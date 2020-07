Fortnite : surprise, une skin de Captain America est disponible, mais elle est payante

Fortnite et Marvel, c'est une histoire qui dure depuis un mode limité avec Thanos pour la sortie d'Avengers: Infinity War. Plusieurs initiatives liées aux super-héros ont depuis eu lieu dans le Battle Royale, comme avec par exemple des skins Deadpool à débloquer gratuitement dans le cadre du Chapitre 2 - Saison 2.

Et ce n'est pas parce qu'Epic Games fricote désormais avec DC Comics via une apparence Aquaman que le partenariat est rompu, loin de là. Pour fêter le Jour de l'Indépendance étasunienne comme il se doit, Fortnite accueille dès aujourd'hui une skin de Captain America ! Malheureusement, elle est payante, et il faut débourser 2 000 V-Bucks dans la boutique rien que pour cette tenue.

À côté de ça, vous pouvez vous procurer une emote spéciale pour 300 V-Bucks, tandis que le bouclier sera vendu à part à un prix encore inconnu dans les jours qui viennent. D'ailleurs, si vous le voulez, vous pouvez acheter des V-Bucks sur Amazon.