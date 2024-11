Fortnite : Snoop Dogg, Eminem et Ice Spice s'emparent de l'île avec le Chapitre 2 : Remix

D'une manière ou d'une autre, le Chapitre 2 est de retour... Tel Star Wars Épisode IX, c'est de cette manière que nous pourrions qualifié ce que nous propose Epic Games, puisque l'évènement Remix : le prélude n'a finalement été qu'un concert de Snoop Dogg et Ice Spice à Times Square pendant un quart d'heure. Bon, il faut avouer que c'était bien réalisé pour nous plonger dans l'ambiance avec l'apparition de bâtiments grâce au papillon de réalité, donnant littéralement l'impression que New York s'invitait dans le jeu, tandis que l'écran de cinéma devenait une véritable faille entre les mondes, une fenêtre de l'imaginaire sur la réalité avec des changements en temps réel bien gérés. Toutefois, difficile de ne pas être un peu déçu puisque nous étions simplement posé là à regarder cette prestation sortant de nulle part et faisant office de publicité géante aux rappeurs. Et c'est bien là le souci, en termes de lore, il n'y a pas vraiment eu de lien narratif amenant à cette situation et ses conséquences restent vraiment confuses. Lorsque Snoop Dogg a placé un disque sur la platine de DJ, qui s'est matérialisé dans celle en jeu, cela a ensuite donné lieu à une explosion de graffitis comme nous en trouvions depuis le début du Chapitre 5 et qui sont liés à Hope, repeignant ensuite la voute céleste de l'île avec le papillon en guise de clé d'arc, puis un grand flash blanc en conclusion alors que les artistes se faisaient vraisemblablement « téléporter » dans le monde du jeu, d'où leur présence durant cette nouvelle saison. Avons-nous également subi ce même sort ? Car rien n'explique le fait que nous ne soyons plus sur Hélios, surtout qu'après la diffusion de la bande-annonce de lancement, nous étions de nouveau présent en jeu et que les parties suivantes conservaient ce « décor », du moins immédiatement après. Quoi qu'il en soit, vous pouvez tout revoir au travers de notre vidéo :

Le Chapitre 2 : Remix a donc été lancé dans la journée de samedi, simplement appelé « Fortnite : Remix » en jeu pour tous les éléments lui étant associés. Dès sa bande-annonce de lancement, Epic Games joue avec la nostalgie de 2019 et 2020, et principalement la Saison 2 : Top Secret de l'époque, sauf qu'au lieu de Midas à la tête de l'Agence, c'est Snoop Dogg qui a pris possession des lieux rebaptisés Doggpound. Les différents agents faisant office de skins sont ensuite montrés en action, de même qu'Eminem et Ice Spice, qui auront droit à des tenues dans la boutique au cours de ce mois. Vous noterez qu'une chaise est vide, dont le dossier arbore le nombre 999, qui était symbolique pour Juice WRLD. Ce dernier apparaît d'ailleurs à la fin, puisqu'il bénéficiera d'une skin à titre posthume, offerte après l'évènement Remix : la conclusion qui devrait là encore être un concert d'une certaine manière. En effet, Jarad Anthony Higgins était un grand fan de Fortnite, mais est décédé le 8 décembre 2019 à seulement 21 ans des suites d'une overdose d'opiacés...

Outre la présence de lowriders et tout ce qui entoure le nouvel arrivant sur l'île, le passage en canots motorisés fait écho au trailer de la Saison 1 du Chapitre 2. En revanche, le Requin qui servait de repaire à Fantôme a lui été redécoré par Ice Spice avec sa gigantesque poupée gonflable... Les joueurs qui espéraient retrouver tous les lieux de l'époque inchangés ont de quoi être déçus, de même pour la Grotte qui ne sera plus une base de l'Ombre, mais un restaurant tenu par Eminem, dont la mitrailleuse n'aurait pas pu être mieux trouvée ! Dans tout ça, il semble que les plans d'Epic aient un peu changé par rapport à la roadmap en fuite, ou alors nous n'avons pas la même définition de ce qui signifie inclure la Saison 3 (C2S3), puisque la carte est clairement celle de la deuxième (C2S2) et rien n'indique qu'une submersion des terres est prévue. Les joueurs sur mobiles ne s'en plaindront pas puisqu'ils étaient coincés avec ce contenu avant le mois d'août 2024.

Du côté de la mise à jour 32.00, elle était pour le moins massive puisque sur PS5, il nous était demandé de télécharger 64,651 Go. Mais si comme nous vous manquez d'espace ou ne souhaitez pas faire de tri dans vos applications, il peut être plus rapide de supprimer le jeu et tout retélécharger. En effet, le jeu est au final plus léger qu'avant, passant de plus de 90 Go à seulement 82,676 Go. Ce constat s'applique également sur Switch dans une moindre mesure et sans doute aux autres plateformes.

Première nouveauté bien visible dans l'interface, qui fait suite aux changements dans le fonctionnement des divers Pass, le Passe Musique reste constamment présent aux côtés du Passe de Combat peu importe à quoi nous jouons. Concernant ce dernier, comme avec Fortnite OG l'an dernier, le prix reste identique à celui d'une saison normale, soit 950 V-Bucks, pour un contenu moindre, mais tout de même qualitatif. En effet, il n'y a que 74 récompenses au total, 50 d'entre elles étant réparties sur les 7 pages de base nécessitant 250 Étoiles de combat (50 niveaux), tandis que 12 autres sont considérées comme des bonus et que les 12 dernières nécessitent de compléter les quêtes hebdomadaires, donnant accès à TNTina explosive et ses divers accessoires, mais aussi à une paire de Air Jordan 1 High OG Black Reimagined. Eh oui, les chaussures débarquent dans le jeu, voir notre article à ce sujet. Il faudra toutefois attendre une dizaine de jours avant de découvrir la page 2 des récompenses bonus, qui sont sans doute des styles de super niveaux pour les skins.

Pour ne pas changer, les habituelles quêtes quotidiennes (1 000 EXP chacune avec trois bonus de 20 000 EXP pour en réussir une, deux puis trois), hebdomadaires (25 000 EXP pour chaque plus un bonus de 50 000 EXP par semaine pour en avoir réussi quatre) et d'étape (25 000 EXP par étape, mais seulement 10 pour chaque objectif) sont de retour. Du côté de ces dernières, un défi original demande de trouver une dizaine de nains de jardin cachés à travers la carte comme l'an dernier. De plus, il est possible d'obtenir la pioche Faux dorée une fois 140 000 EXP engrangées, ce qui ne devrait poser de mal à personne.

Le mode classé a également droit à ses récompenses, qui nécessitent de survivre à « seulement » 100 cercles de tempête. Enfin, les quêtes Potes au top sont à nouveau de retour jusqu'au 9 décembre à 15h00, soit après le lancement de la prochaine saison. Au programme cette fois, le Revêtement Carbone pourpre (50 points), le planeur Planche longue écarlate (100 points) et la pioche Bâton étoilé pourpre (200 points). Pour ne pas changer, il faut jouer avec un ami éligible (joueur actif ou de retour selon votre propre statut) pour accumuler cette devise et débloquer le tout. Sont cette fois qualifiés de « joueur de retour ou nouveau » toute personne ayant joué moins de deux heures au cours des 30 jours qui ont précédé ce samedi 2 novembre, et inversement pour les actifs. Puisque la précédente opération s'est achevée fin septembre, vous pouvez donc toujours profiter de l'astuce consistant à utiliser deux comptes sur tout autant de plateformes. En revanche, il semble qu'il y ait des bugs pour le moment.

Enfin, n'hésitez pas à explorer si vous appréciez le lore, car des enregistrements audios sont disséminés à différents endroits ! Vous trouverez ci-dessous les autres détails de ce Chapitre 2 : Remix et en page suivante tout ce qui concerne les compétitions.

Un, deux... Un, deux, trois quatre ! Bienvenue dans le Chapitre 2 : Remix. L'île que vous connaissez bien est de retour, remixée et repensée. Retrouvez chaque semaine des lieux et des objets inspirés par les meilleurs moments du Chapitre 2, avec quelques-unes des plus grandes icônes de l'histoire de la musique. Dans ce retour aux sources, Snoop Dogg prend la tête de l'Agence, le dieu du rap Eminem ouvre son restaurant dans la Grotte et la princesse du hip-hop Ice Spice prend ses aises sur l'Île du requin. Le remix se terminera par un hommage grandiose rendu au légendaire Juice WRLD. Montez le son et ouvrez la remise dans Fortnite Battle Royale Chapitre 2 : Remix ! Snoop et Ice Spice viennent tout juste d'envoyer du lourd à l'occasion d'un concert surprise célébrant le début de la saison. Si vous avez raté le direct, pas de problème : vous pourrez le revoir prochainement dans le jeu en vous rendant à Risky Reels. Le Chapitre 2 : Remix commence par une quête spéciale à durée limitée. Jouez à n'importe quelle expérience de Fortnite avant le 11 novembre à 6h00 (CET) pour recevoir 140 000 points d'EXP et déverrouiller la pioche Faux dorée inspirée par Midas ! QU'EST-CE QU'ON ATTEND ? La carte du Chapitre 2 est de retour ! Chaque semaine, de nouveaux lieux seront ajoutés afin d'accompagner l'artiste qui monte sur scène à cette occasion. SEMAINE 1 (À PARTIR DU 2 NOVEMBRE) - SNOOP DOGG ET DOGGPOUND L'Agence a été renommée Doggpound et fait désormais office de quartier général pour l'entreprise de Snoop. Le maître des lieux vous remet le pistolet-mitrailleur à tambour de Snoop Dogg (de niveau mythique) si vous arrivez à le vaincre. Il se joint alors à vous en tant qu'allié ! Snoop est également l'icône de la Saison 6 de Fortnite Festival ! Vous pouvez déverrouiller sa tenue Snoop Dogg LBC 1993 en obtenant le Passe Musique, mais vous pouvez aussi trouver la tenue Snoop Dogg dans la boutique. Aussi en semaine 1 - Miaoudas sur le Yacht et TNTina à la Plateforme pétrolière Miaoudas est toujours un matou mastoc, mais en plus mordoré. Rendez-lui visite sur le Yacht pour mettre la patte sur son fusil piou piou ! Quant à TNTina, elle prépare un sale coup à la Plateforme pétrolière. Essayez de l'éliminer pour obtenir son arc badaboum. SEMAINE 2 (À PARTIR DU 7 NOVEMBRE) - ON L'APPELLE SLIM SHADY (DANS LA GROTTE) Abracadabra ! Il est de retour. Eminem a lancé un nouveau tour de magie pour ouvrir un restaurant, Mom's Spaghetti, dans la Grotte – un endroit bien connu des amateurs de lèche-vitrines. Vous n'avez pas réservé avant de venir à Spaghetti Grotto ? Si vous parvenez à vaincre Eminem, il se joindra à vous et vous confiera son minigun de RG (de niveau mythique), une arme au flow impressionnant. Difficile de ne pas se sentir inspiré en voyant Slim au combat. Alors, procurez-vous la nouvelle tenue Rap Boy revisité à son arrivée dans la boutique en semaine 2 ! SEMAINE 3 (À PARTIR DU 14 NOVEMBRE) - ICE SPICE S'EMPARE DE L'ÎLE DU REQUIN Grah. Faites place à Ice Spice, la princesse du Bronx ! Celle-ci a mis la main sur l'Île du requin et l'a renommée Ice Isle, non sans en refaire la déco : c'est désormais un centre commercial de style Y2K baigné de néon, à l'ambiance menaçante. Battez Ice Spice pour l'ajouter à votre équipe et recevoir deux objets mythiques : le cramponneur d'Ice Spice et le fusil d'Ice Spice ! Vous lancez chaque partie uniquement pour conquérir la couronne ? Les tenues Ice Spice et Ice Spice princesse du rap, portant chacune un collier signé Benny the Jeweler, sont faites pour vous. Elles seront disponibles dans la boutique à partir de la semaine 3. SEMAINE 4 (À PARTIR DU 21 NOVEMBRE) - UNE LÉGENDE À JAMAIS Non, ce n'est pas un rêve lucide. Admirez le coucher du soleil depuis le lieu notable WRLD's Point, qui sera ajouté en semaine 4. Aussi en semaine 4 - Remix : la conclusion Le Chapitre 2 : Remix s'achèvera sur une note spéciale. Assistez à l'évènement Remix : la conclusion en direct le 30 novembre à 20h00 (CET) ! Afin de rendre hommage à Juice WRLD, qui était un joueur passionné de Fortnite, nous vous invitons à tous vous connecter entre le 30 novembre à 7h00 (CET) et le 1er décembre à 7h00 (CET) pour recevoir la tenue Juice WRLD implacable* avec effet cel-shading. Nous annoncerons plus de détails sur l'hommage à Juice WRLD et l'évènement Remix : la conclusion dans le courant du mois. *Si vous ne pouvez pas assister à l'évènement ou vous connecter pendant la période indiquée, la tenue Juice WRLD implacable sera proposée à l'achat dans la boutique à une date ultérieure. CANOTS MOTORISÉS, CHOPPAS ET 1966 CADILLAC DEVILLE Montez dès maintenant à bord des canots motorisés du Chapitre 2, puis préparez-vous à vous envoler grâce aux Choppas un peu plus tard dans la saison ! Tout au long de celle-ci, vous retrouverez également la célèbre 1966 Cadillac DeVille à différents endroits de la carte. Elle rebondit au son de la musique et peut même sauter en l'air ! Conduisez au plus près du bitume avec le pack Snoop Dogg | Cadillac, qui comprend le châssis 1966 Cadillac Deville, trois stickers inspirés par Snoop et les roues Flancs blancs SD. Il est disponible dans la boutique pendant toute la durée de la saison. UN ARSENAL DU PASSÉ La remise est ouverte ! Chaque semaine, des objets feront leur retour dans le butin disponible. Certains des objets réintroduits seront proposés uniquement la semaine de leur ajout. D'autres seront conservés plus d'une semaine, tandis que d'autres encore resteront présents pendant toute la saison. Voici quelques-uns des objets prévus : Pistolet double ;

Fusil à pompe tactique ;

Fusil à pompe spécialisé ;

Pistolet-mitrailleur à tir rapide ;

Pistolet-mitrailleur à silencieux ;

Fusil d'assaut à silencieux ;

Fusil de sniper lourd ;

Fusil de sniper semi-auto ;

Fusil de chasse ;

Lance-roquettes ;

Lance-grenades ;

Explosif télécommandé ;

Grenades ;

Grenades collantes ;

Bombe empoisonnée ;

Poisson rouge mythique ;

Bazooka à bandage ;

Bombe boogie-woogie - Elle joue désormais la chanson Drop It Like It's Hot de Snoop Dogg ! DÉCOUVREZ LE PASSE REMIX ! En plus des chaussures, le Passe Remix arrive dans Fortnite avec plus de 70 nouvelles récompenses dans le jeu ! C'est un Passe de combat plus court que d'habitude et vous pouvez déverrouiller toutes les récompenses en seulement quatre semaines. Obtenez le Passe de combat pour 950 V-Bucks (ou gratuitement dans le cadre de votre abonnement au Club de Fortnite) et gagnez jusqu'à 1 000 V-Bucks durant votre progression ! Montez en niveau dans le Passe Remix en gagnant de l'EXP dans Battle Royale, LEGO Fortnite, Rocket Racing, Fortnite Festival et les îles de créateurs. Voici les nouvelles tenues nostalgiques de ce Passe : Directrice du chaos (déverrouillée instantanément) : elle fait régner le chaos ;

: elle fait régner le chaos ; Onuple : le maître du fauchage ;

: le maître du fauchage ; Skye incognito : la nouvelle incarnation de Guff ;

: la nouvelle incarnation de Guff ; Miaoudas : un chat qui adore ce qui est doré ;

: un chat qui adore ce qui est doré ; TNTina explosive : elle allume la mèche pour faire une entrée éclatante. AUTRES AMÉLIORATIONS ET CORRECTIONS DE BUGS Les joueurs qui utilisent une manette peuvent désormais définir un multiplicateur de sensibilité lorsqu'ils regardent dans le viseur des armes à lunette.

Correction d'un bug à cause duquel les zones mortes gauche et droite du stick n'étaient pas prises en compte sur les manettes PlayStation lorsqu'elles étaient réglées en dessous de 12 %.

L'aide à la visée humaine a été activée pour les armes à impact direct dans tous les modes de jeu.

L'aide à la visée à la manette a été ajustée pour être plus efficace. Et maintenant, place à la musique. Venez danser avec nous jusqu'à la fin du Chapitre 2 : Remix, le 1er décembre à 4h00 (CET) !

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.