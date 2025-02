Alan Wake 2 : un chiffre de ventes qui rassure Remedy et un point sur Control 2

Malgré ses nombreuses qualités, Alan Wake 2 aura mis un peu de temps à séduire les joueurs. Le titre de Remedy Entertainment a été lancé en octobre 2023 et il aura fallu attendre quatre mois avant que le studio dévoile que le titre s'était vendu à 1,3 million d'exemplaires. Aujourd'hui, le développeur finlandais présente son bilan financier et annonce qu'il a écoulé plus de deux millions de copies d'Alan Wake 2.

Alors oui, c'est seulement 200 000 de plus qu'en novembre dernier, mais grâce à ce palier franchi, le jeu a « récupéré ses frais de développement et ses investissements marketing », Alan Wake 2 est ainsi désormais rentable et gagne des redevances. Remedy annonce également que Control 2 est entré en pleine production, tout comme FBC: Firebreak et Max Payne 1 & 2 Remake avant lui. Cet opus, qui sera pour rappel un Action-RPG, est cofinancé par Annapurna Pictures, avec des films et séries du Remedy Connected Universe (Control et Alan Wake uniquement).

Si vous n'avez pas encore craqué, Alan Wake 2 est disponible en Deluxe Edition physique à partir de 55,98 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.