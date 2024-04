BON PLAN sur l'Epic Games Store : deux très gros jeux gratuits, dépêchez-vous !

Comme toutes les semaines, l'Epic Games Store offre des jeux aux utilisateurs de la plateforme PC. Souvent, il faut se contenter de petits titres indépendants sympathiques, mais cette fois, ce sont deux gros jeux qui sont à récupérer gratuitement pendant les prochains jours.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, le jeu de rôle et de tir d'Obsidian Entertainment qui sent bon le Fallout, est gratuit, de même que Thief, le remake du jeu d'infiltration culte par Eidos Montréal.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition Revivez votre aventure spatiale préférée, en mieux ! The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition comprend le jeu de base et tous les contenus additionnels pour profiter comme jamais du jeu de rôle primé d'Obsidian Entertainment. Ce chef-d'œuvre remastérisé est optimisé pour offrir la meilleure version de The Outer Worlds... Même si vous choisissez de jouer à ce jeu de rôle acclamé par la critique en incarnant la pire version de votre personnage. Tout juste sorti de votre hibernation sur un vaisseau colonial s'étant perdu aux confins de la galaxie, vous vous retrouvez au milieu d'une sombre conspiration qui menace de détruire la colonie. Explorez les différentes planètes et zones d'Halcyon, y compris le mystérieux astéroïde Gorgone et les distilleries enivrantes d'Éridan. Au fil des rencontres avec des factions se disputant le pouvoir, ce sera à vous de faire des choix qui détermineront le déroulement de cette histoire centrée sur les décisions du joueur. Dans l'équation parfaite calculée pour la colonie, vous êtes la variable imprévue. Thief Garrett, le Maître Voleur, quitte l'ombre pour la Cité. Un fléau mystérieux s'est abattu sur cette Cité où la milice du Baron règne par la peur et l'oppression. Personne n'est à l'abri de son emprise. À l'aube d'un soulèvement, Garrett se retrouve mêlé à ce conflit de plus en plus complexe. Sous la bannière d'Orion, la voix du peuple, les citoyens opprimés semblent prêts à tout pour reprendre contrôle de la Cité. La révolution est inévitable. Si Garrett n'intervient pas, le sang coulera sans répit et la Cité sera anéantie. Il n'a jamais eu à payer les conséquences de ses actes… jusqu'à maintenant.

Vous avez jusqu'au jeudi 11 avril pour rajouter The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition et Thief à votre bibliothèque. La semaine prochaine, ce sera Ghostrunner qui sera une nouvelle fois offert. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.