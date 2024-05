Fortnite Festival : ça va swinguer avec du contenu musical Star Wars

L'univers Star Wars va revenir en force dans Fortnite à l'occasion du 4 mai, et ce dès ce vendredi. Forcément, toutes les expériences de la plateforme d'Epic Games y ont droit, surtout LEGO Fortnite. Si vous préférez la musique, Fortnite Festival va donc aussi bénéficier de quelques nouveautés, lui qui vient d'accueillir sa Saison 3 centrée sur Billie Eilish. Côté ajouts gratuits, la cantina sur Tatooine va s'inviter sur la scène d'improvisation et un instrument pourra être obtenu en accomplissant quelques quêtes. Deux autres seront quant à eux bloqués derrière la boutique et nécessiteront donc de passer à la caisse, de même que l'élément le plus intéressant, une musique jazzy bien connue des fans de l'Épisode IV, composée par John Williams. Évidemment, si vous jouez avec des joueurs l'ayant dans leur bibliothèque, il sera possible de la sélectionner avant de monter sur scène sans avoir à dépenser des crédits galactiques V-Bucks.

Vous trouverez ci-dessous le détail des nouveautés Star Wars prévues dans Fortnite Festival avec la mise à jour 29.40.

FAITES DANSER LA GALAXIE DANS FORTNITE FESTIVAL JOUEZ DANS UN DÉCOR INSPIRÉ DE LA CANTINA DE MOS EISLEY Improvisez comme à Tatooine ! Une zone inspirée de la célèbre Cantina de Mos Eisley arrive sur la scène d'impro de Fortnite Festival le 3 mai. Recréez le morceau historique « Cantina Band » en mettant le feu à la scène avec vos amis, ou détendez-vous et profitez de la musique. DÉVERROUILLEZ LA GUITARE HALLIKSET À SEPT CORDES ! Découvrez un instrument typique de Naboo. Vous pouvez déverrouiller la guitare Hallikset à sept cordes en accomplissant 10 quêtes de Star Wars dans Fortnite Festival ! Ces quêtes seront disponibles le 3 mai à 15h00 (CEST). Si vous en accomplissez 4, vous augmentez le niveau du Passe de combat ! Toutes les festivités de Fortnite Festival autour de Star Wars, y compris les quêtes, seront disponibles jusqu'au 14 mai à 15h00 (CEST) ! STAR WARS ARRIVE DANS LA BOUTIQUE ! Un vaisseau spatial rempli d'objets s'approche de la boutique, voici un aperçu de toute la marchandise qu'il transporte : JOUEZ UNE MUSIQUE ICONIQUE DE STAR WARS ! Laissez le titre le plus entraînant de Star Wars vous accompagner dans Fortnite avec la piste musicale Cantina Band (alias Mad About Me). (Ça y est, vous l'avez dans la tête, hein ?) Lancez-vous dans une interprétation de Cantina Band avec de nouveaux instruments galactiques. Jouez comme un batteur ewok avec la Batterie endorienne, ou occupez le devant de la scène avec la Keytar Orgue à réaction. La piste musicale Cantina Band, la Batterie endorienne et la Keytar Orgue à réaction seront disponibles dans la boutique Fortnite le 3 mai à la sortie de la mise à jour 29.40. Faites la tournée de Fortnite Festival, Battle Royale et des îles de créateurs où les impros sont bienvenues.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.

