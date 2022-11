Control 2 : Remedy officialise le nom de la suite, les plateformes et son partenariat d'édition avec 505 Games, un premier concept art diffusé

Ces dernières années, Remedy a multiplié les annonces de projets, à tel point qu'il est facile de s'y perdre. En plus des remakes des deux premiers Max Payne avec Rockstar Games, d'un AAA mystérieux pour le compte d'Epic Games et d'un shooter PVE free-to-play appelé Vanguard pour Tencent, il prépare trois nouveaux projets pour son Remedy Connected Universe, le tant attendu Alan Wake 2 d'un côté et de l'autre une suite et un spin-off multijoueur à Control. Ce n'est pas le projet Condor qui fait parler de lui ce vendredi, mais bien celui qui se nommera tout naturellement Control 2.

Cette suite jusqu'à présent connue sous l'intitulé de projet Heron n'a donc rien d'une surprise, mais Remedy et 505 Games officialisent leur accord de co-développement et co-édition de Control 2, en diffusant au passage un premier concept art bien mystérieux, dépeignant une zone de confinement avec en fond trois personnages suspendus dans les airs, que nous pourrions qualifiés de « momifiés ». La menace représentée par The Hiss fera donc à n'en pas douter son retour. Le directeur de la licence Mikael Kasurinen a déclaré ce qui suit au sujet du projet :

Avec Control, nous nous sommes lancés dans l'inconnu. Nous voulions créer quelque chose de nouveau. Quelque chose de différent et d'inattendu. Un monde pas comme les autres. Merci, le public, d'avoir fait de Control un tel succès pour nous. Avec Control 2, nous ferons un nouveau saut dans l'inconnu. Ce sera un voyage inattendu. Cela prendra un certain temps, mais pour l'exprimer légèrement, c'est le projet le plus excitant sur lequel j'ai jamais travaillé. C'est encore tôt, mais ça vaudra la peine d'attendre. Amicalement,

Mikael Kasurinen

Directeur du jeu de la franchise Control

Par ailleurs, sur le site dédié aux investisseurs, Remedy précise que Control 2 sortira sur PS5, Xbox Series X|S et PC, et utilisera à nouveau le moteur de jeu Northlight qu'il a conçu. Le budget initial est de 50 millions d'euros répartis de moitié entre le studio et 505 Games. En plus de conserver le droit de la licence, il touchera également la moitié des revenus générés, un partenariat qui témoigne clairement de la confiance envers le potentiel du jeu. Si l'éditeur se charge d'apporter Control 2 sur consoles, c'est Remedy qui le publiera directement sur PC. Bon, il va falloir patienter, car il n'en est qu'à l'étape de concept.

« Nous sommes ravis d'approfondir notre coopération avec Remedy et de poursuivre ensemble la success-story de Control. Depuis son lancement en 2019, Control s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires », déclarent Rami et Raffi Galante, co-PDG de Digital Bros Group/505 Games. « Control est le plus gros investissement que 505 Games ait jamais fait, il a donc une place spéciale dans nos cœurs. Nous sommes reconnaissants à toute la communauté de joueurs qui a fait de Control un jeu aussi durable et apprécié, et nous sommes encore plus ravis de sortir Control 2 », poursuivent Rami et Raffi Galante. « Je suis maintenant fier de confirmer que le jeu Control à plus gros budget, également connu sous le nom de Codename Heron, est Control 2, une suite complète de notre jeu primé Control », a déclaré Tero Virtala, PDG de Remedy.

En attendant d'en savoir plus, cela vous laisse clairement le temps de découvrir Control