Remedy : grosse info pour Control 2, ventes d'Alan Wake 2, le studio fait le point sur ses jeux

Remedy Entertainment vient de tenir une présentation Capital Markets Day 2024, l'occasion pour le studio finlandais de faire le point sur ses prochains projets, mais également sur les titres déjà sur le marché. Nous apprenons ainsi qu'Alan Wake 2 compte désormais plus de 1,8 million d'exemplaires vendus. Pour rappel, le titre comptait 1,3 million de ventes en début d'année, le lancement de l'édition physique a sans doute aidé à séduire de nouveaux joueurs. Chose intéressante, le développeur indique que plus de 40 % des joueurs ont terminé le jeu.

De son côté, Control a dépassé les 4,5 millions de copies vendues, lui qui est sorti à l'origine en 2019. Mieux encore, Control compte plus de 19 millions de joueurs, il a en effet été offert sur l'Epic Games Store, dans l'abonnement PlayStation Plus et dans le Game Pass. La date de sortie de la version Mac de Control est fixée au 12 février 2025, mieux vaut tard que jamais et tous les joueurs auront droit à une mise à jour gratuite en début d'année prochaine, « débloquant certains contenus précédemment publiés ».

Mais surtout, Remedy évoque sa suite avec une information très intéressante : Control 2 sera un Action-RPG ! Pour rappel, le premier opus est un jeu d'aventure, d'action et de tir à la troisième personne, sa suite devrait nous donner davantage de liberté dans nos choix ou dans les capacités utilisées par Jesse Faden. Control 2 a un budget de 50 millions d'euros, Remedy espère vendre trois à quatre millions d'exemplaires pour être rentable. De son côté, FBC: Firebreak a un budget moindre (30 millions €) et devra trouver trois millions d'acheteurs pour rentrer dans ses frais. Pour rappel, le shooter coopératif PvE sera inclus dans le Game Pass dès sa sortie.

Remedy évoque également Alan Wake Remastered, qui compte 1,7 million de ventes, la franchise cumule ainsi 15 millions de joueurs. Les remakes de Max Payne 1 et 2 sont toujours en développement, mais les informations restent maigres. Évidemment, rien n'est dit sur Vanguard/Kestrel, annulé plus tôt dans l'année.

En attendant de mettre les mains sur les prochains jeux de Remedy Entertainment, vous pouvez acheter Alan Wake 2 Deluxe Edition à partir de 69,97 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.