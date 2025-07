FBC: Firebreak, le lancement est raté, Remedy l'avoue

Un jeu multijoueur par un expert des jeux solo





Remedy Entertainment est connu pour ses jeux solo, le studio finlandais a développé les Max Payne, les Alan Wake, Control ou encore Quantum Break. Le studio a lancé son Remedy Connected Universe, les jeux Alan Wake et Control sont liés (les deux autres licences ne lui appartiennent pas) et il a eu l'idée de l'étoffer avec un jeu de tir à la première personne multijoueur coopératif en PvE. FBC: Firebreak a été lancé le mois dernier, les tests étaient mitigés, mais il a quand même été joué par un million de joueurs, un chiffre atteint grâce à sa présence dans les abonnements Xbox Game Pass et PlayStation Plus.

Thomas Puha, directeur des communications chez Remedy, s'est récemment entretenu avec GameSpot pour évoquer le lancement de FBC: Firebreak. Le sujet de la version Steam est venu sur le tapis, FBC: Firebreak n'a pas dépassé les 2 000 joueurs en simultané à son lancement, stagnant désormais à moins de 150 joueurs connectés en même temps, selon SteamDB. La plateforme est importante pour Remedy et sans surprise, le studio est déçu du lancement de FBC: Firebreak :

Nous ne sommes pas naïfs ; nous espérions un meilleur lancement, mais l'équipe est extrêmement motivée pour continuer à développer le jeu et à répondre aux retours des joueurs. Nous avons déjà réagi pendant la semaine de lancement avec le patch 1.2, apportant d'importants changements au jeu. Comme le fait Remedy, nous travaillerons avec des équipes plus petites à notre manière et tenterons de relever les défis avec créativité.

FBC: Firebreak était critiqué pour ses problèmes d'équilibrage, les développeurs ont donc publié une mise à jour pour corriger le tir. Les joueurs pointaient également du doigt le contenu assez léger au lancement, mais Remedy a déjà annoncé du contenu additionnel gratuit, notamment de nouvelles classes de personnages.

Au moins, FBC: Firebreak peut bénéficier de joueurs via le PS+ et le Game Pass, le jeu est jouable en cross-play et il n'est donc pas trop difficile de trouver une partie. Reste à voir si les prochaines mises à jour arriveront à attirer de nouveaux joueurs.

