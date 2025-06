Fortnite : revivez la destruction de l'Étoile de la Mort et l'arrivée de Superman sur l'île

Les joueurs de Fortnite Battle Royale avaient récemment rendez-vous pour découvrir la conclusion de la Saison MS1 Bataille galactique du Chapitre 6, un mois sous le thème de Star Wars qui est passé à toute vitesse et qui s'est donc achevé par l'évènement en direct du Sabotage de l'Étoile de la Mort lors d'un week-end vidéoludique pour le moins chargé. En amont de ce dernier, il était possible de s'affronter à bord de vaisseaux dans l'espace, donnant lieu à une révélation pour le moins intéressante en termes de lore : la Réalité 783 est entourée d'une bulle liée au Point Zéro. Pour les nouveaux venus qui n'étaient pas là à l'époque, le même « phénomène » avait pu être observé au lancement du Chapitre 3 avec la Saison 1 : Retournement (C3S1) qui portait bien son nom, puisque l'île du jeu venait alors de changer de face. Ce qui intrigue, c'est qu'elle n'était visiblement pas là au début de la Saison 1 (C6S1), lorsque le fragment du Point Zéro s'est écrasé sur Oninoshima et que nous l'avons suivi suite à Remix : la conclusion, même si nous n'étions pas à une altitude aussi élevée.

Pour en revenir à ce qui nous intéresse à présent, comme son nom l'indique, cet évènement nous a fait infiltrer la célèbre station spatiale de l'Empire à la suite d'une introduction digne des longs-métrages. C'est donc soit en nous faisant passer pour un Stormtrooper ou un prisonnier rebelle que nous avons pu arpenter ces décors familiers, avec comme objectif de détruire des générateurs. Jones et Hope étaient évidemment de la petite sauterie, ainsi que Poiscaille pour le côté comique, utilisant une Faille toute prête qui l'a mené dans le vide interstellaire... Arme en main, le sabotage s'est ensuite poursuivi, manquant par moment d'indications claires. Le plus amusant a été la référence à la ruse Jedi d'Obi-Wan Kenobi effectuée par Jones, sans le succès allant avec. Après une fusillade en tentant de nous échapper, c'est face à l'Empereur Palpatine que s'est achevé notre escapade. Il avait tout prévu et nous avait attirés dans un piège en vue de nous éliminer. Sa démonstration de force était clairement digne de son statut de Sith, un vrai plaisir à voir, mais pas pour notre avatar. La lueur d'espoir est venue du retour de Hope, qui lui a balancé une autre Faille toute prête. Ses éclairs de Force l'ont amplifiée au point de tous nous absorber en nous ramenant dans les cieux d'Oninoshima. Et alors que l'Étoile de la Mort s'apprêtait à enfin tirer sur l'île, l'escadron Blue l'a donc fait sauter.

Vous pouvez tout revoir ci-dessous via la vidéo officielle d'Epic Games en anglais et la nôtre en français.

Évènement en anglais

Évènement en français

Sur le coup, avec un bel écran noir au lieu de la séquence finale, nous ressentions surtout de l'amertume. Avec du recul, cet évènement était assez fun et bien réalisé, même si nous aurions aimé un dénouement un peu plus intéressant face à Palpatine, dont le plan a été mis hors jeu trop facilement, comme bien d'autres ennemis avant lui.

C'est en termes de conséquences que le plus intéressant est à relever, amorçant directement la Saison 3 : Super du Chapitre 6 (C6S3). Les débris de l'Étoile de la Mort sont donc tombés sur l'île et un en particulier est venu frapper le portail du Pic du prédateur qui s'était reformé au cours de la saison, le même utilisé par Daigo pour sauver Jade et qui avait ensuite été détruit, comme la plupart, avant même le lancement de la Saison 2 : Sans foi ni loi (C6S2). Un pic d'énergie vers les cieux s'est alors formé, tandis qu'une onde de choc se propageait à travers Oninoshima. Notre avatar se retrouvait alors au sol, crépitant d'énergie. Ce cliffhanger était là pour introduire les super-pouvoirs, ce qui il faut l'avouer était bien trouvé.

Une dernière séquence, celle qu'un certain nombre de joueurs n'a pas pu voir en direct, se lançait ensuite, montrant Superman regardant la bulle de réalité depuis l'espace tandis que son thème du DCU de James Gunn était joué. Outre son apparition, c'est surtout le faisceau d'énergie frappant la bulle qui a attiré notre regard, une scène franchement bien classe. Pendant un moment (en relançant le jeu dans notre cas), nous avions alors droit à un compte à rebours avant le lancement de la Saison 3 : Super (C6S3), qui une fois n'est pas coutume s'est effectué à 2h00 en pleine nuit le dimanche 8 juin.

