Control : Remedy et 505 Games annoncent une suite et un projet Condor en multijoueur coopératif PvE !

Remedy jongle actuellement plus que jamais avec différents projets. Il développe le mode solo de CrossfireX, partie payante d'un free-to-play exclusif aux Xbox qui se fait attendre, Vanguard, un jeu multijoueur en live service également gratuit en développement depuis 2018, et un gros projet secret avec Epic Games Publishing, accompagné par un autre moins important dans le même univers. Les rumeurs parlent d'un Alan Wake 2, pourquoi pas devancé par un Alan Wake Remastered.

Mais si vous vouliez plus de Control, vous allez être servis. Remedy vient d'annoncer un partenariat avec 505 Games pour co-éditer et développer le projet Condor, un jeu multijoueur coopératif à 4 en PvE à destination des PC, PS5 et Xbox Series X|S. Il sera conçu avec le moteur Northlight et a déjà un budget alloué de 25 millions de dollars : ce coût sera partagé à 50/50 entre les deux partis, tout comme les revenus générés. Un premier concept art dont la bizarrerie rappelle l'aventure principale montre quatre soldats face à un sac mortuaire clairement habité.

Mais ce n'est pas tout ! Le partenariat comprend également l'extension de « la franchise Control avec un jeu à plus gros budget, qui sera convenu plus en détail à l'avenir ». Oui, il devrait bien y avoir une vraie suite dans les années à venir, mais ce ne sera clairement pas pour tout de suite.

« Nous sommes ravis de poursuivre et d'étendre notre collaboration avec Remedy. Avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus et des revenus dépassant les 70 millions d'euros, Control est un jeu extrêmement réussi », déclarent Rami et Raffi Galante, co-PDG de Digital Bros Group, détenteur de 505 Games. « En tant que jeu multijoueur, Condor a le potentiel d'engager la communauté des joueurs à long terme, contribuant au flux de revenus des produits de 505 Games plus longtemps que les jeux traditionnels. »

« Nous collaborons avec succès avec 505 Games depuis plus de quatre ans et nous sommes tous deux devenus plus forts dans nos domaines respectifs. Nous sommes heureux d'étendre et d'approfondir notre partenariat. Ce nouvel accord soutient les objectifs de Remedy d'étendre nos jeux en franchises à long terme, de créer des jeux de référence, de renforcer nos capacités commerciales et de collaborer avec d'excellents partenaires avec lesquels nous pouvons réussir ensemble », a déclaré Tero Virtala, PDG de Remedy Entertainment.