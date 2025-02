Fortnite : revivez l'affrontement entre Daigo et le Shogun X servant de conclusion à la Saison 1 : Chasseurs de démons

Samedi soir, les joueurs de Fortnite Battle Royale ont pu assister à un court évènement in-game venant conclure la trame de la Saison 1 : Chasseurs de démons. Nous vous avions résumé cette dernière et tout ce qui menait au sauvetage de Jade dans notre précédent article, voyons désormais ce qu'il s'est passé et qu'elles en sont les répercussions.

Une fois le sixième masque connecté au portail, Daigo les a fait fusionner en un seul avant de le placer sur son visage. Avec ses nouveaux pouvoirs, il a alors tenté d'extraire Jade du portail, mais ce n'était pas au goût du Shogun X, qui en est sorti et a commencé à extraire son énergie. C'est un violent combat titanesque qui s'est ensuite déroulé sous nos yeux entre les deux, digne d'un feuilleton tokusatsu, le tout couplé à une belle chorégraphie. Un affrontement typique de shōnen dans lequel Daigo a gagné de justesse grâce aux lames que nous avions fabriquées, tuant ainsi l'antagoniste de cette saison. Il s'agit sans conteste du meilleur mini-évènement depuis le début du Chapitre 5, malgré quelques soucis techniques dont le framerate ralenti au tout début.

Cette victoire a donc eu deux conséquences notables, la première étant la libération de Jade et la deuxième la transformation du portail dans un style doré parfaitement adapté à la thématique du kintsugi, de même que ses alentours. En restant dans la zone, nous obtenons d'ailleurs des lingots à intervalle régulier et il s'agit là du lien menant à la Saison 2. Si l'identité de la présence dans le Monde des âmes qui convoite la fratrie (surtout Daigo) reste un mystère, nous savons qu'elle possède bien le fragment du Point Zéro et qu'il va falloir à terme l'empêcher d'envahir Oninoshima.

Du côté de la Rose de nuit, elle est désormais libre et le combat de boss face à elle et son marionnettiste n'est donc plus disponible. Pour autant, il est toujours possible de récupérer son médaillon, Masque d'Oni du Néant et Pistolet-mitrailleur veilleur en l'attaquant et la mettant KO. En lui parlant, nous apprenons qu'elle a autrefois fait le serment de servir le Shogun X et comprenons qu'il était à l'origine de sa malédiction. Ce dernier étant mort, il n'apparaît plus en jeu (de manière aléatoire ou en fin de partie sur les îles flottantes) et a été remplacé par un autre démon, un soin du détail qui fait plaisir. Il a toutefois fait son retour en boutique si jamais vous souhaitez obtenir sa skin. Pour revenir à la Rose de nuit, Jones la désigne d'ailleurs bien comme étant un démon, si jamais il y avait encore un doute quant à sa nature. Autre détail intéressant à son sujet, elle souhaite entraîner une nouvelle génération de guerriers. Compte tenu du fait que Kendo dit justement admirer ceux de l'ancien temps, que s'il avait eu un maître il aurait pu défendre l'île et qu'il attend encore que son destin s'enclenche, le voir devenir son disciple pourrait être une direction intéressante.

Concernant Hope, ses dialogues au sujet de la relique qu'elle et Jones sont venus chercher dans la Réalité 783 sont désormais plus clairs et font comprendre qu'il s'agit juste du fragment du Point Zéro. Cela peut laisser perplexe puisque la comète nous a suivis à la fin de l'évènement Remix : la conclusion et pas le contraire, de quoi rendre toute cette histoire incohérente... mais pas forcément. En effet, lors de la partie du concert avec Ice Spice, le fragment était visible dans les cieux, Hope et Jones ont donc pu le localiser et le suivre, même si ce n'est pas ce qui est clairement montré. Il y a encore du progrès à faire quant à la présentation des éléments narratifs majeurs pour qu'ils laissent moins la place à l'interprétation.

De nouvelles lignes de dialogues ont de plus été ajoutées, notamment en parlant à Jade ou à la Rose de nuit avec les principaux personnages. Quant à Daigo, il a complètement disparu, mais se porte sans doute bien, sinon ses proches auraient fait part de leur inquiétude. Il reste donc quelques jours pour profiter de l'île telle qu'elle est actuellement, avant qu'elle ne sombre dans l'anarchie...

