la fin de la bande-annonce de lancement du Chapitre 2 - Saison 8, Incubation, où nous retrouvions La Fondation au fond de l'eau ? Ce n'était finalement pas dans l'univers du jeu vidéo que la scène prenait place, mais à Gotham City dans la réalité NF-1935 ! Les évènements du nouveau comics prévu en un tome pour une sortie le 26 octobre sera la suite de Batman/Fortnite: Zero Point. Pour en voir un peu plus, la vidéo en fin d'article avec Jim Lee nous montre quelques planches de cette œuvre dans laquelle Batman et La Fondation vont rechercher la source de l'énergie du Point Zéro dans la ville du Chevalier Noir, mais pas sans en venir aux poings avant. Et comme le prouvent les trois couvertures dévoilées, l'ennemi se cachant derrière tout ça sera nul autre que Le Batman qui rit, vilain désormais emblématique de l'univers DC depuis les évènements Metal et Death Metal, et qui provient du Dark Multiverse.

Et ce fameux Batman Who Laughs va donc s'inviter dans Fortnite avec une skin pouvant être obtenue via le code inclus dans le comics, avec l'accessoire de dos Perchoir de Robin et l'écran de chargement Jours noirs. Si vous ne souhaitez ou pouvez pas acheter Batman/Fortnite: Foundation (4,99 $ pour la version standard et 5,99 $ pour les couvertures variantes), pas de panique, la boutique proposera à l'achat ces éléments cosmétiques à compter du 27 octobre à 2h00 pour 1 500 V-Bucks séparément ou en pack à un prix non communiqué, mais sans le thème bien classe. Et bonne nouvelle pour nous, ce comics est prévu dans les pays suivant : Amérique du Nord, France, Allemagne, Italie, Mexique, Brésil, Espagne et République tchèque. Certaines autres contrées d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe et d'Amérique du Sud y auront droit, mais cela reste à préciser.

La première couverture a été réalisée par Greg Capullo, Jonathan Glapion et Matt Hollingsworth, tandis que les deux variantes sont respectivement l'œuvre de Donald Mustard et Alex Garner.

Pour terminer, le recueil Batman Fortnite Point Zéro aux éditions Urban Comics est vendu 12 € à la Fnac.