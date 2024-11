Fortnite : l'évènement Remix : la conclusion se précise alors que la présence de Juice WRLD plane sur l'île

Il reste désormais moins d'une semaine avant la fin du Chapitre 2 : Remix de Fortnite, une courte saison nostalgique ayant réutilisé la carte Apollo de la Saison 2 : Top Secret de 2020 en y incluant la présence de grands noms du rap US, Snoop Dog en tête à Doggpound en lieu et place de l'Agence, à la suite de l'évènement Remix : le prélude. Depuis, nous avons comme prévu eu droit à l'apparition d'Eminem ayant établi son restaurant à Spaghetti Grotto et à Ice Spice sur l'Île du requin qui a fait son retour en étant rebaptisée Ice Isle, passant de prison à un centre commercial new-yorkais, avec à chaque fois la possibilité de les affronter en tant que boss et d'en faire nos alliés une fois vaincus, en plus de Miaoudas sur Le Yacht et TNTina explosive à La Plateforme, ainsi que des coffres-forts. Aux récompenses accessibles dès le lancement se sont ajoutées la skin de cette dernière et son style Bédéifié via les quêtes hebdomadaires, ainsi que quatre styles de super niveaux pour Skye, Onuple, la Directrice du chaos et Miaoudas, des apparences Graffées particulièrement classes avec des papillons de réalité bien visibles par endroit. Si ce n'est pas encore le cas, il vous suffit de monter niveau 70 pour tout débloquer.

À la suite de la mise à jour 32.11 déployée ce jeudi 21 novembre, nous sommes entrés dans la quatrième et dernière « semaine » de cette courte saison, avec l'ajout de Catty Corner au sud-est de la carte près des montagnes, avec comme à l'époque de la Saison 3 (C2S3) Kit en boss. En revanche, pas d'inondation en vue, malgré un autre changement de l'île sur la côte ouest, qui est difficile à rater et sert de préparation à l'évènement Remix : la conclusion. D'ailleurs, un compte à rebours pour ce dernier a été placé au-dessus de Doggpound, également visible depuis le lobby, et des posters sont placardés par endroit. Skye s'est d'ailleurs déplacée près de ce lieu, servant depuis le début de la saison à teaser ce qui va arriver. Progressivement, la zone près de Holly Hedges se transforme, baptisée Panorama de WRLD (WRLD's Point). Concrètement, nous voyons au loin le chanteur sous une forme géante, avec des vagues venant s'abattre en continu, de nombreux papillons de réalité volant de-ci de-là, des failles dispersées un peu partout, des champignons et deux chaises faisant référence à l'artiste avec #LLJW (abréviation de Long Live Juice Wrld) et le 999.

Depuis ce samedi, les effets se sont étendus et, comme par hasard, les couleurs que prennent les arbres et l'herbe sont les mêmes que durant la Saison 3 : Relax (C3S3) dans la zone près de l'Arbre de réalité (Point Zéro). De plus, nous pouvons y entendre la partie instrumentale de la chanson Lucid Dreams, dont l'intensité a augmenté avec cette deuxième étape, tandis que le chanteur a changé de pose. Même si nous doutons qu'une explication claire soit finalement donnée sur la manière dont nous avons atterri sur cette île revisitée, et s'il s'agissait au final d'un « simple » rêve lucide à la Inception ? Quoi qu'il en soit, c'est un bel hommage posthume pour ce fan de Fortnite décédé avant même la fin de la Saison 1 (C2S1) de l'époque.

Nous avons donc rendez-vous la semaine prochaine, le samedi 30 novembre à 20h00 pour cet évènement qui prendra encore une fois la forme d'un concert, mais cette fois uniquement dans le jeu avec les quatre artistes que sont Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice et Juice WRLD. Il n'y aurait d'ailleurs rien d'étonnant à ce que Lace It y soit jouée, sachant qu'il s'agit d'une collaboration entre ce dernier et Eminem (avec Benny Blanco). Ce qui est sûr, c'est que nous y entendrons Empty Out Your Pockets, l'un de ses derniers titres posthumes de l'album The Party Never Ends qui sera lancé la veille. À la fin du trailer de celui-ci, le Big Bang est d'ailleurs visible, cette fois coloré avec des teintes violettes, avec des papillons roses rappelant forcément ceux du jeu.

De plus, Interscope Records, label derrière cet album, propose en précommande un vinyle regroupant des chansons des quatre rappeurs sur un disque bleu, doré ou violet. Ice Spice n'est pas oubliée, mais il faut passer par sa propre boutique pour obtenir la déclinaison rose associée.

Fortnite Remix Chapter 2 - Multi-Artist Light Blue Vinyl (30 $) Fortnite Remix Chapter 2 - Snoop Gold Vinyl (30 $) Fortnite Remix Chapter 2 - Juice WRLD Purple Vinyl (30 $) Fortnite Remix Chapter 2 - Ice Spice Hot Pink Vinyl (29,95 €) Face A : Princess Diana (Ice Spice) ;

Armed and Dangerous (Juice WRLD) ;

Beautiful (Snoop Dogg feat. Pharrell & Uncle Charlie Wilson) ;

Houdini (Eminem). Face B : Drop It Like It's Hot (Snoop Dogg feat. Pharrell Williams) ;

Robbery (Juice WRLD) ;

In Ha Mood (Ice Spice) ;

Rap God (Eminem).

Et comme prévu, un pack incluant une skin de Juice WRLD va être offert dès ce lundi, dont l'un des écrans de chargement reprendra la jaquette de son dernier album. Un autre sera ajouté à la boutique dans la semaine, payant cette fois, ce qui est pour le coup un peu plus discutable et s'éloigne du simple hommage. Vous trouverez ci-dessous les détails officiels à ce sujet.

Afin de rendre hommage à Juice WRLD, mais aussi pour remercier les joueurs d'aimer autant sa musique, nous avançons la date de sortie de la tenue Juice WRLD implacable et élargissons la fenêtre durant laquelle vous pourrez l'obtenir. Tous les joueurs qui se connectent entre le 25 novembre à 15h00 (CET) et le 1er décembre à 4h00 (CET) recevront la tenue le lendemain de leur connexion (à noter que l'heure de fin a été décalée pour correspondre à la maintenance prévue). Connectez-vous simplement à Fortnite à n'importe quel moment durant ces cinq jours pour recevoir les objets suivants dans votre casier : La tenue Juice WRLD implacable ;

; La pioche Couteaux 999 ;

; L'accessoire de dos Couteaux 999 ;

; L'écran de chargement Une aventure remixée ;

; L'écran de chargement Un numéro remixé ;

; L'écran de chargement Un toucher d'or remixé ;

; L'écran de chargement Juice WRLD (illustration par Takashi Murakami). Si vous manquez la fenêtre de disponibilité des objets ci-dessus, pas de panique. Ils seront disponibles plus tard dans la boutique, à l'exception de l'écran de chargement Juice WRLD. Observez le soleil couchant et découvrez le nouveau lieu notable Panorama de WRLD, qui s'épanouira sur la carte au fur et à mesure de la semaine. Mais gardez également vos équipiers en vie grâce au canon du brave de Juice, désormais disponible en tant que butin ! ASSISTEZ AU CONCERT REMIX : LA CONCLUSION DANS FORTNITE LE 30 NOVEMBRE Le Chapitre 2 : Remix s'achève magistralement avec Remix : la conclusion, qui enflammera l'île de Battle Royale le 30 novembre 2024 à 20h00 (CET). Ce concert onirique connectera les univers de Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice et Juice WRLD ! Il comprendra le titre de Snoop Dogg, Another Part Of Me (feat. Sting), mais aussi, en exclusivité mondiale, le tout dernier morceau de Juice WRLD, Empty Out Your Pockets. Le 30 novembre, connectez-vous tôt pour accéder à Remix : la conclusion depuis la barre d'accueil du menu Découvrir (la rangée du haut) afin d'éviter de faire la queue et ainsi de ne rien rater du spectacle qui commencera à 20h00 (CET). Nous prévoyons de faire une deuxième diffusion du concert quelques heures plus tard, à condition qu'aucun problème technique ne nous en empêche. Consultez les réseaux sociaux de Fortnite et prêtez attention aux messages dans le jeu après le premier concert pour plus d'informations. À LA CONQUÊTE DU MONDE De plus, les pistes musicales Wishing Well et Armed and Dangerous seront disponibles dans la boutique à partir du 22 novembre à 1h00 (CET) ! Des objets Juice WRLD supplémentaires feront leur apparition dans la boutique de Fortnite le 28 novembre à 1h00 (CET), dont le pack Conquête de WRLD, disponible pour 2 200 V-Bucks, comprenant tous les éléments ci-dessous : La tenue Juice WRLD (qui comprend un style réactif dream pop) ;

(qui comprend un style réactif dream pop) ; L'accessoire de dos Crâne clouté (qui comprend un style réactif dream pop) ;

(qui comprend un style réactif dream pop) ; La piste musicale Lean Wit Me ;

; Le revêtement 999 ;

; Le keytar Clavier WRLD.

Par ailleurs, voici une déclaration de la mère de Jarad « Juice WRLD » Higgins, Carmela Wallace :

Jarad a toujours aimé jouer à Fortnite. Pour lui, c'était plus qu'un simple divertissement, c'était un moyen de se connecter avec les autres. Dès son plus jeune âge, les jeux vidéo lui ont permis de nouer des liens avec ses amis et sa famille, et jouer à Fortnite est un incroyable hommage à cette connexion. Je sais qu'il serait ravi de voir comment son amour pour les jeux continue de rassembler les gens dans différents espaces, tout comme le fait sa musique.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.

