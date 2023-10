Fortnite : Alan Wake, un serial killer emblématique et bien plus de nouveautés pour les Cauchemars 2023 avec le patch 26.30

C'est bientôt Halloween et de nombreux jeux vidéo vont donc se mettre aux couleurs de cette célébration. Fortnite n'y échappe évidemment pas et comme chaque année accueille son évènement temporaire Cauchemars, qui se prête bien au fait que l'actuel vilain du Chapitre 4 - Saison 4, Dernière danse, baptisé Kado Thorne est un vampire et il va falloir en venir à bout. Epic Games a mis les moyens en termes de collaborations puisque nous avons droit à trois personnages tirés d'autant de licences, que vous connaissez sans doute. Nous retrouvons Jack Skellington du film culte de 1993, L'Étrange Noël de monsieur Jack, l'écrivain de Remedy Alan Wake, dont les prochaines aventures sont attendues à la fin du mois, et le tueur en série de la licence de slashers Halloween, Michael Myers.

Ce n'est évidemment pas tout ce qu'apporte la mise à jour 26.30 de ce mardi, dont vous pouvez retrouver tous les détails ci-dessous. Et si vous jouez avec un appareil Android assez ancien, il se pourrait que vous ne puissiez plus profiter de Fortnite d'ici quelques mois puisqu'OS9 ne sera plus pris en charge à partir du patch 28.00, donc dans deux saisons.

C'est l'heure de vous préparer pour la chasse aux vampires dans Fortnite : Cauchemars 2023 ! Faites trembler Kado Thorne avec le nouveau fusil à pompe à pieux. Ne vous contentez pas de chasser les vampires. Essayez l'expérience temporaire Assaut de la horde, accomplissez des quêtes pour obtenir des récompenses dans le jeu et bien plus ! Fortnite : Cauchemars 2023 sera disponible jusqu'au 3 novembre 2023 à 7h00 (CET).

FUSIL À POMPE À PIEUX

Il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord : Kado Thorne doit être terrassé. Utilisez le fusil à pompe à pieux, que vous pouvez trouver dans le butin au sol, les coffres normaux et rares et les holocoffres, pour vaincre Thorne à Eclipsed Estate.

LAME VAMPIRIQUE DE THORNE

Une fois vaincu, Thorne fait tomber une lame mythique. La lame vampirique de Thorne vous rend des PV sur la durée lorsque vous infligez des dégâts aux ennemis.

LANCE-CITROUILLES

Et pour compléter l'ambiance automnale, le lance-citrouilles a été réintroduit ! Lancez des citrouilles explosives pour faire sursauter vos adversaires. Le lance-citrouilles se trouve dans le butin au sol, les coffres normaux et rares, les holocoffres et les drones volants.

BALAI DE SORCIÈRE

Est-ce un oiseau ? Une roquette-bélier ? Non, c'est un balai de sorcière ! Activez un balai de sorcière pour vous élever rapidement dans les airs, puis planez jusqu'à revenir au sol. (Cette capacité est particulièrement utile pendant les affrontements imprévus.) Les balais de sorcière se trouvent dans le butin au sol et les coffres.

BONBONS SANGUINS

Des sucreries pour le combat. Le bonbon de maïs, le bonbon à la menthe, le bonbon piquant et le bonbon à la gelée ont été réintroduits pour Fortnite : Cauchemars 2023. Chacun d'eux a un effet distinct. (Par exemple, le bonbon piquant réduit temporairement la gravité.) Ces bonbons se trouvent dans les seaux à bonbons, ou s'obtiennent en sonnant aux portes ou en battant des gardes ou des boss.

QUÊTES ET RÉCOMPENSES DE FORTNITE : CAUCHEMARS

Les bonbons ne sont pas la seule source de réjouissance pendant Fortnite : Cauchemars 2023. Accomplissez les quêtes de Fortnite : Cauchemars pour obtenir des récompenses dans le jeu ! Vous gagnez de l'EXP en accomplissant des quêtes de Fortnite : Cauchemars individuelles et des objets pour votre casier lorsque vous en avez accompli un certain nombre :

Accomplissez 5 quêtes de Fortnite : Cauchemars pour obtenir l'accessoire de dos Roussette royale et l'icône de bannière Chat noir .

. Accomplissez 15 quêtes de Fortnite : Cauchemars pour obtenir l'emote Bonbons à gogo, la traînée Chute fantomatique et l'aérosol Hypnoptère .

. Accomplissez 25 quêtes de Fortnite : Cauchemars pour obtenir le planeur Aile de revenant, l'écran de chargement Au cœur du Sanctuaire et la musique du salon L'avènement du revenant.

Les quêtes de Fortnite : Cauchemars deviendront disponibles progressivement pendant l'évènement et le resteront jusqu'à la fin de l'évènement le 3 novembre à 7h00 (CET). Les quêtes vous mettront au défi d'organiser des casses dans la propriété de Thorne, d'utiliser les objets nouveaux et réintroduits de Fortnite : Cauchemars et bien plus. Envie de jouer à autre chose ? Certaines quêtes de Fortnite : Cauchemars vous permettent également de gagner de l'EXP dans les expériences de créateurs !

ASSAUT DE LA HORDE EST DE RETOUR !

L'expérience temporaire Assaut de la horde est de retour ! En équipe, rendez-vous dans différents lieux et survivez aux hordes de monstres du cube. Survivez jusqu'à vaincre le boss final ! Accumulez du score en éliminant des monstres, en effectuant des combos et en récupérant des multiplicateurs de score. Assaut de la horde sera disponible jusqu'à la fin de Fortnite : Cauchemars le 3 novembre 2023 à 7h00 (CET) et est accessible depuis le menu Découvrir.

QUÊTES ET RÉCOMPENSES D'ASSAUT DE LA HORDE

Assaut de la horde a son propre ensemble de quêtes disponibles jusqu'à la fin de Fortnite : Cauchemars ! Accomplissez des quêtes individuelles pour gagner de l'EXP et obtenez des objets pour votre casier après en avoir accompli un certain nombre :

Accomplissez 1 quête d'Assaut de la horde pour obtenir le revêtement Bourbier .

. Accomplissez 4 quêtes d'Assaut de la horde pour obtenir l'émoticône Cœur de citrouille .

. Accomplissez 7 quêtes d'Assaut de la horde pour obtenir la pioche Pointe membraneuse.

Faites la tête au carré aux monstres du cube. Les quêtes d'Assaut de la horde vous mettront au défi d'effectuer des tirs dans la tête contre les monstres du cube, d'attaquer des générateurs de monstres du cube, de récupérer des multiplicateurs de score et bien plus.

TENUES NOUVELLES ET DE RETOUR

Des tenues viennent ou reviennent hanter la boutique d'objets pendant Fortnite : Cauchemars 2023. Les nouvelles tenues comprennent Seth le fauteur de troubles embaumé, Poiscrade le poisson du bourbier, Miaousclé spectral la miaonstrosité et Phaédra du festival la sorcière aquatique :

D'AUTRES NOUVELLES TENUES

Jack Skellington de Disney

Les objets de l'ensemble Le roi des citrouilles sont en route. Préparez-vous pour l'arrivée de la tenue Jack Skellington dans la boutique d'objets plus tard pendant Fortnite : Cauchemars 2023 ! Cette tenue comprend le style alternatif Jack le perce-oreilles.

La tenue Jack Skellington et les objets de l'ensemble Le roi des citrouilles qui seront dans la boutique.

En plus de l'accessoire de dos Zero, la pioche Ombrelle sucre d'orge et le planeur Traîneau de Jack, Jack Skellington sera accompagné par deux emotes. Faites peur à votre section avec l'emote Effroyable Jack intégrée avec la tenue et faites un tour en baignoire avec l'emote Baignoire d'Am, Stram et Gram universelle.

L'emote Effroyable Jack.

Michael Myers

L'île n'est pas assez loin d'Haddonfield : La Silhouette est en route vers la boutique. Surveillez vos arrières, la tenue Michael Myers arrive dans la boutique plus tard pendant Fortnite : Cauchemars 2023.

La tenue Michael Myers et d'autres objets de l'ensemble La Silhouette qui seront dans la boutique.

Alan Wake

Il est déjà la victime de ses propres histoires, il sera bientôt hanté par Fortnite : Cauchemars. Le romancier à succès Alan Wake arrive dans Fortnite avec la tenue Alan Wake. Ne ratez pas le début de son chapitre dans la boutique d'objets plus tard pendant Fortnite : Cauchemars 2023 !

La tenue Alan Wake et d'autres objets de l'ensemble Cauchemar éveillé qui seront dans la boutique.

AUTRES NOUVEAUTÉS DE LA MISE À JOUR 26.30 : RETOUR DE RENFORTS DE RÉALITÉ

Les renforts de réalité Plaisir de la pizza, Glissade glacée et Course à la recharge sont de retour dans la mise à jour 26.30 !

ACTION ARME RAPIDE (BÊTA)

La nouvelle action Arme rapide (bêta) a été ajoutée aux Options de la manette !

Quand elle est activée, l'action Arme rapide remplace la commande Arme suivante. Appuyez sur la commande Arme rapide pour vous équiper de votre objet principal. Appuyez sur l'une des commandes attribuées aux autres objets tout en maintenant Arme rapide pour vous équiper de l'un d'entre eux. Vous pouvez appuyer en même temps sur Arme rapide et sur l'une de ces commandes pour changer instantanément d'objet. Vous pouvez aussi maintenir longuement la commande Arme rapide pour vérifier à quel objet de votre inventaire chaque commande est attribuée.

Quand l'action Arme rapide est activée, Arme précédente devient la commande Placer marqueur, afin de vous permettre de mieux communiquer avec vos équipiers. Vous pouvez aussi remplacer Arme précédente par l'action de votre choix en allant dans les options de personnalisation des contrôles de la manette.

FIN DE LA COMPATIBILITÉ AVEC OS9 SUR LES APPAREILS ANDROID

À partir de la mise à jour 28.00, les joueurs devront utiliser OS10 ou une version supérieure pour jouer à la version officielle de Fortnite sur Android. Android OS9 ne sera officiellement plus géré par Fortnite, c'est-à-dire qu'il ne sera plus pris en compte pour la compatibilité des futures mises à jour de Fortnite. La qualité du jeu se pourrait donc se dégrader petit à petit jusqu'à ce qu'il devienne injouable.

Les joueurs ne pouvant pas utiliser OS10 disposent de Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW ou d'Amazon Luna comme alternatives possibles. Ces services sont compatibles avec Android OS9, vous pouvez donc continuer à jouer à Fortnite (en streaming).

REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS

Le fusil à pompe à pieux, la lame vampirique de Thorne, le lance-citrouilles, le balai de sorcière et les bonbons ne sont pas disponibles lors des tournois.

Les renforts de réalité Plaisir de la pizza, Glissade glacée et Course à la recharge ne sont pas disponibles lors des tournois.

CORRECTIONS DE BUGS