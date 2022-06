Fortnite : revivez l'évènement Impact mettant fin au Chapitre 3 - Saison 2 en vidéo, du teasing pour la Saison 3

Contrairement à La Fin du Chapitre 2, le passage de la Saison 1 à la deuxième du Chapitre 3 de Fortnite n'avait pas eu droit à un gros évènement in-game. Pour clôturer cette dernière, Epic Games est revenu à ses habitudes et a sorti l'artillerie lourde, ou plutôt un bon gros mecha géant, à l'occasion de l'Impact ce samedi soir. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'y assister en direct en jeu, le studio a de nouveau mis en ligne une vidéo pour revivre le tout.

Une fois les équipes de joueurs bien équipées de leurs armures, ils ont donc été transportés dans le mecha stationné dans une base sur la lune glacée du jeu et ont pu s'entraîner au tir sur des astéroïdes en attendant le début de l'évènement. Un briefing des Sept a ensuite mis en avant le fait que le créateur de l'IO, Geno, a pris contact avec Sloane, en plus d'informer les Boucleurs de leur mission : détruire leur système d'armement, le Collisionneur, avant que toute vie sur l'île ne soit annihilée. Bien évidemment, c'est Le Paradigme qui a dirigé la mission en sa qualité de pilote, faisant se mouvoir son mecha géant tandis que les joueurs géraient le système de tir. Après une séquence spatiale et un retour sur l'île bien épique, le plus gros de l'action a été d'annihiler les forces de l'IO. Et alors que le coup d'épée final allait être donné, le mecha est tombé dans les profondeurs. S'en est suivi une phase à pied entremêlée d'échanges de coups de feu, avec en renfort La Fondation et Jonesy, permettant de voir à travers le Point Zéro le duel au sabre laser entre Dark Vador et Obi-Wan Kenobi, mais aussi Geno. Et dans tout ça, Sloane et son tank ont été expédiés six pieds sous terre...

Le Collisionneur détruit, la scène est revenue sur Jonesy et La Fondation partis à la poursuite de Geno, marquant la fin de l'évènement. Et ensuite ? Eh bien, un écran de chargement fixe est là pour faire patienter, tandis que sur les réseaux sociaux le teasing a débuté, avec le terme « vibin » qui pourrait être le titre de la Saison 3 et un mystérieux site officiel montrant certaines apparences du futur Passe de combat.

Nous aurons la réponse sur ce que prépare Epic Games pour le Chapitre 3 - Saison 3 de Fortnite ce dimanche matin, wait & see.