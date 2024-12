Alan Wake 2 : un patch lancé pour améliorer le jeu sur PS5 Pro

Alan Wake 2 fait partie de ces nombreux jeux améliorés pour la nouvelle PS5 Pro de Sony, introduisant le ray tracing grâce à un mode Qualité à 30 fps ou permettant de jouer à 60 fps avec un rendu similaire au mode Qualité de la PlayStation 5. Aujourd'hui, Remedy Entertainment publie une mise à jour pour améliorer l'expérience sur la PS5 Pro, mais pas seulement.

Les développeurs ont lancé le patch 1.2.7 d'Alan Wake 2 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, afin de rajouter un nouveau mode graphique et corriger des soucis sur PS5 Pro. Voici les nouveautés et changements apportés par cette mise à jour :

PlayStation 5 (1.200.007)

Xbox Series (1.2.0.7)

PC (1.2.7) Améliorations et ajouts [PS5 Pro] Ajout d'un nouveau mode graphique « Équilibré ». Ce mode nécessite des écrans compatibles pouvant atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le mode Équilibré combine les paramètres du mode Qualité de la PS5 Pro, notamment le ray tracing, avec la résolution du mode Performance. Ce mode vise 40 fps.

[PS5 Pro] Paramètres visuels légèrement ajustés du mode Performance pour obtenir une fréquence d'images plus cohérente.

[PS5 Pro] Mode Qualité et Équilibré : paramètres de ray tracing ajustés pour obtenir une image avec moins de bruit.

[PS5 Pro] Ajout d'une option permettant d'activer/désactiver le PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Correctifs [The Lake House] Correction des objets de collection manuscrits qui montraient la mauvaise page dans le Palais Mental de Saga.

[The Lake House] Correction de l'absence d'audio dans la vidéo à collectionner « Bienvenue à la maison du lac ».

Corrections et optimisations mineures.

Si vous avez une PS5 Pro à la maison, le jeu d'horreur de Remedy devrait être encore plus agréable à jouer avec de patch. Et si vous n'avez pas le jeu, Alan Wake 2 Deluxe Edition est disponible à partir de 42,49 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.