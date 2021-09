BON PLAN : 505 Games fête ses 15 ans avec des promotions sur Death Stranding, Control, Ghostrunner et d'autres jeux

Les années défilent et l'éditeur italien 505 Games célèbre en ce moment son 15e anniversaire. Eh oui, le studio avait fait ses débuts en 2006 en distribuant en Europe l'excellent survival-horror Rule of Rose, et son catalogue a bien grandi depuis. Et au lieu de souffler ses bougies dans son coin, 505 Games brade ses jeux.

Pendant plusieurs jours, l'éditeur italien casse les prix sur des jeux récents, mais aussi sur des titres un peu plus anciens, que ce soit sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, l'eShop, Steam et l'Epic Games Store. Voici les jeux concernés :

PlayStation et Xbox -60 % sur Control: Ultimate Edition

-60 % sur Journey to the Savage Planet

-80 % sur Assetto Corsa Ultimate Edition

-50 % sur Ghostrunner

Jusqu’à -65 % sur du contenu Gems of War [Xbox] Nintendo -50 % sur Terraria

-50 % sur Control [jeu de base]

[jeu de base] -50 % sur Ghostrunner

-50 % sur Bloodstained: Ritual of the Night Epic Games Store -60 % sur Death Stranding

-60 % sur Journey to the Savage Planet

-50 % sur Ghostrunner

-60 % sur Control [jeu de base] Steam -60 % sur Death Stranding

-60 % sur Control: Ultimate Edition

-60 % sur Assetto Corsa Competizione

-30 % sur Red Solstice

Jusqu’à -65 % sur du contenu Gems of War

505 Games rappelle au passage que Gems of War, un puzzle RPG par les créateurs de Puzzle Quest, est free-to-play, et les joueurs auront droit à un cadeau inédit ainsi qu'un animal en jeu et des bonus. Par ailleurs, l'éditeur fête aussi son anniversaire sur son site officiel avec des interviews, des cadeaux et une fresque interactive. Enfin, Hideo Kojima, Josef Fares, Koji Igarashi, Sam Lake ou encore Courtney Hope ont adressé un message à 505 Games en vidéo :

Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.