Fortnite : retour de la Force pour la journée Star Wars, bataille pour Tilted Towers et autres nouveautés avec la mise à jour 20.30

En 2019, Epic Games s'associait à Disney pour proposer du contenu Star Wars en lien avec le film du moment dans Fortnite, L'Ascension de Skywalker, ajoutant alors notamment des sabres laser et blasters en jeu. Ils sont déjà revenus depuis et vont faire leur retour durant deux semaines à l'occasion de la Journée Star Wars 2022 (May the 4th). Les multiples skins de la licence, dont celles de Le Livre de Boba Fett seront à cette occasion de nouveau mises en vente dans la boutique. Ce retour de la Force fait partie de la mise à jour 20.30 diffusée ce mardi pour le Battle Royale et le mode Créatif. Après la bataille pour Coney Crossroads, c'est celle pour Tilted Towers qui prend le relais, avec la possibilité d'utiliser des hélicoptères Choppas, des changements apportés aux fusils à pompe et l'ajout d'un menu Parcourir. Les modèles d'îles ont eux été actualisés. Si vous souhaitez prendre connaissance de tous les détails, rendez-vous en pages suivantes.

Ci-dessous, vous trouvez quelques détails concernant le contenu Star Wars faisant son retour.

Fortnite s'apprête à accueillir la Journée Star Wars... et même un peu plus, puisque les objets Star Wars des précédentes années seront réintroduits du 4 au 17 mai 2022 ! Utilisez ces objets dans des quêtes spéciales pour déverrouiller une bannière de l'Empire. De même, toutes les tenues Star Wars (hors Passe de combat) ayant précédemment été proposées dans la boutique d'objets seront de retour d'une galaxie lointaine, très lointaine... REPRENEZ VOS SABRES LASER L'arme légendaire est de retour ! Maniez le sabre laser de Luke Skywalker, le sabre laser de Kylo Ren et le sabre laser de Mace Windu sur l'île. Et les sabres laser bleus ? Ils sont bien là, mais cette fois-ci, ils appartiennent à Obi-Wan. À VOS BLASTERS Le fusil blaster E-11 fait également son retour sur l'île ! Pour en trouver un, rendez-vous à l'un des postes de contrôle établis par les Stormtroopers pour retrouver Obi-Wan et échangez-le contre des lingots. Il est également possible d'en trouver dans les coffres ou sur le sol. ACCRÉDITATION IMPÉRIALE Participez également à l'entraînement des Stormtroopers grâce aux nouvelles quêtes Star Wars. Disponibles à partir de maintenant et jusqu'au 17 mai à 6h00 (CEST), ces quêtes vous demandent notamment de confisquer un « landspeeder » (un véhicule, en fait), puis de saisir et d'utiliser un « objet de contrebande des Jedi » (c'est-à-dire un sabre laser). Elles rapportent de l'EXP et, si vous accomplissez les cinq quêtes, vous recevez une bannière de l'Empire. LES TENUES STAR WARS REVIENNENT DANS LA BOUTIQUE Pour accompagner les festivités, toutes les tenues de Star Wars (hors Passe de combat) ayant précédemment figuré dans la boutique d'objets vont faire un retour intergalactique : Stormtrooper impérial ;

Kylo Ren ;

Zorii Bliss ;

Finn ;

Rey ;

Sith Trooper ;

Boba Fett ;

Fennec Shand ;

Krrsantan. Que la Force soit avec vous... pendant deux semaines !

Si vous avez envie de vous procurer les skins Star Wars dès demain, des V-Bucks sont en vente sur Amazon.