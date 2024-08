Remedy : de très bonnes nouvelles pour les remakes de Max Payne, Control 2 et Codename Condor

Remedy Entertainment vient de publier son dernier bilan financier, le studio finlandais fait le point sur l'avancée de ses nombreux projets, à commencer par Codename Condor. Le spin-off multijoueur coopératif PvE de Control est désormais en pleine production, le studio a déjà créé plusieurs cartes et types de missions, de nombreux tests internes et externes ont également été réalisés.

Concernant Control 2, le titre a enfin dépassé le stade de preuve de concept et est désormais en prêt pour la production. Le jeu est jouable et le développement va s'intensifier, de quoi rassurer les futurs joueurs. Enfin, concernant les remakes de Max Payne 1 et 2, ils sont eux aussi en pleine production et déjà jouables du début à la fin. Bien évidemment, il y a encore du boulot avant que Remedy ne dévoile une date de sortie.

Enfin, le studio finlandais évoque brièvement son dernier jeu en date, Alan Wake 2. Remedy rappelle qu'il a lancé l'extension Night Springs en juin dernier, une édition physique arrivera en octobre et le jeu a « récupéré la plupart de ses dépenses de développement et de marketing ». Cependant, à l'heure actuelle, « Alan Wake 2 n'a pas encore généré de royalties », mais il devrait enfin rapporter de l'argent dès les prochaines semaines.

Pour rappel, Remedy a annulé le jeu Codename Vanguard/Kestrel en mai dernier, il n'a droit qu'à une petite ligne dans ce bilan financier. Concernant Control 2, Max Payne 1&2 Remake et Codename Condor, il faudra patienter avant de mettre les mains dessus. Vous pouvez retrouver Control: Ultimate Edition à partir de 24,98 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.