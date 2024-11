Fortnite : l'évènement Remix : le prélude c'est cette nuit, voici tout ce qu'il faut savoir

Il ne reste plus que quelques heures pour profiter des Cauchemars 2024 et leurs quêtes associées dans Fortnite, l'occasion de terminer de monter les niveaux du Passe de combat de la Saison 4 Jugement fatal. À grands coups de 20 000 EXP par objectif complété, il n'est clairement pas trop tard pour grappiller quelques récompenses ! Victor von Doom aka Fatalis est lui déjà de l'histoire ancienne depuis près d'un mois et il semble bien qu'il n'y aura rien de plus le concernant pour clôturer le Chapitre 5... Désormais, toute l'attention est portée sur l'équivalent de Fortnite OG, à savoir le Chapitre 2 : Remix, qui va occuper la communauté durant tout ce mois de novembre et va bénéficier de deux évènements distincts.

Le premier, c'est Remix : le prélude, qui va donc avoir lieu ce vendredi 1er novembre à 23h30, heure française, que ce soit dans le Battle Royale classique ou en Zéro Construction. Pour ne pas changer, il est conseillé de se connecter suffisamment en avance (plusieurs heures si possible) pour ne rien rater et ne pas avoir de souci. De plus, pendant la durée de l'évènement, la tempête ne causera aucun dégât et il a été précisé que Restored Reels deviendra une zone protégée peu avant, ce qui signifie que les autres joueurs ne pourront pas faire les petits malins à tuer les autres. Il aura fallu de nombreux mini-évènements avant qu'un tel système soit mis en place !

Si jamais vous n'avez pas joué récemment, Restored Reels avait été vidé de ses décorations d'Halloween en avance et, depuis quelques jours, la mise en placement de ce qui se déroulera ce soir s'est effectuée progressivement. L'écran blanc de cinéma a tout d'abord accueilli des graffitis, puis un compte à rebours avec un logo est apparu au-dessus (qui brise bien l'immersion avec le nom du jeu...), la balise de faille Stark placée dans le théâtre s'est chargée et activée, créant des fissures sur l'illustration, d'où est sortie... une gigantesque plaque de mixage autour de laquelle nous pouvons par moment voir un papillon de réalité.

Couplé au fait qu'il a été fait mention de musiques sous licences, que la skin Corbomello a fait ses débuts il y a quelques jours, qui est un dérivé de celle du DJ Marshmello, et que le papillon est présent sur les illustrations officielles de cette dernière, tout porte à croire qu'une performance artistique fera partie de l'évènement. Clairement, ça n'a pas de quoi hyper, espérons une surprise.

Le Chapitre 2 : Remix débutera donc ensuite ce samedi 2 novembre à la suite d'une maintenance, mais il n'a pas été précisé si nous pourrons continuer de jouer après Remix : Le prélude. Compte tenu du fait que l'actuel Passe de combat se termine demain à 7h00, il serait bien malvenu de ne pas laisser les joueurs en profiter jusque là. Enfin, le samedi 30 novembre, c'est l'évènement Remix : la conclusion qui nous conduira jusqu'au Chapitre 6. Oui, quatre semaines pour revisiter les trois premières saisons du Chapitre 2, cela va vite passer. Deux illustrations ont aussi été diffusées, qui pourraient clairement faire office d'écran de chargement.

Au passage, le fameux Fishpool teasé lors de la D23 Expo est disponible dans la boutique pendant quelques jours, tandis qu'il ne reste que quelques heures pour obtenir Leatherface s'il vous intéresse. D'ailleurs, gros carton rouge à Epic Games, qui au lieu de ramener des tenues en lien avec Halloween ce vendredi a préféré remettre des footballeurs...

Fishpool (1 500 V-Bucks) - Version Fortnite, accessoire de dos Seau à pop-algues, disponible jusqu'au 6 novembre à 00h59 Pack Corbomello (1 800 V-Bucks), disponible jusqu'au 7 novembre à 00h59, incluant : Corbomello - Versions Fortnite et LEGO ;

- Versions Fortnite et LEGO ; Accessoire de dos P'tit grillé ;

; Revêtement Mello multiples. Pack Leatherface (2 500 V-Bucks au lieu de 3 200 V-Bucks), disponible jusqu'au 2 novembre à 00h59, incluant : Leatherface (1 500 V-Bucks) - Version Fortnite, accessoire de dos Trophée peau de banane ;

(1 500 V-Bucks) - Version Fortnite, accessoire de dos Trophée peau de banane ; Revêtement Banane écorchée (500 V-Bucks) ;

(500 V-Bucks) ; Pioche Tronçonneuse et emote Danse de la tronçonneuse (1 200 V-Bucks).

Le poisson en combinaison rouge est enfin là !



