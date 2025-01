Fortnite : la Force de Défense japonaise de Kaiju N°8 vient s'attaquer à Godzilla

Depuis la semaine dernière et la mise à jour 33.20 de Fortnite, l'île du Chapitre 6 qu'est Oninoshima est sous le feu des attaques de Godzilla, tout droit venu du MonsterVerse et que nous pouvons incarner sous sa forme gigantesque de kaijū. Une carte d'inspiration japonaise et un monstre culte du cinéma local, la collaboration tombait évidemment à pic. Eh bien, les amateurs de mangas et d'animation sont eux aussi choyés, car une nouvelle œuvre populaire vient de faire ses débuts en jeu et s'inscrit là encore parfaitement dans la thématique du moment puisqu'il s'agit de Kaiju N°8 de Naoya Matsumoto, dont l'excellente adaptation en anime par Production I.G a été diffusée au printemps dernier.

Ce sont donc les trois personnages principaux qui ont été ajoutés à la boutique, à savoir le protagoniste Kafka Hibino qui peut évidemment arborer son apparence de Kaiju N°8, mais hélas sans emote intégrée pour passer de l'une à l'autre..., son camarade Reno Ichikawa et la prodige Kikoru Shinomiya. Chacun revêt sa tenue de membre de la Force de Défense japonaise et dispose d'accessoires inspirés par les équipements d'Izumo Tech, dont l'arme n°4 (la hache de Kikoru).

Notez que la bande-annonce diffusée pour l'occasion met en scène Le Dévoreur, une skin de la Saison 1 du Chapitre 2 qui n'a donc rien à voir avec la licence, et utilise la chanson de l'opening de l'anime, Abyss de YUNGBLUD. Espérons qu'elle finisse par être ajoutée pour la jouer dans Fortnite Festival.

Pack Kaiju N°8 (3 800 V-Bucks au lieu de 7 700 V-Bucks), disponible jusqu'au 1er février à 00h59, incluant : Kafka Hibino (1 800 V-Bucks) - Version Fortnite, accessoire de dos Masque fragmenté, emote Esprit du kaiju.

(1 800 V-Bucks) - Version Fortnite, accessoire de dos Masque fragmenté, emote Esprit du kaiju. Reno Ichikawa (1 500 V-Bucks) - Version Fortnite, accessoire de dos Sacoche de Reno.

(1 500 V-Bucks) - Version Fortnite, accessoire de dos Sacoche de Reno. Kikoru Shinomiya (1 500 V-Bucks) - Version Fortnite, accessoire de dos Sac écaillé de Kikoru.

(1 500 V-Bucks) - Version Fortnite, accessoire de dos Sac écaillé de Kikoru. Pioche Faux du kaiju N°8 (800 V-Bucks).

(800 V-Bucks). Pioche Arme personnelle de Kikoru (800 V-Bucks).

(800 V-Bucks). Pioche Haches à air froid (800 V-Bucks).

(800 V-Bucks). Revêtement Kaiju N°8 (500 V-Bucks).

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.

