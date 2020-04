Fortnite : affluence record et show spectaculaire, le concert virtuel de Travis Scott a tout cassé

Fortnite avait déjà établi un record en amenant plus de 10 millions de personnes à regarder un concert virtuel de Marshmello l'année dernière. Epic Games voulait faire mieux avec les cinq représentations de Fortnite et Travis Scott Présentent : Astronomical, et ce fut le cas dès la première session.

Cinq concerts auront lieu cette semaine, avec des horaires variés pour satisfaire les joueurs de toute part, mais sans pour autant de restriction géographique pour les visionner. Le premier a été diffusé cette nuit à 1h00 du matin, et il a été aussi spectaculaire que ce que les joueurs pouvaient attendre. Morceau inédit, jolis décors autour de l'univers de l'album Astroworld, rappeur géant qui débarque sur la carte telle une météorite, effets visuels éclatants, final dans l'espace... Le show numérique était à la hauteur du rendez-vous !

Curieux de découvrir ce qu'avaient préparé Travis Scott et Epic Games, les joueurs étaient plus présents que jamais dans le Battle Royale. En effet, pas moins de 12,3 millions étaient connectés au moment du concert, un record absolu ! Comme prévu, ils ont pu repartir gratuitement avec le planeur Cyclone Astroworld et deux écrans de chargement, offerts pour avoir assisté à l'une des cinq sessions. Si vous avez aimé ou manqué le concert, vous avez encore quatre occasions de le voir ou le revoir dans Fortnite d'ici dimanche.