Fortnite : la tenue X-Force de Deadpool disponible gratuitement, voici comment la débloquer

Cela fait deux semaines que Fortnite est aux couleurs de Deadpool, en commençant avec une tenue gratuite à débloquer en remplissant des défis. Vendredi dernier, rebelote avec un Deadpool sans masque et des costumes Câlinpool et Corbeaupool payants. Les deux skins peuvent d'ailleurs toujours être récupérées via les challenges dédiés.

Ce vendredi, Fortnite passe en mode X-Force, avec notamment une skin de Deadpool à récupérer gratuitement avec les défis de la semaine 9. La manipulation est très simple : il faut dans un premier temps ramasser le caleçon sur le fauteuil dans la salle de Midas via le hub d'accueil, puis lancer une partie en Battle Royale et aller faire un salut via l'emote dédiée devant le pantalon en drapeau sur le yacht. Le costume apparaîtra alors dans votre garde-robe dès votre retour dans le menu.

La boutique d'objets accueille sinon comme prévu des tenues X-Force à 1 500 V-Bucks l'unité, aux couleurs de Cable, Psylocke et Domino. Et si vous achetez le pack avec les trois, il ne vous en coûtera que 3 000 V-Bucks au lieu de 4 500.