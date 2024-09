Fortnite : Doctor Doom (Fatalis) est disponible, voici comment le débloquer avec sa superbe armure pandorienne

Cela fait déjà trois semaines qu'Epic Games a lancé la Saison 4 Jugement fatal du Chapitre 5 de Fortnite, placée sous le thème de Marvel et ayant comme antagoniste le Docteur Fatalis ou Doctor Doom en anglais. Ce dernier fait également office de skin bonus à débloquer en remplissant des quêtes, qui viennent justement d'être ajoutées cette semaine avec la mise à jour 31.10, pesant 6,740 Go sur PS5. L'affichage des récompenses de ces quêtes dans l'onglet dédié a pour l'occasion été revu, simple et bien plus lisible qu'auparavant. Si les 14 écrans de chargement originaux pouvant être obtenus dans le Passe de combat, certains particulièrement classe comme celui d'Emma Frost, ne vous suffisent pas, deux autres viennent logiquement compléter la numérotation façon comics. Mais ce n'est pas tout, car sur le Discord officiel a été postée l'illustration ci-dessous sans plus d'explication, qui devrait elle aussi servir de fond d'écran, nous montrant Hope équipé du bouclier de Captain America, s'apprêtant à attaquer dans les airs un Fatalis géant vêtu de son armure pandorienne. Alors que trois parties du récit saisonnier sont déjà disponibles et que la quatrième sortira mardi prochain, il s'agit clairement d'un avant-goût de ce qui nous attend plus tard durant la saison.

Vous trouverez donc ci-dessous le détail des nouveautés liées au Battle Royale, avec notamment une île bien spéciale qui a de quoi attirer les convoitises encore plus que le Fatalibot. Les griffes de Black Panther de Shuri ont également été ajoutées, cette dernière étant désormais présente sur l'île, ainsi que Gweenpool et le Médecin d'urgence.

Le Docteur Fatalis de Marvel, dirigeant tyrannique de la Latvérie, continue sa quête de pouvoir dans Fortnite ! Accomplissez dès à présent les quêtes de Fatalis dans Battle Royale pour déverrouiller de terribles objets tels que l'aérosol Le Docteur est arrivé et l'émoticône Pouvoir de Fatalis. Les joueurs disposant du Passe de combat Jugement fatal pourront déverrouiller des récompenses bonus en accomplissant ces quêtes, dont la tenue Fatalis et la pioche Épée de Fatalis. Mais attention, sur l'île Battle Royale, vous pourriez croiser la route du Docteur Fatalis lui-même ! TOUS TOMBERONT DEVANT L'ÉLU DE FATALIS ! Personne ne peut résister aux pouvoirs de Fatalis. Dès maintenant, et ce jusqu'au 5 octobre à 19h30 (CEST), il y a une petite chance pour que l'Île de Fatalis apparaisse à la place de l'Île du butin. En son centre se trouve le Chaudron de pouvoir : capturez-le pour que Victor Von Fatalis confie ses impressionnants pouvoirs à un de vos équipiers ou à vous. Après vous être transformé en élu de Fatalis, vous aurez accès à un arsenal entier de sorts surpuissants : Devenez superchargé et augmentez vos PV et votre bouclier de 500 points ! Vos éliminations vous permettent également de siphonner les boucliers de vos adversaires ;

Décimez vos ennemis grâce aux projectiles du déluge arcanique , dévastez les structures avec le rayon carboniseur et chargez la gigabombe mystique afin d'annihiler ceux qui refusent de ployer devant vous ;

, dévastez les structures avec et chargez afin d'annihiler ceux qui refusent de ployer devant vous ; Grâce à la maîtrise de la magie, vous pourrez vous propulser dans le ciel , faire feu sur vos ennemis depuis les airs, puis atterrir avec une puissance destructrice grâce à un coup de pied plongé ;

, faire feu sur vos ennemis depuis les airs, puis atterrir avec une puissance destructrice grâce à un coup de pied plongé ; Traquez ceux qui essaieraient de s'enfuir grâce au sprint illimité ! L'écran de chargement Fatalis. Illustration par John Romita Jr., Mike Norton et Allen Passalaqua. Remarque : l'Île de Fatalis n'est pas présente en mode classé. ACCOMPLISSEZ LA VOLONTÉ DE FATALIS DANS CES QUÊTES INÉDITES Seule la perfection pourra contenter Fatalis : agissez en conséquence. Prouvez votre loyauté inconditionnelle et vous serez récompensé à votre juste valeur. Dès aujourd'hui, 12 quêtes de Fatalis sont disponibles pour tous les joueurs dans l'onglet Quêtes, comme toucher des adversaires avec les gantelets arcaniques de Fatalis, récupérer l'équipement des Avengers ou défendre les positions de la Latvérie. En accomplissant un certain nombre de ces quêtes, vous obtiendrez une récompense provenant directement des coffres du Château de Fatalis : Accomplir 4 quêtes - Icône de bannière Fatalis ;

; Accomplir 6 quêtes - Aérosol Le Docteur est arrivé ;

; Accomplir 8 quêtes - Émoticône Pouvoir de Fatalis ;

; Accomplir 10 quêtes - Écran de chargement Fatalis en armure pandorienne. DE NOMBREUSES AUTRES RÉCOMPENSES VOUS ATTENDENT DANS LE PASSE DE COMBAT JUGEMENT FATAL Fatalis juge que vous mériteriez encore plus de récompenses ! Si vous possédez le Passe de combat Jugement fatal, vous obtiendrez une récompense pour chaque quête de Fatalis terminée afin de compléter son ensemble complet de grand méchant : Accomplir 1 quête - Écran de chargement Fatalis ;

; Accomplir 2 quêtes - Accessoire de dos Cape de Fatalis ;

; Accomplir 3 quêtes - Revêtement Gloire à la Latvérie ;

; Accomplir 4 quêtes - Pioche Épée de Fatalis ;

; Accomplir 5 quêtes - Planeur Poing de Fatalis ;

; Accomplir 6 quêtes - Tenue Fatalis ;

; Accomplir 7 quêtes - Planeur Poing pandorien de Fatalis ;

; Accomplir 8 quêtes - Pack Décoration Monarque latvérien ;

; Accomplir 9 quêtes - Pioche Épée pandorienne de Fatalis ;

; Accomplir 10 quêtes - Accessoire de dos Cape pandorienne de Fatalis ;

; Accomplir 11 quêtes - Emote Domaine de Fatalis ;

; Accomplir 12 quêtes - Tenue Fatalis en armure pandorienne. Aucun humain, monstre ou brique ne résiste à Fatalis. Accomplir huit quêtes de Fatalis déverrouille le pack Décoration Monarque latvérien, comprenant 38 décorations qui transformeraient n'importe quelle bicoque pittoresque en résidence digne d'accueillir la monarchie latvérienne. En accomplissant toutes ses quêtes, vous déverrouillerez le planeur de Fatalis, sa pioche, son accessoire de dos et sa tenue dans leur version pandorienne ! Les métaux les plus résistants sont forgés dans les flammes les plus impressionnantes. Les quêtes de Fatalis seront disponibles jusqu'au 2 novembre 2024 à 7h00 (CET). Promettez une issue fatale à vos adversaires !

Et que faut-il accomplir précisément afin de remplir ces quêtes, qui confèrent chacune 20 000 XP, et débloquer cette magnifique skin ? Eh bien, voici les objectifs :

Page 1 Survivre à des dégâts de feu (4).

Conseil : il suffit de faire exploser une station essence en étant assez proche pour la compléter en un coup.

Percer le bouclier des adversaires (5).

Tirer sur des rochers ou des structures en pierre (51).

Infliger des dégâts à des adversaires à plus de 44 m de distance (200).

S'accroupir devant la Statue de Von Doom.

Poser l'arsenal, les aéroréacteurs ou la tourelle automatique de War Machine.

Conseil : si ce n'est pas clair, une fois l'un de ces équipements obtenus, il suffit de le jeter ou remplacer en ramassant n'importe quoi d'autre. Page 2 (se débloquent lorsque 4 de la page 1 ont été complétées) Ouvrir des coffres rares (5).

Conseil : il y en a plusieurs dans les bunkers en fin de partie et les mandats de l'Ombre peuvent demander d'aller en déterrer.

Toucher des joueurs avec les gantelets arcaniques du Docteur Fatalis (4).

Terminer premier ou deuxième dans une partie.

Obtenir le bouclier de Captain America ou les griffes de Black Panther de Shuri sur des joueurs éliminés.

Éliminer des joueurs à Doomstadt, au Château de Fatalis ou au Parvis de Fatalis (10).

Éliminer des partenaires ou des acolytes (5).

Cette mise à jour a également ajouté les styles de super niveaux de la Saison 4, qui vont une fois de plus diviser. Emma Frost, Shuri, Captain Jones, War Machine et Gwenpool disposent donc d'apparences Brûlure arcanique en vert, Sorcellerie glacée en bleu et Feu fatal en rouge orangé. Pour ne pas déranger, il faut donc monter jusqu'au niveau 200 pour toutes les débloquer, ce qui devrait être faisable en jouant régulièrement puisqu'il reste encore deux mois.

Mais ce n'est pas tout, car les quêtes Potes au top de la saison sont désormais disponibles jusqu'au 24 septembre à 15h00, nécessitant d'obtenir 200 points en complétant des objectifs fixes ou quotidiens avec au moins un ami éligible pour obtenir toutes les récompenses, à savoir le revêtement Tech jaune, l'accessoire de dos Sac tech et la pioche Hache tech. L'éligibilité pour être qualifié de joueur sur le retour consiste à avoir joué moins de deux heures les 30 derniers jours jusqu'au 4 septembre. Et si jamais vous n'avez pas d'ami jouant à Fortnite, mais possédez deux plateformes (ex : PS5 et Switch comme nous), rien ne vous empêche d'avoir un deuxième compte ne servant qu'à ça sur celle où vous jouez le moins.

