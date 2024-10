Fortnite : Méphisto, Billy de Saw et bien d'autres collaborations s'invitent sur l'île pour les Cauchemars 2024

Depuis la mi-août, l'île du Chapitre 5 de Fortnite était placée sous la domination du Docteur Fatalis aka Doom. Cette Saison 4 Jugement fatal mettant à l'honneur les personnages de l'univers Marvel a eu droit au début du mois à un mini-évènement ayant comme conséquences une bataille au centre de la carte face à cet antagoniste plus géant et dangereux que jamais. Sauf qu'en à peine une heure, les joueurs en sont venus à bout et une faille l'a envoyé en Enfer. Et... c'est tout ? Espérons que non, mais en attendant la fin de la saison, ce sont les Cauchemars 2024 (Fortnitemares) qui ont pris le relais jusqu'au samedi 2 novembre via la mise à jour 31.40. Comme l'édition de l'an dernier, l'évènement s'accompagne du mode temporaire Assaut de la horde et de nombreuses skins sur le thème d'Halloween vont progressivement être ajoutées en boutique. En tête d'affiche, nous retrouvons la marionnette Billy de Saw, ainsi que Méphisto, soit le diable chez Marvel. Après Jack Skellington, ce sont cette fois Sally et... le Roi des citrouilles (donc encore Jack) qui peuvent être achetés, et les fans des œuvres de Tim Burton vont aussi pouvoir mettre les mains (d'argent) sur Edward. Les trois méchants de Disney que sont Cruella d'Enfer, le Capitaine Crochet et Maléfique seront comme prévu ajoutés d'ici peu, de même que Leatherface, le vilain de Massacre à la tronçonneuse. Plus étonnant, Epic Games a clairement spoilé le film Venom: The Last Dance de Sony Pictures, qui sortira en salle à la fin du mois. En effet, en plus de She-Venom, c'est le symbiote Agony qui va faire ses débuts. Une coupe spéciale (en duo...) pour tenter de les gagner va d'ailleurs être organisée d'ici quelques jours.

Du côté des quêtes, le Battle Royale va avoir droit à plusieurs séries, les deux premières déjà disponibles proposant chacune six objectifs à accomplir, récompensant chacun par 20 000 XP. Dans Fortnite Festival, chaque série débute en allant parler au PNJ Pote potiron en coulisses, soit 20 000 XP faciles à obtenir, ce qui débloque ensuite d'autres objectifs octroyant chacun la même rétribution. Des récompenses sont également bloquées derrière l'obtention d'expérience, avec une contrainte temporelle en supplément puisque toutes les étapes ne sont pas actives pour le moment. Le mode Assaut de la horde propose lui aussi des quêtes, les cinq de Décimer la horde étant disponibles, celles d'Éliminer la horde n'étant pas prévues avant le lundi 21 octobre.

L'île a également subi de gros changements, avec notamment la ville de Reckless Railways transformée en Freaky Fields avec ses champs, citrouilles, son train fantôme et Billy sortant d'un téléviseur ; Brawler's Battleground est devenu Brawler's Patch avec ses vignes à grinder et le Sculpteur faisant office de boss ; la statue géante d'Arès a vu sa tête altérée ; Rebel's Roost a été redécoré avec des citrouilles et gargouilles, entre autres ; les eaux des Enfers sont devenues rouges suite à l'installation de Méphisto ; Edward s'est installé dans les jardins du Grand Glacier ; et évidemment, le bus de combat a aussi droit à sa décoration thématique. Plus étonnant, tout au sud de la carte se trouve la tête géante de l'Experte des Câlins qui était située au sommet de Rave Cave durant le Chapitre 3...

Notez que le système de Médaille de Survivant prendra fin avec la mise à jour 32.00 début novembre ! Il faut dire que, hormis de l'XP, cela n'apportait rien de nouveau, puisque le Trophée lama était le même depuis la Saison 4 du Chapitre 4. Au moins, cela a laissé du temps aux intéressés de débloquer ses différents styles. Les récompenses de quêtes hebdomadaires des semaines 9 et 10 sont elles disponibles.

Vous trouverez ci-dessous le détail des nouveautés et en page suivante la manière de débloquer l'écran de chargement Le défi du Sculpteur, qui risque d'en saouler plus d'un...

Envie de jouer à un petit jeu ? Que diriez-vous d'une partie de Battle Royale... pendant Fortnite : Cauchemars 2024 ? Cette année, les festivités comprennent le Billy explosif, une tronçonneuse mobile, le retour du mode Assaut de la horde et des tas de récompenses de quête, comme la traînée Citrouille planante et le planeur Grand épouvantail. Fortnite : Cauchemars 2024 se déroule jusqu'à la fin du Chapitre 5 - Saison 4 ! TERREUR EN TRICYCLE Si vous voyez un tricycle derrière vous, fuyez ! Les joueurs peuvent désormais lancer un Billy explosif, un petit pantin qui traque l'adversaire le plus proche... et cela peut tout à fait être vous. Il s'approche de vous en tricycle, puis explose à l'impact. Échappez-vous avant sa détonation, ou vous serez sa nouvelle victime ! Mais si vous avez envie de faire exploser Billy, cherchez des Billys explosifs sur le sol et dans les coffres. Vous pouvez aussi en obtenir un en battant le véritable Billy à Freaky Fields. DÉFI DE JIGSAW

On va jouer à un petit jeu... dans le jeu. Un peu partout sur l'île, Billy attend les joueurs sur des écrans de télévision. Approchez-vous de l'écran pour que Jigsaw, l'homme derrière le pantin, vous propose de défier un autre joueur sur un autre écran. Les deux joueurs du défi de Jigsaw portent un masque inspiré de Billy, qui se trouve être explosif. Si vous ou votre section n'éliminez pas votre cible à temps, le masque explose et c'est l'élimination. Si vous ou votre section parvenez à éliminer la cible, vous recevez en récompense un Billy explosif, un balai de sorcière (réintroduit pour l'occasion) et d'autres butins ! ÇA VA TRONÇONNER, CHÉRIE Assez joué comme ça. Utilisez la tronçonneuse pour trancher vos adversaires... ou plantez-la dans le sol pour vous propulser en avant à toute vitesse ! De quoi enchaîner les victoires ! Vous pouvez trouver les tronçonneuses sur le sol et dans les coffres. Ça va trancher ! DES RÉINTRODUCTIONS D'OUTRE-TOMBE Qui dit Fortnite : Cauchemars dit équipement surnaturel. Le fusil à pompe à pieux, le lance-citrouilles et le balai de sorcière sont de retour ! Tirez des pieux en bois, balancez des citrouilles explosives ou élevez-vous dans les airs pour retomber en planant. Battez le Sculpteur ultime à Brawler's Patch (ex-Brawler's Battleground) pour obtenir le fusil à pompe à pieux et le lance-citrouilles. Quant au balai de sorcière, vous le trouverez au sol, dans les coffres et sur l'Île du butin. Pour laisser de la place aux nouveautés et aux objets réintroduits, les griffes de Black Panther de Shuri ont été remisées. PLONGEZ VOS CROCS DANS LES RÉCOMPENSES DE QUÊTE Gagner des objets en recevant simplement de l'EXP dans n'importe quelle expérience Fortnite ? Voilà qui semble trop beau pour être vrai, et pourtant. Les quêtes d'EXP de Fortnite : Cauchemars seront déverrouillées au fur et à mesure de Fortnite : Cauchemars. En les accomplissant, vous obtiendrez des souvenirs terrifiants de cette édition : Accomplir 1 quête : la basse Chauve-souris démoniaque ;

; Accomplir 2 quêtes : l'émoticône Heaume du Sculpteur ;

; Accomplir 3 quêtes : l'accessoire de dos Pneu guerrier de la horde ;

; Accomplir 4 quêtes : l'écran de chargement Angoisse et chair de poule ;

; Accomplir 5 quêtes : la piste musicale Cauchemar de choix ;

; Accomplir 6 quêtes : l'icône de bannière Chevalier du potager ;

; Accomplir 7 quêtes : la traînée Citrouille planante ;

; Accomplir 8 quêtes : la pioche Bâton diabolique ;

; Accomplir 9 quêtes : l'emote Marmite maudite ;

; Accomplir 10 quêtes : l'écran de chargement Nuit des cauchemars ;

; Accomplir 11 quêtes : le planeur Grand épouvantail. L'ASSAUT DE LA HORDE REVIENT ! Les monstres du cube cherchent à se venger dans le mode Assaut de la horde, qui fait son grand retour ! Dans ce mode temporaire, votre équipe doit traverser la carte en survivant à des hordes de monstres du cube. Cette année, les établis de modification sont disponibles ! Et quand vous aurez survécu à toutes les vagues, le boss final vous forcera à adopter une stratégie à plusieurs facettes... Normal, pour un cube ! Gonflez votre score en éliminant des monstres, en effectuant des combos et en récupérant des multiplicateurs de score. Assaut de la horde sera disponible jusqu'à la fin de Fortnite : Cauchemars dans le menu Découvrir ! Le mode Assaut de la horde possède son propre lot de quêtes, qui seront mises en ligne au fur et à mesure et resteront disponibles jusqu'à la fin de Fortnite : Cauchemars ! Accomplissez ces quêtes pour recevoir de l'EXP et contribuer aux quêtes d'EXP de Fortnite : Cauchemars. DES TENUES INQUIÉTANTES Avec Fortnite : Cauchemars, la boutique se remplit d'offres de mauvais augure. La tenue Billy est déjà disponible, mais découvrez quelques-unes des tenues qui seront proposées pendant l'évènement ! SALLY ET LE ROI DES CITROUILLES Bienvenue à l’épouvantable épouvantail et à la couturière elle-même cousue de la ville d'Halloween. MÉPHISTO Un démon venu d'une autre dimension, souverain d'un royaume de feu. EDWARD AUX MAINS D'ARGENT Un homme d'une incroyable gentillesse. MÉCHANTS DE DISNEY Les tenues de l'odieuse Maléfique, de l'affreux Capitaine Crochet et de l'impitoyable Cruella d'Enfer. SHE-VENOM ET AGONY Deux symbiotes qui flanqueront la frousse à votre section. LEATHERFACE Une funeste incarnation de la folie. Et attendez un peu... Est-ce que Marshmello a fusionné avec Corbeau pour créer un mélange monstrueux ? Vers la fin de l'évènement, Corbomello fera son entrée dans la boutique d'objets pour vous rappeler que Fortnite : Cauchemars n'est jamais que le point de départ des fêtes de fin d'année ! SYNCHRONISEZ-VOUS AVEZ VOTRE ÉQUIPIER DANS LA COUPE SYMBIOTE ! Faites comme Agony : soyez aussi électrique que dangereux pour atteindre le sommet de la Coupe Symbiote ! Dans ce tournoi de Battle Royale en duo qui se déroulera le 22 octobre, les équipes ayant obtenu le plus de points dans chaque région déverrouilleront les tenues She-Venom et Agony avant leur arrivée dans la boutique d'objets, le 25 octobre à 2h00 (CEST). Les participants peuvent jouer jusqu'à dix parties pendant la période de trois heures de leur région. Vous pouvez consulter les horaires de l'évènement pour chaque région dans l'onglet Compétition dans le jeu. L'attribution des points se fait comme suit : PLACEMENT DANS LA PARTIE Victoire royale : 65 points

2e : 56 points

3e : 52 points

4e : 48 points

5e : 44 points

6e : 40 points

7e : 38 points

8e : 36 points

9e : 34 points

10e : 32 points

11e : 30 points

12e : 28 points

13e : 26 points

14e : 24 points

15e : 22 points

16e : 20 points

17e : 18 points

18e : 16 points

19e : 14 points

20e : 12 points

21e : 10 points

22e : 8 points

23e : 6 points

24e : 4 points

25e : 2 points CHAQUE ÉLIMINATION 1 point Entre autres, les joueurs doivent avoir activé et vérifié l'authentification à deux facteurs sur leur compte Epic et doivent avoir un compte de niveau 50 ou plus pour participer. (Vous pouvez voir votre niveau de compte dans l'onglet Carrière de Fortnite.) Les joueurs possédant un compte limité ne peuvent pas participer à cette coupe. Pour en savoir plus sur les conditions de participation, consultez le règlement officiel de la Coupe Symbiote. INFORMATIONS SUR LES TOURNOIS POUR LA MISE À JOUR 31.40 Le Billy explosif, le lance-citrouilles et les combats contre Billy ou le Sculpteur ultime ne sont pas disponibles dans les tournois.

Vous trouverez ci-dessous le détail des nouvelles skins Fortnitemares collaboratives actuellement disponibles. Notez que Midas de l'ombre est de retour, vendu 1 500 V-Bucks et disposant d'une version LEGO.

Pack Méphisto (2 000 V-Bucks au lieu de 2 800 V-Bucks) disponible jusqu'au 20 octobre à 1h59, incluant : Méphisto (1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Cape de Méphisto ;

(1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Cape de Méphisto ; Pioche Main démoniaque (800 V-Bucks) ;

(800 V-Bucks) ; Revêtement Flammes de l'enfer (500 V-Bucks). Pack roi des citrouilles et Sally (3 400 V-Bucks au lieu de 5 100 V-Bucks), disponible jusqu'au 25 octobre à 1h59, incluant : Roi des citrouilles (2 000 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Panneau ville d'Halloween, pioche Barreau à citrouille, emotes Bouh ! et Je suis le roi des citrouilles, bannière citrouille ;

(2 000 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Panneau ville d'Halloween, pioche Barreau à citrouille, emotes Bouh ! et Je suis le roi des citrouilles, bannière citrouille ; Sally (1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Verrues de varan ;

(1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Verrues de varan ; Pioche Louche de Sally (800 V-Bucks) ;

(800 V-Bucks) ; Planeur Cheval de parade (800 V-Bucks) ;

(800 V-Bucks) ; Emote Bienvenue à Halloween (exclusive au pack). Pack Billy (2 500 V-Bucks au lieu de 3 300 V-Bucks), disponible jusqu'au 16 octobre à 1h59, incluant : Billy (1 500 V-Bucks) - Version Fortnite, accessoire de dos Télé piégée ;

(1 500 V-Bucks) - Version Fortnite, accessoire de dos Télé piégée ; Pioche Roulette spiralées (800 V-Bucks) ;

(800 V-Bucks) ; Emote Tricycle de Billy (500 V-Bucks) ;

(500 V-Bucks) ; Revêtement Spirales tournantes (500 V-Bucks). Pack Sculpteur ultime (1 500 V-Bucks au lieu de 2 000 V-Bucks), disponible jusqu'au 18 octobre à 1h59, incluant : Sculpteur ultime (1 200 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Égide potiron ;

(1 200 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Égide potiron ; Lance à cultivar (800 V-Bucks).

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.

Lire aussi : Rocket Racing sur la route de la déchéance avec la mise à jour 31.40, les contenus thématiques, c'est terminé