Fortnite : l'Empire va s'attaquer à Oninoshima dans la prochaine saison Bataille galactique en collaboration avec Star Wars

Epic Games avait donné rendez-vous à sa communauté cette nuit lors de la Star Wars Celebration 2025 afin de nous présenter les prochaines nouveautés prévues pour Fortnite. Les leaks étant évidemment passés par là, nous savions qu'une saison dédiée à la licence était en approche. En parallèle, et ce depuis mardi soir, chaque partie lancée dans le Battle Royale débutait avec le tir d'un rayon depuis le portail de Magic Mosses par Daigo, protégé sur place par Fletcher Kane, créant ensuite chaque jour une faille plus large dans les cieux. Également, la boutique a accueilli la skin de Chewbacca qui avait pu être obtenue l'an dernier dans le Passe LEGO : Rébellion en construction. Sur le visuel promotionnel, plusieurs éléments intéressants étaient à relever, à savoir la présence d'un X-Wing, de l'Étoile de la Mort et d'un Tie Fighter en bas à gauche, et un texte en aurebesh au haut à droite. En le traduisant, cela se lit « Grek Aurek Leth Aurek Cresh Trill Isk Cresh » pour le premier mot et « Besh Aurek Trill Trill Leth Esk » soit « Galactic Battle ». Les fans ont directement supposé qu'il s'agissait du nom de la prochaine saison et ils avaient raison. Au passage, les skins de samouraï pour Dark Vador et le Stormtrooper ont aussi fait leur retour et sont encore disponibles quelques heures, elles qui étaient parues pendant la Saison 1 : Chasseurs de démons fin décembre.

Pack Chewbacca (1 800 V-Bucks au lieu de 2 600 V-Bucks), disponible jusqu'au 21 avril à 01h59, incluant : Chewbacca (1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, emote intégrée Cri de guerre de Wookie ;

(1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, emote intégrée Cri de guerre de Wookie ; Pioche Bâton de Wookie (800 V-Bucks) ;

(800 V-Bucks) ; Revêtement Chewie (300 V-Bucks). Pack Samouraïs Star Wars (3 200 V-Bucks au lieu de 5 600 V-Bucks), disponible jusqu'au 21 avril à 01h59, incluant : Dark Vador samouraï (1 800 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos et pioche Katana de Vador ;

(1 800 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos et pioche Katana de Vador ; Stormtrooper samouraï (1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Bannière impériale ;

(1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Bannière impériale ; Emote Mini TIE d'assaut (500 V-Bucks) ;

(500 V-Bucks) ; Pioche Kamayari de Stormtrooper (800 V-Bucks) ;

(800 V-Bucks) ; Revêtement Stormtrooper samouraï (500 V-Bucks) ;

(500 V-Bucks) ; Revêtement Vador samouraï (500 V-Bucks) ;

Le côté obscur avec une touche de samouraï.



Dark Vador Samouraï et le Stormtrooper Samouraï sont disponibles dans la boutique : https://t.co/EyAVLxL7F3 pic.twitter.com/4hBZhgdTjZ — Fortnite ???????? officiel (@FortniteFR) December 25, 2024

Pour en revenir aux annonces du jour, au final, c'est un simple teaser de 34 secondes qui a été diffusé en direct après un récapitulatif des précédentes collaborations avec la licence, pas de quoi rester éveiller toute la nuit sans un horaire exact communiqué en amont... suite à quoi l'acteur Ahmed Best a évoqué sur scènes certaines des nouveautés auxquelles il faut s'attendre. Si son nom ne vous dit rien, c'est lui qui se cache derrière Jar Jar Binks (motion capture et voix). Eh oui, après LEGO Star Wars : Reconstruire la galaxie l'an dernier, sa version Sith va cette fois débarquer dans Fortnite et il ne sera pas seul !

Après la Saison 2 : Sans foi ni loi qui bien que fun ne nous a pas intéressé plus que ça, c'est donc une courte saison baptisée Bataille galactique qui va occuper la communauté pendant tout un mois. Vous avez bien lu, à la manière du Chapitre 2 : Remix, mais en restant sur la carte du Chapitre 6, Epic Games va donc proposer une grosse collaboration en jeu scindée en cinq chapitres :

L'invasion impériale - Vendredi 2 mai 2025 ;

Le pouvoir de la Force - Jeudi 8 mai 2025 ;

La voie du Mandalorien - Jeudi 22 mai 2025 ;

L'attaque du Destroyer Stellaire - Jeudi 29 mai 2025 ;

Le sabotage de l'Étoile de la Mort - Samedi 7 juin 2025.

Oui, cette dernière partie sera un évènement en direct et interactif dans le jeu ! Reste à voir si cette période sera considérée comme étant le C6S3 ou non. Après tout, Jugement fatal (C5S4) avec Doom était totalement intégré à l'intrigue et Bataille galactique semble lui emboîter le pas compte tenu des premières scènes cinématiques partagées.

Sheev Palpatine (ou pain au palpat si vous vivez dans le sud-ouest) aka Dark Sidious va donc faire son arrivée avec l'Étoile de la Mort, d'ores et déjà visible au loin dans le ciel de la Réalité 783. Visiblement, elle ciblera le nord-ouest de la carte (et ce pauvre Poiscaille, qui continue de prendre cher), Fletcher Kane peut avoir peur pour son manoir de Lonewolf Lair ! Kendo et Hope sont montrés en train d'assister à l'arrivée des forces de l'Empire, qui s'effectue un peu comme l'an dernier dans LEGO Fortnite Odyssey, sans un crash cette fois, sur fond de Levitating de Dua Lipa qui s'y prête plutôt en termes de paroles. À la manière de Luke Skywalker et R2-D2, nous pourrons piloter un X-Wing, tandis qu'il semble que Hopeful Heights soit totalement rasé et transformé en une zone désertique inspirée par Tatooine avec la présence d'un char des sable et qu'un autre point d'intérêt soit une base rebelle ressemblant à celle sur D'Qar.

Que ce soit avec la vidéo, via ce qui a été dit et montré à la Star Wars Celebration ou au travers d'une illustration officielle en fuite, nous pourrons obtenir des skins de Mace Windu, Dark Jar Jar (ses pouvoirs seront-ils disponibles en pleine partie ?), un mash-up pour Evie (apparue lors du C3S3) avec au choix des styles de Jedi et Sith, encore une déclinaison de l'Experte des Câlins avec cette fois une inspiration wookie, une nouvelle apparence de Mandalorien, Poe Dameron et la Capitaine Phasma. Un Passe de combat en réunira certaines et sera sans doute aussi consistent que celui du Chapitre 2 : Remix.

