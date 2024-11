Fortnite : revivez le concert de l'évènement Remix : la conclusion, qui a encore explosé un record !

Nous avions rendez-vous ce samedi à 20h00 pour l'évènement Remix : la conclusion dans Fortnite, et même un peu avant pour être sûr d'y accéder. Le jeu nous y avait préparés avec du teasing in-game via le Panorama de WRLD et Epic Games avait également diffusé de courtes séquences pour nous chauffer. Mais ce n'était rien comparé au fait d'être présent, que vous aimiez ou non le rap d'ailleurs, car l'ambiance était assez unique. Nous avons capturé notre session, donc si vous n'avez pas eu l'occasion de vous connecter ou souhaitez revoir ce concert sans aucun commentaire audio, n'hésitez pas à y jeter un œil. D'ailleurs, les développeurs peuvent être ravis, car le nombre de joueurs connectés en simultané pour un concert n'a tout simplement jamais été aussi élevé ! Selon Fortnite.gg, ce sont pas moins de 14 343 880 de personnes qui étaient devant leur écran pour en profiter. Epic l'a bien confirmé, nous étions plus de 14 millions en ligne pour suivre la fin du Chapitre 2 : Remix, toujours accessible pendant encore quelques heures si vous souhaitez vous amuser encore un peu sur cette carte nostalgique. Pour la peine, une rediffusion va même avoir lieu à 2h00, avec l'ouverture des portes se faisant dès 1h20. Notez qu'avant le début de la performance, nous pouvions interagir dans le lobby avec deux TV, une cathodique présentant un teaser de Fortnite OG et un écran plat pour le Chapitre 6.

Concrètement, nous avons donc bien eu une sorte de remake de l'évènement Le Dispositif à Doggpound avec un micro géant servant à un Snoop Dogg tout aussi titanesque, qui a interprété Drop It Like It's Hot avec en fond des montagnes russes et une grande roue, tandis que l'environnement était aussi dans l'ambiance, les statues et palmiers s'ambiançant également. Et puisqu'il dispose de deux skins, c'est donc celle du Passe Musique qui s'est invitée. Nous avons ensuite été propulsés dans l'espace, parce que les boules à facette, c'est pour les petits joueurs ! Et comme prévu, c'est donc Another Part Of Me qui a été joué alors que le chanteur chevauchait le Bus de combat.

De retour sur l'île, Eminem a pris le relais avec The Monster (feat Rihanna), arborant son apparence de Rap Boy puis celle de Rap Boy revisité, le conflit intérieur de sa chanson se matérialisant sous nos yeux. Et parce qu'il en fallait bien pour les fans de Fortnite de longue date, le Chef de l'équipe mecha est ensuite venu l'affronter à la manière de l'évènement l'Ultime Bataille de la Saison 9 (C1S9), se révélant là encore être une autre version de lui sur fond de Houdini, avec des effets visuels façon comics super bien réalisés.

L'explosion née du choc entre les deux nous a ensuite propulsé du côté d'Ice Spice, à taille humaine, pour une petite session de In Ha Mood avec des buildings façon New York en fond. Elle aussi est vite devenue gigantesque avec sa skin de Princesse du rap pour Oh Shhh..., une chanson en collaboration avec... Travis Scott. Et, oui, il était d'une certaine manière présent puisque sa représentation sous forme d'énergie déjà incluse à l'époque de Fortnite et Travis Scott Présentent : Astronomical est apparue pour sa partie des lyrics.

Enfin, la rappeuse nous a expédiés au Panorama de WRLD, pour une grosse dose d'émotions dès l'apparition de Juice WRLD, d'abord avec sa skin de base puis sa version Implacable qui a été offerte aux joueurs, prenant la mer (l'océan ?) pour scène afin de nous interpréter Empty Out Your Pockets. S'il était encore de ce monde, Jarad Higgins aurait sans nul doute été ravi d'une telle prestation, lui qui était un grand fan du jeu. La conclusion était elle toute trouvée avec Lucid Dreams, alors qu'un papillon de réalité nous transformait justement en ce bel animal.

Bon, en termes de lore, difficile de savoir au final ce qu'était réellement ce Chapitre 2 : Remix. Tout laisse penser à un rêve lucide duquel nous aurait sortis le papillon de réalité. En effet, l'évènement a fini par être relié au Chapitre 6 qui débutera ce dimanche, notre papillon étant téléporté dans un drôle d'espace avec un portail violet (l'Ultime Réalité ?) avant de nous retransformer. Hope et Jones (avec sa skin Vengeur) sont également apparus de la même manière avant de foncer dans cette faille, suivi du Bus de combat, de nous et... d'un morceau du Point Zéro ! Pas de doute en le voyant d'aussi près, sans parler du fait que le fichier de cet objet a été trouvé et confirme bien l'information. Et histoire de bien nous titiller, c'est donc un aperçu aérien de la nouvelle île de la Réalité 783 qui nous a été donné. Mieux encore, le producteur du gameplay Robby Williams (ça ne s'invente pas) a confirmé que nous en apprendrons plus à ce sujet au cours de la Saison 1 : Chasseurs de démons.

Pour terminer, vous trouverez ci-dessous le clip officiel d'Empty Out Your Pockets, réalisé en partenariat avec Fortnite.

